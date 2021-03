Rassismus: Stürmer-Idol zieht sich von Twitter & Co. zurück

Der Fußball-Ticker am Sonnabend, den 27. März 2021:

Frankreich-Idol Henry verabschiedet sich von Social Media

Aus Protest gegen rassistische Beleidigungen im Internet kehrt die französische Fußball-Legende Thierry Henry den Online-Netzwerken den Rücken. „Die schiere Masse an Rassismus, Schikanen und die daraus resultierende mentale Folter sind zu toxisch, um sie zu ignorieren“, schrieb der 43-jährige frühere Arsenal-Spieler in einer bei Twitter, Facebook und Instagram veröffentlichten Erklärung. Am Sonnabend werde er sämtliche Konten von den Plattformen entfernen.

Es sei viel zu einfach, ein Konto in einem der Online-Dienste zu eröffnen und es dazu zu nutzen, anonym andere „zu mobben oder zu belästigen, ohne dass dies Konsequenzen hat“, beklagte Henry. „Bis sich das ändert, werde ich meine Accounts auf allen sozialen Plattformen abschalten.“ Er hoffe auf baldige Verbesserungen.

Henry hat bei Twitter, Facebook und Instagram insgesamt 14,8 Millionen Fans. Die Online-Dienste sehen sich seit Längerem dem Vorwurf ausgesetzt, zu wenig gegen Rassismus und andere Formen der Ausgrenzung auf ihren Plattformen zu unternehmen. Erst vor wenigen Tagen hatte sich auch das US-Model Chrissy Teigen unter Verweis auf zu viele negative Kommentare von Nutzern von Twitter verabschiedet.

Deutschland in Rumänien ohne Süle

Die deutsche Nationalmannschaft muss auch im zweiten WM-Qualifikationsspiel am Sonntag (20.45 Uhr/RTL) in Rumänien auf Niklas Süle verzichten. Der Innenverteidiger des deutschen Rekordmeisters Bayern München reiste aufgrund seiner Oberschenkelzerrung am Samstag nicht mit nach Bukarest. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) mit.

Süle hatte schon den Start in die WM-Quali gegen Island (3:0) verpasst. Am Mittwoch in Duisburg gegen Nordmazedonien steht er ebenfalls nicht zur Verfügung. Bundestrainer Joachim Löw kann in Rumänien neben Süle auch auf Toni Kroos (abgereist nach Adduktorenproblemen), Jonas Hofmann (Corona) und Marcel Halstenberg (Quarantäne als Kontaktperson der Kategorie 1 von Hofmann) nicht zurückgreifen.

Alle weiteren 22 Spieler traten die Reise wie geplant an, nachdem sie am Freitag und Sonnabend insgesamt dreimal – zweimal mit Antigen-Schnelltests und einmal per PCR-Test – negativ auf COVID-19 getestet worden waren.

U21 auch im zweiten EM-Spiel ohne Moukoko

Die deutsche U-21-Nationalmannschaft muss auch im zweiten EM-Gruppenspiel gegen die Niederlande auf Ausnahmetalent Youssoufa Moukoko verzichten. Der 16 Jahre alte Angreifer von Borussia Dortmund wird nach seiner Schienbeinprellung nicht rechtzeitig fit für die Partie am Sonnabend (21.00 Uhr/ProSieben) in Szekesfehervar. Zuvor hatte die „Bild“-Zeitung darüber berichtet. Demnach hatte U-21-Coach Stefan Kuntz Moukoko zuvor fest als Joker eingeplant.

Der Nachwuchsprofi, der bei einem Einsatz bei der EM-Gruppenphase zum jüngsten deutschen U-21-Nationalspieler werden würde, hatte sich die Blessur im Abschlusstraining vor dem ersten EM-Spiel am Dienstag zugezogen. Bereits am Freitag hatte Kuntz die Wahrscheinlichkeit auf einen Einsatz Moukokos als gering bezeichnet. Er habe nur „wenig Hoffnung“, dass der Angreifer rechtzeitig fit werde.

Kritik an DFB-Aktion für Menschenrechte

Die Menschenrechtsaktion der deutschen Nationalmannschaft vor dem WM-Qualifikationsspiel gegen Island sorgt weiter für viel Aufsehen. Nach den überwiegend positiven Reaktionen rund um das Spiel in Duisburg am Donnerstagabend bekommt der Deutsche Fußball-Bund (DFB) für die Veröffentlichung eines Videos unter dem Titel „Making of.. #HUMANRIGHTS“ nun aber auch Kritik.

Am Freitagabend hatte der Verband im Internet einen 63-Sekunden-Clip veröffentlicht, in dem zu sehen ist, wie unter anderen Kapitän Manuel Neuer, Ilkay Gündogan und Leroy Sané ihre schwarzen T-Shirts mit den Buchstaben in weißer Farbe bemalen. Diese hatten die elf Spieler dann als Schriftzug „Human Rights“ (Menschenrechte) vor dem Anpfiff zum mit 3:0 gewonnenen Spiel gegen Island präsentiert. Damit zielte die Mannschaft auch auf die Arbeitsbedingungen im WM-Gastgeberland Katar ab.

