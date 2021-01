Gebrauchtes Wochenende für den FC Bayern ist perfekt

Der Fußball-Ticker am Sonnabend, den 9. Januar 2021:

Serie A: Wichtiger Sieg für Gosens und Atalanta

Der deutsche Nationalspieler Robin Gosens hat mit Atalanta Bergamo einen wichtigen Sieg im Kampf um den erneuten Champions-League-Einzug errungen. Der Linksverteidiger stand beim 4:1 (1:0) bei Außenseiter Benevento Calcio in der Startelf.

Das nun seit sieben Spielen ungeschlagene Atalanta verdrängte zumindest vorübergehend den Titelverteidiger Juventus Turin vom vierten Tabellenplatz der Serie A. Josip Ilicic (30.), Rafael Toloi (69.), Duvan Zapata (71.) und Luis Muriel (86.) trafen für Bergamo. Marco Sau (50.) gelang der zwischenzeitliche Ausgleich für den Aufsteiger.

Für Gosens war die Arbeit mit dem 3:1 getan: Er wurde nach 73 Minuten ausgewechselt.

3. Liga: 1860 siegt im Stadtderby gegen Bayern

Nach dreiwöchiger Winterpause ist Aufstiegsaspirant TSV 1860 München in der 3. Liga mit einem Sieg im Stadtderby gegen die Reserve des FC Bayern gestartet. Beim 2:0 (1:0) profitierten die Sechziger auch von einer frühen Roten Karte gegen Bayern-Stürmer Joshua Zirkzee. Der 19-Jährige kam in der 25. Minute im Strafraum zu spät und traf Löwen-Keeper Marco Hiller mit dem Fuß im Gesicht.

Folgerichtig musste Zirkzee vom Feld, der stark blutende Hiller konnte nach einer kurzen Behandlungspause weitermachen. Durch ein Eigentor von Timo Kern gingen die nun deutlich überlegenen Sechziger in Führung (44.), Neuzugang Merveille Biankadi besorgte die Entscheidung (90.+2).

Auch Bayern-Stürmer Fiete Arp konnte im Retro-Trikot nichts gegen den Stadtrivalen ausrichten.

Mit 30 Punkten aus 18 Spielen springen die „Löwen“ zumindest vorerst auf Aufstiegsplatz zwei vor Hansa Rostock (29) und dem FC Ingolstadt.

Rostock und Meppen siegen knapp

Die Rostocker gewannen ihre Heimpartie gegen die SpVgg Unterhaching mit 1:0 (0:0). Der FCI hat am Sonntag die Chance, mit einem Sieg gegen den MSV Duisburg noch an 1860 und Hansa vorbeizuziehen (13 Uhr/Magentasport). Zweitliga-Absteiger SV Wehen Wiesbaden und der Hallesche FC trennten sich im Verfolgerduell mit 1:1 (0:1).

Nach starkem Saisonstart unterlag Aufsteiger 1. FC Saarbrücken dem von Ex-Nationalspieler Torsten Frings trainierten SV Meppen mit 0:1 (0:1) und wartet seit sieben Spielen auf einen Erfolg. Der 1. FC Magdeburg kam trotz Überzahl nicht über ein 1:1 (1:0) gegen den KFC Uerdingen hinaus, der 1. FC Kaiserslautern und Viktoria Köln gingen torlos auseinander.

Mainz will Mateta nicht um jeden Preis halten

Mainz 05 will seinen besten Torjäger Jean-Philippe Mateta nicht um jeden Preis halten. „Ich habe noch nie gesagt, ein Spieler ist unverkäuflich“, sagte der neue Sportvorstand Christian Heidel bei Sky. Allerdings sei es momentan überhaupt nicht in der Planung, Mateta zu verkaufen. „Er ist der beste Torschütze. Er wird sich ein bisschen anpassen müssen und ich bin sicher, dass ihm das gelingt. Ich hoffe, er schießt noch viele Tore in der Rückrunde für Mainz 05“, betonte Heidel.

Der neue Trainer Bo Svensson verzichtete am Sonnabend gegen Eintracht Frankfurt in der Startelf auf Mateta, der mit bis dahin sieben Toren bester Mainzer Torschütze ist. Der Däne begründete seine Entscheidung damit, dass er den meisten Spielern vom lange überzeugenden Auftritt beim 2:5 gegen den FC Bayern München eine erneute Chance geben wolle zu zeigen, was sie drauf hätten.

