Fußball-News: Ex-St.-Pauli-Kapitän gründet neues Spielerbündnis

Der Fußball-Ticker am Donnerstag, den 18. Juni 2020:

Werner-Wechsel von Leipzig zu Chelsea perfekt

Der Wechsel von Nationalspieler Timo Werner von RB Leipzig zum FC Chelsea ist offenbar perfekt. Nach einem Bericht der „Bild“-Zeitung hat der 24-Jährige beim Club aus der englischen Premier League einen Vertrag bis 2025 unterschrieben und soll mehr als zehn Millionen Euro pro Jahr verdienen. Durch die Ausstiegsklausel in Werners eigentlich bis 2023 laufendem Vertrag erhält Leipzig eine Ablöse von 53 Millionen Euro.

Der Stürmer war 2016 für 14 Millionen Euro von Stuttgart zu RB gewechselt. Für Leipzig wird Werner noch zweimal in der Bundesliga auflaufen. Ob der Angreifer im August für das Viertelfinale der Champions League zur Verfügung steht, ist noch offen. Zuletzt wurde kolportiert, dass Werner auf das vom 12. August an ausgetragene Blitzturnier in Lissabon verzichten wolle.

Hertha mit Zeefuik einig – Kampf um Ablöse

Hertha BSC und der niederländische U-21-Nationalspieler Deyovaisio Zeefuik haben einem Bericht des „Kicker“ (Donnerstag) zufolge eine Einigung über einen Wechsel erzielt. Der 22 Jahre alte Rechtsverteidiger wolle nach Berlin, entweder in diesem Sommer oder dann ablösefrei 2021, schrieb das Magazin.

Die Verantwortlichen des Fußball-Bundesligisten aus Berlin sollen bereit sein, rund drei Millionen Euro für Zeefuik zu zahlen. Sein aktueller Verein FC Groningen fordert aber laut „Kicker“ das Doppelte. Dem Vernehmen nach seien die Verhandlungen derzeit eher festgefahren.

Man Citys Garcia nach Kollision im Krankenhaus

Eric Garcia vom englischen Fußballmeister Manchester City ist nach seinem schweren Zusammenstoß mit Teamkollege Ederson zur Beobachtung im Krankenhaus. Der erst 19-jährige Abwehrspieler hatte am Mittwochabend beim 3:0-Sieg gegen den FC Arsenal eine Kopfverletzung erlitten. Keeper Ederson hatte ihn kurz vor Spielschluss bei einer Abwehraktion aus Versehen, aber mit voller Wucht umgerannt. Garcia blieb benommen liegen und musste dann auf einer Trage mit Halskrause und Sauerstoffmaske vom Feld getragen werden.

„Wir sind natürlich besorgt um Eric“, sagte Coach Pep Guardiola. „Er ist bei Bewusstsein, aber er wird getestet, weil ein Treffer am Kopf immer so gefährlich ist. Ich denke, nach dem, was passiert ist, könnte er für ein oder zwei Nächte im Krankenhaus bleiben müssen.“

Restart with a win ✔️ Wishing Eric a speedy recovery! Get well soon my friend 🙏🏾 — Leroy Sané (@LeroySane19) June 17, 2020

„Ich wünsche Eric eine baldige Genesung! Gute Besserung, mein Freund“, twitterte der vom FC Bayern umworbene Nationalspieler Leroy Sané, der nach langer Verletzungspause zwar auf der City-Bank saß, aber noch nicht zu seinem ersten Einsatz in dieser Premier-League-Saison kam.

Raheem Sterling (45.+2), Kevin De Bruyne per Strafstoß (51. Minute) und Phil Foden (90.+1) trafen im Etihad-Stadion zum verdienten Sieg im ersten Premier-League-Spiel nach der fast 100-tägigen Coronavirus-Pause.

