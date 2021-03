Nach Hansa-Erfolg: Auch RB Leipzig will wieder Fans zulassen

Leipzig/Rostock. Eine Regelung zu Modellprojekten in der sächsischen Corona-Schutzverordnung würde die Zulassung von Zuschauern für das Spitzenspiel der Fußball-Bundesliga zwischen RB Leipzig und Bayern München ermöglichen.

Der Paragraf 8g sieht Projekte zur „Erprobung von Corona-Testkonzepten“ vor, allerdings muss dafür ein Sieben-Tage-Inzidenzwert von 100 Infektionen auf 100.000 Einwohner unterschritten werden. In Leipzig lag der Inzidenzwert am Montag bei 84,5.

Der „Sportbuzzer“ hatte berichtet, dass für das Spiel am 3. April 999 Zuschauer zugelassen werden sollen. Der Verein wollte sich dazu am Sonntagabend nicht äußern.

Leipzigs OB will über die Pläne informieren

Für Montagmorgen (10 Uhr) ist eine Pressekonferenz mit Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) sowie mit Vertretern von RB Leipzig und des Handball-Bundesligisten SC DHfK Leipzig angesetzt. Dort soll über das Pilotprojekt „Sportveranstaltungen mit Besuchern in Leipzig“ informiert werden.

Einem Bericht der „Bild“ vom Montag zufolge soll es dabei auch um eine mögliche Zuschauerzulassung für das Handball-Spiel des SC DHfK gegen Erlangen am 1. April (19 Uhr) gehen.

Bisher hatte RB Leipzig am 24. Oktober beim 2:1 gegen Hertha BSC letztmalig Fans ins Stadion lassen dürfen. Damals hatten 999 Zuschauer die Partie verfolgt.

Hansa Rostock testet Fan-Rückkehr mit Erfolg

Bereits am vergangenen Wochenende hatte es bei Hansa Rostock ein Pilotprojekt gegeben. Der Drittligist durfte unter Hygieneauflagen 777 Fans zum Spiel gegen Halle in das Ostseestadion lassen, 702 Zuschauer erschienen letztlich. Zutritt gab es nur mit einem negativen Schnelltest. Es war das erste Drittligaspiel vor Fans seit dem 1. November 2019.

„Wir haben es genossen und den Fans auch etwas zurückgegeben, indem wir dieses Spiel auch für sie gewonnen haben“, sagte Hansa-Trainer Jens Härtel nach dem 1:0-Sieg im NDR. Siegtorschütze John Verhoek sprach hinterher von einem „geilen Gefühl“.

Hansa Rostock: Alle Corona-Tests negativ

Aber nicht nur atmosphärisch war das Pilotprojekt ein Erfolg, auch organisatorisch zogen die Verantwortlichen ein positives Fazit. Die wichtigste Nachricht: Die 1100 Corona-Tests fielen alle negativ aus. Im Großen und Ganzen sei „alles gut gelungen“, sagte Hansa-Vorstandschef Robert Marien. Die Polizei musste Verstöße gegen die Hygienemaßnahmen nicht ahnden, und Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen meinte: „Für Rostock ist das ein großer Tag.“

Auch diese Damen gehörten zu den 702 Stadionzuschauern beim Spiel Hansa Rostock gegen Halle.

Foto: Imago/Fotostand

Auf die Hansestadt schaute ganz Sport-Deutschland. Die erfolgreiche Durchführung gibt den Profivereinen trotz bundesweit steigender Corona-Fallzahlen zumindest Hoffnung auf eine Fan-Rückkehr. Vertreter des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) und anderer Vereine wie Union Berlin schauten sich am Sonnabend die Vorgänge an den Teststationen, Eingängen und im Stadion höchst interessiert an.

Berliner Volleyballer: Spiel vor 800 Fans?

Der Berliner Volleyball-Club BR Volleys will für sein Play-off-Heimspiel am kommenden Mittwoch gegen SWD powervolleys Düren selbst 800 Fans zulassen und ein „Türöffner“ für den gesamten Hallensport werden.

Auch in der 1. und 2. Fußball-Bundesliga liegen die Pläne längst in der Schublade, doch ein Öffnen der Stadiontore in der dritten Welle ist problematisch. Dieses Hindernis war für Hansa deutlich kleiner: In Rostock lag der Inzidenzwert am Spieltag bei 22,9 und damit deutlich unter dem Bundesschnitt (99,9).

Rostock verdient kein Geld mit Fan-Rückkehr

Daher hofft der Club schon im kommenden Heimspiel gegen den 1. FC Magdeburg (10. April) auf noch mehr Fans. „Die 3000“, sagte Marien, „sind locker machbar“. Gegen Halle waren lediglich die Nord- und Westtribüne geöffnet und die Testanzahl an den Teststraßen bewusst niedrig gehalten. Dass 75 eingeladene Dauerkartenbesitzer oder Sponsorenvertreter aus Rostock nicht gekommen waren, schob Marien auf die erst am Donnerstagabend erteilte Zusage durch die Landesregierung.

Geld verdiente Hansa mit der Aktion nicht. „Das wird ein Minusgeschäft sein, aber jeder Euro, der da vermeintlich im Minus ist, ist ein gut angelegter Euro“, hatte Marien schon im Vorfeld gesagt: „Denn es geht um eines der wichtigsten Güter im Fußball: Das sind die Fans.“