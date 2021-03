HSV bekommt von der DFL eine bunte Tüte zum Aufstiegsendspurt

Jubelt der HSV so auch am 23. Mai? Dann steht für Josha Vagnoman (v.l.), Amadou Onana, Simon Terodde & Co. das Saisonfinale gegen Eintracht Braunschweig auf dem Programm.

Hamburg. Von allem etwas: Der HSV geht mit Spielen an einem Montag, Dienstag, Freitag und Sonnabend sowie an zwei Sonntagen in den Endspurt des Aufstiegsrennen in der Zweiten Fußball-Bundesliga. Dies ergibt die Terminierung der sechs noch offenen Spieltage 29 bis 34, die am Donnerstag von der Deutschen Fußball Liga (DFL) kommuniziert wurde.

Demnach eröffnet der HSV den 29. Spieltag mit dem Auswärtsspiel beim SV Sandhausen am Freitag, den 16. April (18.30 Uhr). Durch diese Ansetzung dürfte auch der Supporters-Wahl am 17. oder 18. April nichts mehr im Wege stehen. Am Folgespieltag tritt der HSV dienstags zuhause gegen den KSC an (18.30 Uhr). Daraufhin geht es sonnabends weiter zum Spiel bei Jahn Regensburg (24. April, 13 Uhr).

HSV bestreitet letztes Montagsspiel der Saison

Für jene "englische Woche" steht ein sogenanntes "Quarantäne-Trainingslager" im Raum. Die Anordnung solch einer separierten Vorbereitung behält sich die DFL für die 36 Proficlubs vor, um den Spielbetrieb auch bei steigenden Corona-Zahlen Aufrecht erhalten zu können. Nach Abendblatt-Informationen prüft der HSV alle Optionen für ein mögliches Quarantäne-Trainingslager.

Tabellenspitze der 2. Bundesliga

1. HSV 26 Sp. / 53:30 Tore / 49 Pkt.

2. VfL Bochum 25 Sp. / 45:26 Tore / 48 Pkt.

3. Greuther Fürth 26 Sp. / 50:32 Tore / 47 Pkt.

4. Holstein Kiel 24 Sp. / 38:22 Tore / 46 Pkt.

5. Karlsruher SC 26 Sp. / 39:32 Tore / 42 Pkt.

6. F. Düsseldorf 25 Sp. / 37:33 Tore / 40 Pkt.

7. Heidenheim 25 Sp. / 37:34 Tore / 39 Pkt.

Am 32. Spieltag ist es dem HSV vorbehalten, das letzte Montagsspiel der Saison zu bestreiten: Am 10. Mai ist dann um 20.30 Uhr der 1. FC Nürnberg im Volksparkstadion zu Gast. Die letzten beiden Spieltage finden traditionell sonntags um 15.30 Uhr statt. Am 16. Mai muss der HSV nach Osnabrück, ehe am 23. Mai nach dem Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig endgültig die Aufstiegs-Sektkorken knallen sollen.

Die HSV-Spiele vom 29. bis 34. Spieltag:

29. Spieltag: SV Sandhausen - HSV (Freitag, 16. April, 18.30)

30. Spieltag: HSV - Karlsruher SC (Dienstag, 20. April, 18.30)

31. Spieltag: Regensburg - HSV (Sonnabend, 24. April, 13.00)

32. Spieltag: HSV - 1. FC Nürnberg (Montag, 10. Mai, 20.30)

33. Spieltag: VfL Osnabrück - HSV (Sonntag, 16. Mai, 15.30)

34. Spieltag: HSV - Braunschweig (Sonntag, 23. Mai, 15.30)