1:5-Debakel des BVB: jetzt spricht Boss Watzke

Der Fußball-Ticker am Sonntag, den 13. Dezember 2020:

Ajax-Profi nach Messerstecherei verhaftet?

Der niederländische Nationalspieler Quincy Promes von Meister Ajax Amsterdam ist Medienberichten zufolge verhaftet worden. Wie „De Telegraaf" berichtet, soll der 28-Jährige in Verbindung mit einer Messerstecherei bei einer Familienfeier im vergangenen Juli stehen. Promes werde demnach der Körperverletzung verdächtigt, schreibt das Blatt.

Wie die Amsterdamer Polizei der französischen Nachrichtenagentur AFP mitteilte, sei ein 28-Jähriger Mann verhaftet worden. Promes Name wurde jedoch nicht genannt. Laut Angaben der Polizei sei der Mann in Gewahrsam.

Flügelstürmer Quincy Promes von Ajax Amsterdam steht im Fokus der Ermittler.

Foto: imago / Pro Shots

Ajax äußerte sich zum Fall bislang nicht. Die niederländische Rundfunkanstalt „NOS" berichtete jedoch, der Club habe bestätigt, dass Promes am Sonntag nicht am Training teilgenommen hat. Am Vortag hatte Promes noch beim 4:0-Sieg von Ajax gegen PEC Zwolle in der Startelf gestanden und einen Treffer erzielt.

1:5-Debakel des BVB: jetzt spricht Watzke

BVB-Boss Hans-Joachim Watzke hat sich nach dem 1:5-Debakel gegen den VfB Stuttgart zu möglichen Konsequenzen bedeckt gehalten. „Wir müssen es analysieren“, sagte der 61-Jährige nach der frustrierenden Heimniederlage der Borussia. „Wenn du 1:5 zu Hause verlierst, dann ist das ein schwarzer Tag. Ich habe eben überlegt, wann es das letzte Mal so hoch gewesen ist“, meinte Watzke. „Es fühlt sich nicht gut an.“

Das blamable 1:5 dürfte dem Revierclub unruhige Zeiten bescheren – vor allem auch Trainer Lucien Favre. „Das war eine Katastrophe. Wir waren sehr, sehr schlecht. Das geht nicht. Wir waren heute nicht da“, hatte Favre unmittelbar nach der Partie bei Sky gesagt. Der BVB ist nach der vierten Saisonniederlage nur noch Tabellenfünfter der Bundesliga.

Schalke wehrt sich gegen Ultras-Kritik

Schalkes Sportvorstand Jochen Schneider hat die Kritik der Ultras Gelsenkirchen an der Vereinsspitze erneut teilweise zurückgewiesen. „Kein Verständnis“ habe er, „wenn ein Einzelner herausgepickt wird und dann verantwortlich gemacht wird. Insbesondere im Fall von Alexander Jobst, der einen überragenden Job in seinem Bereich macht und sicherlich zu den allerbesten zählt, die es auf dem Gebiet in der Bundesliga gibt“, sagte Schneider in der „Bild am Sonntag".

Teile der Fans des Tabellenletzten hatten die Clubführung zu personellen Konsequenzen aufgefordert und besonders Marketing-Vorstand Jobst angegriffen. Die Fangruppierung verwies zudem auf die rassistischen Äußerungen des mittlerweile zurückgetretenen Aufsichtsratschefs Clemens Tönnies und die „Härtefallregelung“ für die Erstattung bereits gezahlter Eintrittsgelder für die Geisterspiele. Der Schalker Vorstand hatte bereits zuvor Angriffe vor allem auf den Marketingvorstand Jobst energisch zurückgewiesen.

In der Kritik: Schalkes Marketingvorstand Alexander Jobst (r., neben Sportvorstand Jochen Schneider).

Foto: Imago/Poolfoto

„Wofür ich allergrößtes Verständnis habe, ist für den von den Ultras oder anderen Fans geäußerten Unmut über die sportlichen Leistungen und Ergebnisse der letzten Monate“, sagte Schneider. Gleiches gelte „für einige Fehler, die wir außerhalb des Rasens zu verantworten haben“. Der 50-Jährige hofft auf eine Klärung durch ein Gespräch mit den Fans. „Das ist immer möglich, diesen Raum für Kritik muss es geben“, sagte er.