Manchester City –FC Arsenal: die Höhepunkte

Guardiola wird beim Thema Rassismus emotional

Startrainer Pep Guardiola hat sich mit emotionalen Worten gegen Rassismus und Diskriminierung von Schwarzen ausgesprochen. „Wir sollten tausend Millionen Nachrichten an die schwarzen Menschen schicken. Seit mehr als 400 Jahren tun wir das diesen liebevollen Menschen an“, sagte der Spanier nach dem 3:0-Sieg seines Teams Manchester City gegen den FC Arsenal zu Sky UK: „Ich bin beschämt darüber, was die weißen Menschen den Schwarzen angetan haben.“

Beim Restart der Premier League waren Spieler und Trainer aller vier am Mittwoch im Einsatz befindlichen Teams vor dem Anpfiff auf die Knie gegangen, um ein Zeichen gegen Rassismus zu setzen. „Wie kommen die Leute darauf, dass sie anders sind, nur weil man mit einer anderen Hautfarbe geboren ist? All diese Gesten sind gut und positiv. Alles, was wir tun, um klarzumachen, dass das nicht akzeptabel ist“, sagte der frühere Bayern-Trainer Guardiola.

City-Angreifer Raheem Sterling sah in der Aktion der englischen Topliga einen „massiven Schritt“, es zeige, dass man „in die richtige Richtung“ gehe. Zuletzt hatte es weltweit Proteste und Aktionen gegen Rassismus gegeben, nachdem der Afroamerikaner George Floyd bei einem brutalen Polizeieinsatz in den USA ums Leben gekommen war.

Rummenigge gegen Länderspiele im September

FC Bayerns Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge blickt mit Sorge auf den engen Terminplan im August und September. „Ich halte es eigentlich für nicht gut, was da gerade diskutiert und hoffentlich noch nicht final beschlossen worden ist“, sagte der 64-Jährige am Donnerstag im ZDF-„Morgenmagazin“ mit Blick auf die Ansetzung von Länderspielen Anfang September. Am Mittwoch hatte die Europäische Fußball-Union zudem das Champions-League-Finalturnier in Lissabon für den Zeitraum vom 12. bis 23. August terminiert. In der Europa League wird vom 10. bis zum 21. August in Deutschland gespielt.

„Wenn eine Mannschaft, egal ob Leipzig, Bayern oder Leverkusen, weit im Wettbewerb kommt, muss man garantieren, dass die Spieler anschließend mindestens zwei Wochen Urlaub haben“, sagte Rummenigge.

Die Bayern müssen noch ihr Achtelfinal-Rückspiel gegen den FC Chelsea absolvieren (Hinspiel: 3:0), RB Leipzig steht bereits im Viertelfinale. Leverkusen ist wie der VfL Wolfsburg und Eintracht Frankfurt noch in der Europa League dabei. Bezogen auf den Europapokal sei er froh, „dass die UEFA die Champions League zu Ende spielt“, sagte Rummenigge, „weil ich ein erbitterter Gegner von Entscheidungen am grünen Tisch bin.“

Die Nationalmannschaft spielt in der Nations League am 3. September gegen Spanien und drei Tage später in der Schweiz. Laut Rummenigge plant zudem die Bundesliga derzeit, dass „die neue Saison Mitte September gestartet wird.“ Ein möglicher Termin wäre dann Freitag, der 11. September.

Profis um Hummels gründen neues Bündnis

Spieler aus den drei deutschen Profiligen und Spielerinnen der Frauen-Bundesliga haben sich nach Informationen des „Kicker“ zu einer neuen Interessensvertretung zusammengeschlossen. Unter anderem Weltmeister Mats Hummels von Borussia Dortmund, Sven Bender von Bayer Leverkusen, Neven Subotic von Union Berlin, der frühere St.-Pauli-Kapitän Sören Gonther von Erzgebirge Aue und Alexandra Popp vom VfL Wolfsburg wollen mit dem Bündnis dafür sorgen, dass Spieler bei zukünftigen Entscheidungen von den Clubs und der DFL einbezogen werden.

„Ich finde es wichtig, dass Spieler eine Stimme bekommen – und zwar über die 1. Bundesliga hinaus“, sagte Hummels dem „Kicker“. „Wir wurden zuletzt oft übergangen, umso nötiger ist es, dass wir künftig unsere Stimme aktiv einbringen.“ Das Netzwerk will demnach noch in dieser Woche an die Öffentlichkeit gehen.