Ob Svensson für den Kampf gegen den Abstieg mit Verstärkungen in der laufenden Transferperiode rechnen kann, ließ Heidel offen. Wie bei wohl fast allen Bundesligisten seien die wirtschaftlichen Verhältnisse auch in Mainz sehr, sehr eng. „Wir schauen uns das in Ruhe an und entscheiden es dann gemeinsam. Aber große Sprünge können auch wir uns jetzt im Winter nicht erlauben“, erklärte der Sportvorstand.

Osnabrück gibt Granatowski an Magdeburg ab

Zweitligist VfL Osnabrück hat den Vertrag mit seinem offensiven Mittelfeldspieler Nico Granatowski aufgelöst. Der 29-Jährige wechselt mit sofortiger Wirkung zum Drittliga-Club 1. FC Magdeburg, teilten die Osnabrücker am Samstag rund um hier Heimspiel gegen die Würzburger Kickers mit (siehe auch dieser Eintrag).

Granatowski war 2019 nach dem Zweitliga-Aufstieg vom SV Meppen zu den Lila-Weißen gewechselt. Bereits in der vergangenen Saison wurde er für ein halbes Jahr an den FC Hansa Rostock ausgeliehen. „Wir können nachvollziehen, dass er sich durch den Wechsel wieder mehr Spielzeit erhofft. Diese hatte er bei uns seit 2019 nur bedingt, auch weil er durch die eine oder andere Verletzung zurückgeworfen wurde“, sagte der Osnabrücker Sport-Geschäftsführer Benjamin Schmedes.

Schalke: Tasmania-Rekord für Gross nicht im Fokus

Die drohende Einstellung des Sieglos-Rekordes von Tasmania Berlin hat bei Schalke 04 laut Trainer Christian Gross zuletzt keine Rolle gespielt. „Der Fokus, das kann ich versichern, war absolut nur auf dem Spiel“, sagte der Schweizer kurz vor dem Anpfiff der Partie gegen Hoffenheim bei Sky. „So muss es sein. Die Blickrichtung im Fußball geht ja grundsätzlich nach vorne.“ Gewinnt Schalke nicht, wäre es das saisonübergreifend 31. Ligaspiel in Serie ohne Sieg.

„Wir brauchen auch ein bisschen Glück“, sagte Gross. „Neues Spiel, neues Glück, das versuchen wir uns auch zu erarbeiten.“ Seine Mannschaft strebe den Sieg an. „Ich hoffe, dass wir das ein oder andere, was wir trainiert haben, schon umsetzen können.“ Von Neuzugang Sead Kolasinac, der gleich als Kapitän auflief, erhoffe er sich neue „Impulse“, sagte der Trainer.

VfL Osnabrück verliert gegen den Tabellenletzten

Nur eine Woche nach dem Sieg beim Spitzenreiter Holstein Kiel hat der VfL Osnabrück in der 2. Bundesliga zu Hause gegen den Tabellenletzten verloren. Beim 2:3 (1:0) gegen die Würzburger Kickers wurden die Niedersachsen für eine viel zu passive zweite Halbzeit bestraft. Sebastian Kerk brachte den VfL zwar in der 41. Minute mit seinem siebten Saisontreffer in Führung. Doch nach der Pause trafen Marvin Pieringer (67./76.) und David Kopacz (80.) binnen 13 Minuten drei Mal für den Aufsteiger.

Osnabrück enttäuschte vor allem in der zweiten Hälfte, bei den Würzburgern zahlte sich dagegen die Verpflichtung von gleich fünf neuen Spielern aus. Vor dem Kellerduell gegen Eintracht Braunschweig verkürzten die Kickers den Rückstand auf den Relegationsplatz auf vier Punkte.

Oberdorf ist Nationalspielerin des Jahres

Dynamisch: Lena Oberdorf (l., VfL Wolfsburg).

Die Fans haben Lena Oberdorf zur Nationalspielerin des Jahres 2020 gewählt. Bei der Abstimmung des Fan Clubs Nationalmannschaft stimmten 26,8 Prozent für die erst 19 Jahre alte Abwehrspielerin vom Double-Gewinner VfL Wolfsburg, wie der DFB am Sonnabend bekannt gab. Dahinter landeten Sydney Lohmann (22,3 Prozent) und Lina Magull (16,1) von Bayern München.

Knoche froh über Weggang aus Wolfsburg

Nach 15 Jahren beim VfL Wolfsburg hat Robin Knoche seinen Wechsel zum heutigen Gegner Union Berlin nicht bereut. „Auf der einen Seite ist es total schön, alle Mitarbeiter zu kennen und sich über viele Jahre mit dem Club zu 100 Prozent zu identifizieren. Auf der anderen Seite hat man immer das Problem, – überspitzt gesagt – als Inventar angesehen zu werden“, sagte der 28-Jährige den „Wolfsburger Nachrichten“.