Khedira: Löw sendet falsches Signal

Sami Khedira hat Joachim Löw nahegelegt, seine einstigen Weltmeister-Kollegen Thomas Müller, Jérôme Boateng und Mats Hummels in die Nationalmannschaft zurückzuholen. Das wäre aus Sicht des 33-Jährigen der vernünftige Weg, um bei der EM 2021 und vor allem der WM 2022 um den Titel mitreden zu können. In der „Bild am Sonntag“ begründete dies der bei Juventus Turin nicht mehr berücksichtigte Khedira damit, dass sich gute, junge Spieler zunächst gegen solche wie Müller, Boateng und Hummels durchsetzen müssten, die eine große Persönlichkeit hätten.

Wenn man jungen Spielern gleich die Straße frei mache, sei dies für ihn das absolut falsche Signal, sagte Khedira. „Wenn man ältere Top-Spieler von vornherein aussortiert, werden wir nicht das maximale Level erreichen. An solchen Spielern können die sensationell guten jungen Spieler wachsen“, betonte der Mittelfeldspieler. „Aber: Wenn die sich nicht gegen jemanden durchsetzen müssen, werden sie in ihrer eigenen Blase limitiert bleiben.“

Khedira stützt Löw, aber...

Eine derartige Entscheidung würde Löw viel Kraft kosten. „Wäre er dann der Schwache? Nein! Er wäre der Starke! Weil er viel Energie bräuchte“, sagte Khedira. Löw erklärte zuletzt, er sehe im Moment keinen Anlass für eine Rückholaktion. Der 60-Jährige will vor der EM-Endrunde aber alles noch einmal auf den Prüfstand stellen.

Insgesamt bescheinigte Khedira der DFB-Auswahl, in den vergangenen Jahren ein wenig die Identität verloren zu haben. Grund seien viele Umstellungen und Neu-Einladungen. Dass Löw ein guter Trainer sei, dürfe man nicht infrage stellen, unterstrich Khedira. „Für mich ist die Frage: Bekommt er die Spieler nach den vielen Jahren noch emotionalisiert? Wollen die Spieler es verstehen und aufnehmen?“

Sami Khedira (r.) vor zwei Wochen mit seinem Bruder Rani im ZDF-„Sportstudio".

Foto: imago / Martin Hoffmann

Liverpool ist Gladbachs CL-Wunschgegner

Der FC Liverpool mit Trainer Jürgen Klopp ist Gladbachs Wunschgegner im Achtelfinale der Champions League. Das verriet Sportchef Max Eberl im ZDF-„Sportstudio“. „Wir haben ja jetzt mit Inter Mailand und Real Madrid zwei Mannschaften gespielt, die mit Borussia Mönchengladbach ja auch eine Historie haben, eine Geschichte haben. Und wenn man dann den Reigen der Vereine nimmt, dann ist Liverpool der dritte Verein, mit dem Gladbach eine große Historie verbindet“, sagte Eberl. „Dementsprechend würden wir uns alle Liverpool wünschen.“ Ausgelost werden die Achtelfinal-Paarungen am kommenden Montag.

Die Pandemie hat nicht nur den Fußball hart getroffen, meinte Eberl. „Corona trifft uns alle – die Gesellschaft, Unternehmen, im Einzelhandel, sämtliche Gewerbe, auch den Fußball. Und das muss man den Menschen auch nahebringen“, forderte der 47-Jährige. „Unser Verein arbeitet seit Mitte März auf Notstrom und versucht, wirklich alles rechts und links zu sichern, damit wir auch in die Zukunft gehen können“, sagte der Gladbacher Sportchef.

Den ersten „leichten Lockdown“ habe man nicht wirklich ernst genommen, sagte Eberl. „Und da müssen wir uns alle an die eigene Nase packen. Die Politik hat uns die Chance gegeben, wir haben sie nicht genutzt.“ Der Fußball wolle aber „keine Extrawurst“. Eberl: „Wir hoffen, dass wir weiterspielen dürfen, und haben bis jetzt keine Signale aus der Politik erfahren, dass es anders ist.“