DFB-Aktion für Menschenrechte

Wie bei vielen DFB-Aktionen der jüngeren Vergangenheit wurde die Veröffentlichung des Videos nun im Internet mehrfach kritisch kommentiert. Der Vorwurf: Der gute Grundgedanke der Aktion werde durch ein Marketingvideo verwässert und beschädigt, äußerten mehrere Nutzer. Kritisch wurde auch die Doppelmoral thematisiert, dass zum Beispiel die Bayern-Spieler bei ihrem Club Werbung für die Fluglinie aus Katar machen und dort regelmäßig ihr Trainingslager abhalten.

Allerdings erhielt das Video auch zahlreiche Like-Symbole. Andere Internet-Nutzer nahmen es mit Humor. So tauchte eine Fotomontage auf, in der die Spieler den Schriftzug „MANUISGREAT“ (Manu ist großartig) auf ihren Shirts haben – als Anspielung auf den 35. Geburtstag von Kapitän Manuel Neuer an diesem Samstag. Möglicherweise hätten sich die Spieler nur in falscher Reihenfolge postiert, mutmaßte der Nutzer „Joetorius“ bei Twitter.

Effenberg für Hoeneß/Rummenigge als DFB-Doppelspitze

Der ehemalige Nationalspieler Stefan Effenberg hat im Führungsstreit beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) eine Doppelspitze mit Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge ins Gespräch gebracht. „Der Verband könnte mit einem Schlag aus der Krise kommen, eine gigantische Aufbruchstimmung erzeugen und den Grundstein für eine erfolgreiche Zukunft legen“, schrieb Effenberg in seiner Kolumne für das Nachrichtenportal „T-Online“. Hoeneß und Rummenigge seien „beides Machtmenschen, die über eine unglaubliche Fachkompetenz verfügen und natürlich die Befugnisse brauchen, um ihre Ideen umzusetzen.“

Hoeneß hatte in seiner neuen Funktion als RTL-Experte die DFB-Führung nach dem WM-Qualifikationsspiel der Nationalmannschaft gegen Island (3:0) massiv kritisiert. Dabei nahm der Ehrenpräsident des deutschen Rekordmeisters Bayern München nur DFB-Präsident Fritz Keller von seinem harten Rundumschlag aus. Rummenigge tritt am Jahresende als Vorstandschef des FC Bayern ab.

„Beide sind viel zu wichtig für den deutschen Fußball, als dass sie sich zur Ruhe setzen könnten. Sie haben mit ihrer Fußballkompetenz sogar eine Verantwortung“, so Effenberg: „Man müsste sie eben bei der Ehre packen. Mit der Idee einer Doppelspitze sollte das möglich sein.“

Rummenigge lehnt DFB-Posten ab

Karl-Heinz Rummenigge hat nach eigenen Angaben aber kein Interesse an einem Amt im Deutschen Fußball-Bund (DFB). „Ich stehe für keinen Job beim DFB zur Verfügung“, sagte der Vorstandsvorsitzende des FC Bayern München der „Bild“-Zeitung. Hoeneß hatte am Donnerstagabend auch die deutschen Vertreter im Weltverband FIFA und in der Europäischen Fußball-Union UEFA kritisiert und Rummenigge als Kandidaten dafür ins Spiel gebracht.

Der Vertrag des 65-Jährigen als Bayern-Vorstandsvorsitzender läuft Ende des Jahres aus. Nachfolger wird Oliver Kahn. Rummenigge hatte sich schon im September 2020 als „völlig ungeeignet für ein Amt in einem Verband“ bezeichnet.

Xavi kann sich Löw in Barcelona vorstellen

Der ehemalige spanische Weltklasse-Fußballer Xavi hat Joachim Löw in den höchsten Tönen gelobt, hält dessen Abschied als Bundestrainer aber für richtig. „Er war ein Luxus-Trainer. Er wollte Spektakel, Angriffsfußball, und dann wurde er damit auch noch Weltmeister“, sagte Xavi im Interview mit der „Süddeutschen Zeitung“.

Löw habe dazu beigetragen, „dass Deutschland ein anderes Verständnis von Fußball entwickelt hat, das mich sehr an das erinnert, was ich aus Spanien und Barcelona kenne“, sagte der 41-Jährige weiter. Löw würde daher auch gut zu seinem Exclub FC Barcelona passen: „Wegen seiner Art, das Spiel zu verstehen. Und wegen seiner Person.“

Löws Abschied nach der EM im Sommer nach 15 Jahren im Amt kommt für den ehemaligen Welt- und Europameister zur richtigen Zeit. Es komme „zwangsläufig zu Abnutzungserscheinungen“, so Xavi. Irgendwann gehe die Flamme halt aus, Gruppen bräuchten Wandel: „Es war möglicherweise jetzt auch der Fall, nach einem Zyklus, der gemessen an der Spielkultur und nach Resultaten gigantisch war.“