Auslöser für die Gründung jetzt war offensichtlich auch der Umgang mit den Spielern in der Corona-Krise. Sören Gonther sagte: „Wenn es eine Taskforce Fußball gibt, muss an diesem Tisch ein Spieler sitzen. Und wenn man über ein Hygienekonzept redet, müssen Spieler dazu befragt werden. Das darf nicht über unsere Köpfe hinweg entschieden werden.“

RB-Trainer Nagelsmann hadert mit Schiedsrichter

Julian Nagelsmann war sauer. Der Trainer von RB Leipzig haderte nach dem enttäuschenden 2:2 (0:0) im Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf nicht nur mit der leichtfertig verspielten 2:0-Führung, sondern auch mit zwei strittigen Schiedsrichter-Entscheidungen zu Ungunsten des Champions-League-Viertelfinalisten.

Auch „zwei klare Fehlentscheidung“ hätten RB zwei Punkte gekostet, beschwerte sich Nagelsmann. In der achten Minute entschied Schiedsrichter Manuel Gräfe bei einem Zweikampf von Torhüter Florian Kastenmeier an Kevin Kampl nicht auf Strafstoß, „obwohl er erst das Bein trifft und dann irgendwann den Ball berührt“, wetterte Nagelsmann: „Ein Feldspieler bekommt da garantiert einen Elfmeter gegen sich.“

Der RB-Trainer hatte zudem ein „klares Foul“ vor dem 1:2-Anschlusstreffer durch Steven Skrzybski (87.) von Kenan Karaman an Dayot Upamecano gesehen. „Karaman tritt ihn unten an der Sohle, dann knickt er um und bleibt unten im Rasen hängen“, sagte der 32-Jährige. Doch auch diesmal blieb Gräfes Pfeife stumm, und der Videoassistent griff erneut nicht ein. Die Düsseldorfer hätten sich nicht beschweren können, wenn beide Situationen zumindest nach dem Videobeweis gegen sie ausgelegt worden wären.

Demme schlägt Ronaldo: Neapel Pokalsieger

Der SSC Neapel um den Ex-Leipziger Diego Demme hat im Elfmeterschießen gegen Rekordmeister Juventus Turin zum sechsten Mal in seiner Geschichte den italienischen Pokal gewonnen. Nach dem 0:0 in der regulären Spielzeit verfehlte Turin am Mittwochabend im wegen der Corona-Krise leeren Stadio Olimpico von Rom die beiden ersten Versuche vom Punkt und verlor am Ende 2:4. Cristiano Ronaldo durfte gar nicht mehr antreten, nachdem zuvor Paulo Dybala an Neapels Torwart Alex Meret gescheitert war und Danilo den Ball über das Tor geschossen hatte.

„Wir haben gekämpft von der ersten bis zur letzten Minute. Ich bin wirklich stolz, Teil dieses Teams zu sein“, sagte Meret nach dem Erfolg. „Wir freuen uns über die erste Trophäe, aber es gibt noch viel zu tun. Mit diesem Spirit müssen wir weitermachen und versuchen in der Meisterschaft aufzuholen.“

Höhepunkte des Pokalfinales SSC Neapel – Juventus Turin

In der regulären Spielzeit hatte das von Gennaro Gattuso trainierte Neapel schon einige gute Chancen auf den Siegtreffer, scheiterte aber jedes Mal an Torwartikone Gianluigi Buffon (42) – zuletzt in der Nachspielzeit mit einem Kopfball von Nikola Maksimovic, den Buffon sensationell gerade so vor der Linie abwehrte. Dennoch reichte Juve diese Glanztat nicht. Die Chance auf das Triple aus Meisterschaft, Champions League und Pokal ist damit hin. In der Liga ist Turin Tabellenführer. Neapel liegt vor dem Wiederbeginn der Serie A am Wochenende auf Rang sechs.

Wegen der Corona-Pandemie fand die Siegerehrung in besonderer und abgesicherter Form statt. Die Sieger mussten Trophäe und Medaillen selbst abholen, sie wurden ihnen nicht wie üblich überreicht. Das Halbfinal-Rückspiel zwischen Juventus und AC Mailand am Freitag (0:0), bei dem Khedira eingewechselt wurde, war das erste Match in Italien nach dreimonatiger Unterbrechung. In der Serie A geht es am Samstag weiter.