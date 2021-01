HSV in Nürnberg live: Thioune sorgt vor dem Anpfiff für ein Novum

HSV läuft erstmals in dieser Saison mit der gleichen Startelf wie im Spiel zuvor auf. Gelingt beim "Club" der fünfte Sieg in Folge?

Nürnberg/Hamburg. Erstmals überhaupt in dieser Saison geht der HSV mit der exakt gleichen Startelf wie im Spiel zuvor in ein Spiel der Zweiten Bundesliga. Gegen den 1. FC Nürnberg vertraut Trainer Daniel Thioune damit auf jene Spieler, die am vergangenen Sonntag Jahn Regensburg mit 3:1 niedergerungen hatten.

Das nach den Ausfällen von Klaus Gjasula und Amadou Onana ohnehin ersatzgeschwächte Mittelfeld bilden damit in der Zentrale erneut Moritz Heyer als "Staubsauger" hinter den eher offensiv orientierten "Achtern" Jeremy Dudziak und David Kinsombi.

Im Max-Morlock-Stadion strebt der HSV den fünften Sieg in Folge an, womit die Tabellenführung gerade auch nach der Niederlage des Verfolgers Greuther Fürth am Freitag in Karlsruhe (2:3) weiter ausgebaut werden könnte.

HSV mit weißer Zweitligaweste gegen Nürnberg

"Das ist ein Traditionsduell", sagte Thioune vor dem Spiel. Beide Mannschaften stehen sich zum 70. Mal gegenüber, natürlich war das zumeist in der Bundesliga. In der 2. Liga gab es erst zwei Duelle. Beide hat der HSV klar gewonnen (4:0, 4:1).

Vom Wiedersehen mit Ex-HSV-Trainer Dieter Hecking, der jetzt Sportvorstand in Nürnberg ist, und Co-Trainer Tobias Schweinsteiger will sich Thioune nicht ablenken lassen. "Wir spielen nicht gegen Dieter Hecking, sondern gegen den 1. FC Nürnberg", sagte Thioune. Die Hamburger wollen die Tabellenführung erfolgreich verteidigen.

HSV gegen Nürnberg: Das Duell zwischen Chef und Chefchen

( HA )