Knoche spielte in der Jugend und bei den Profis für den VfL. Weil sein Vertrag mit den Wolfsburgern im vergangenen Jahr nicht verlängert wurde, wechselte er vor dieser Saison nach Berlin. „Man hat als Spieler aus der eigenen Jugend nie den Stellenwert, den ein Spieler sofort bekommt, wenn er von außen dazu geholt wird und womöglich noch Ablöse gekostet hat. Daher genieße ich die Rolle, die ich hier bei Union habe“, sagte der Abwehrspieler.

Schneesturm: Atlético-Spiel gegen Bilbao fällt aus

Das Schnee-Chaos in Spanien hat zur Absage des für heute um 16.15 Uhr angesetzten Primera-Division-Spiels zwischen Tabellenführer Atletico Madrid und Athletic Bilbao geführt. Das teilte La Liga am Morgen mit.

Die Entscheidung sei der „außergewöhnlichen Situation durch den Sturm über einem großen Teil der iberischen Halbinsel“ sowie der Schließung des Flughafens von Madrid geschuldet, wodurch Bilbao nicht in die Hauptstadt reisen konnte. Auch optimale Spielbedingungen seien angesichts der Witterung nicht zu gewährleisten. Ein neuer Spieltermin soll in den nächsten Tagen verkündet werden.

Historisch heftige Schneefälle durch den Sturm „Filomena“ haben in weiten Teilen des Landes zu erheblichen Behinderungen geführt. Schon am Freitagabend waren Flugzeuge mit dem Ziel Madrid umgeleitet worden.

Auch das Team von Real Madrid hatte Schwierigkeiten, am Freitag zum Auswärtsspiel bei CA Osasuna (Sonnabend, 21 Uhr) anzureisen. Weil die Startbahn zeitweise gesperrt war, verzögerte sich der Abflug des spanischen Rekordmeisters Medienberichten zufolge um mehrere Stunden.

Polter über Götze: "Eigentlich zu gut für Holland"

Der ehemalige Union-Stürmer Sebastian Polter ist voll des Lobes für Mario Götze, seinen Konkurrenten in der niederländischen Liga. „Dass er die Qualität hat, weiß jeder. Ganz ehrlich? Götze ist eigentlich zu gut für die Niederlande“, sagte Polter, der derzeit bei Fortuna Sittard unter Vertrag steht, bei Sport1.

Für Götze sei der Wechsel in die Eredivisie aber „ein guter Schritt“ gewesen, „um erstmal wieder regelmäßig spielen zu können“, sagte der 29-Jährige. Rio-Weltmeister Götze (28) war im vergangenen Sommer nach Ablauf seines Vertrags bei Borussia Dortmund zur PSV Eindhoven gewechselt.

Polter selbst hatte im August einen Zweijahresvertrag bei Sittard unterschrieben, er schließt eine Rückkehr nach Deutschland aber nicht aus. „Ich bin erst 29. Es kann in den nächsten Jahren auch wieder zurückgehen.“

FA Cup: Klopp und Liverpool helfen Achtligisten

Mit Tipps von Jürgen Klopp zur Sensation: Der FC Marine, ein Provinzclub aus der Nähe von Liverpool, der normalerweise in der achten englischen Liga zu Hause ist, will in der dritten Runde des FA Cups am Sonntag (18 Uhr/Dazn) den großen Favoriten Tottenham Hotspur stürzen – und er erhält dabei Unterstützung von Klopp und dem FC Liverpool. Der englische Meister hat dem Underdog umfangreiches Videomaterial von Tottenham zur Verfügung gestellt und wird Marine zudem am Sonnabend auf seinem Vereinsgelände trainieren lassen. Zuvor durfte Marine auch beim ebenfalls in Liverpool beheimateten FC Everton trainieren.

„Wir sind so gut vorbereitet, wie man es als Teilzeit-Fußballer eben sein kann“, sagte Neil Young, der Teammanager des FC Marine: „Ich habe sehr viel analysiert mit der Hilfe des FC Liverpool, der uns einige Informationen gegeben hat. Wir sind beiden Klubs extrem dankbar für ihre Hilfe.“

Wegen der Corona-Pandemie steht der Ligabetrieb der Amateure derzeit still, zudem ist der eigene Trainingsplatz wegen des Frosts in keinem guten Zustand – und Fußballhallen, auf die sonst ausgewichen wird, sind geschlossen. Das Spiel gegen Tottenham mit Teammanager Jose Mourinho steigt in der 1884 eröffneten Marine Travel Arena, Fans sind nicht zugelassen.