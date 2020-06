Der Fußball-Ticker am Mittwoch, den 17. Juni 2020:

Rot-Weiss Essen trennt sich von Ex-HSV-Coach Christian Titz

Basler schimpft über Kaiserslauterns Misswirtschaft

DFB-Chef hält 1000 Zuschauer bei Pokalfinale für möglich

Barcelona legt im Meisterrennen glanzlos vor

Rot-Weiss Essen trennt sich von Ex-HSV-Coach Christian Titz

Der frühere HSV-Publikumsliebling Christian Titz ist nicht länger Trainer von Rot-Weiss Essen. Das gab der Regionalligaclub am Mittwoch bekannt. „Christian hat die Mannschaft nach dem Umbruch im vergangenen Sommer stabilisiert und in die Spitzengruppe der Regionalliga West geführt. Gleichzeitig hat er die Professionalisierung rund um die Mannschaft mit vielen innovativen Maßnahmen entscheidend mit eingeleitet und vorangetrieben“, sagte der Vorstandsvorsitzende Marcus Uhlig. „Im Zuge einer ausführlichen Analyse der vergangenen Saison müssen wir allerdings zu große Unterschiede in der Bewertung der Spielzeit sowie in den gegenseitigen Auffassungen über die zukünftige strategische Ausrichtung feststellen.“

Tittz, der von März bis Oktober 2018 die HSV-Profis betreute, hatte den Traditionsclub vor einem Jahr übernommen. In der abgebrochenen Saison der Regionalliga West landete die Mannschaft auf dem dritten Platz. Titz' Vertrag galt ursprünglich noch ein weiteres Jahr.

Basler schimpft über Kaiserslauterns Misswirtschaft

Ex-Profi Mario Basler hat dem hoch verschuldeten 1. FC Kaiserslautern eine jahrelange Misswirtschaft vorgeworfen und den Drittligisten für den geplanten Gang in die Insolvenz heftig kritisiert. „Man hat beim FCK die letzten Jahre alles für die Insolvenz getan. Ständig gab es neue Vorstände von außerhalb, die große Versprechungen gemacht, davon aber nichts eingehalten haben. Es herrscht das pure Chaos“, sagte Basler der „Bild“-Zeitung.

Besonders hart ins Gericht ging der 51-Jährige mit der Vereinsführung. „Die Vorstände sind größtenteils Selbstdarsteller. Sie nennen sich die großen Retter und nichts passiert. Der FCK gibt ein trauriges Bild ab“, schimpfte Basler. „Der FCK hat sich selbst zerstört, da darf man kein Mitleid mehr haben.“ Der Verein hatte am Montag beim Amtsgericht Kaiserslautern einen Antrag auf Eigeninsolvenz gestellt. Dadurch will sich der viermalige deutsche Meister finanziell sanieren.

Nach Ansicht von Basler, der von 1987 bis 1989 und 1999 bis 2003 für die Roten Teufel spielte, sind die Fans die großen Verlierer. Diese hatten den mit mehr als 20 Millionen Euro verschuldeten Traditionsclub in den vergangenen Jahren mit dem Erwerb von Fan-Anleihen finanziell unterstützt. „Die Fans tun mir am meisten leid. Sie sterben für den Verein und werden nur verarscht“, sagte Basler.

DFB-Chef hält 1000 Zuschauer bei Pokalfinale für möglich

DFB-Präsident Fritz Keller hat ein Pokalfinale mit Zuschauern nicht gänzlich ausgeschlossen. „Der Boss ist der Gesetzgeber“, sagte Keller am späten Dienstagabend in der ARD. „Der Senat ist dafür zuständig. In Berlin sind Veranstaltungen bis 1000 Personen erlaubt. Wenn der Senat sagt, ja, wir können das, dann gehen wir auf 1000.“ Es habe dazu bereits Gespräche gegeben am Montag und Dienstag. Da habe es die klare Ansage gegeben, dass es „keine Sonderstellung für den Fußball gibt und das finde ich auch in Ordnung. Der Fußball braucht keine Sonderstellung.“

Einem von Fan-Vertretern der beiden Finalteilnehmer Bayern München und Bayer Leverkusen zuletzt geforderten späteren Termin als dem 4. Juli erteilte Keller eine Absage: „Weil wir einen neuen Wettbewerb auch für die Amateurmannschaften starten wollen“, sagte Keller. „Guckt euch doch mal den ganzen Kalender an.“

Der Virologe Jonas Schmidt-Chanasit von der Universität Hamburg hält eine Rückkehr vieler Zuschauer in Stadien noch für einige Zeit für unrealistisch. Entscheidend sei, „wie viele Menschen man ins Stadion lässt“, sagte er. „Deutlich begrenzen, im niedrigen dreistelligen Bereich, dann kann man das durchaus auch umsetzen.“ Weil Menschen in Stadien schrien und sängen sei die Gefahr einer deutlich weiteren Verteilung von Tröpfchen über die eineinhalb Meter hinaus groß. Fußball sei emotional. „Da mit Abstand still zwei Stunden zu sitzen mit Maske ist kein Erlebnis, das kann sich keiner wünschen.“

Barcelona legt im Meisterrennen glanzlos vor

Der FC Barcelona ist weiter auf Kurs Meisterschaft und hat die Pflichtaufgabe gegen das neue Schlusslicht CD Leganés ohne Glanz gelöst. Beim 2:0 (1:0) am Dienstagabend traf der 17 Jahre alte Ansu Fati kurz vor der Halbzeit (42. Minute), Lionel Messi sorgte in der 69. Minute per Foulelfmeter für den Endstand.

Nationaltorwart Marc-André ter Stegen sah zu Beginn der Partie einen Pfostentreffer des Außenseiters und blieb ansonsten im ersten Heimspiel nach der Corona-Pause im leeren Stadion Camp Nou weitestgehend ohne Szenen. In der Nachspielzeit sah Leganes Trainer Javier Aguirre die Rote Karte.

In der Tabelle der Primera División haben die Katalanen damit für mindestens zwei Nächte fünf Punkte Vorsprung auf Verfolger Real Madrid. Die Mannschaft um Toni Kroos trifft am Donnerstag um 22.00 Uhr auf den FC Valencia.

Ohne Gesänge der Zuschauer fehlten Barcelona über weite Strecken der Partie Geschwindigkeit und Zug zum Tor. Ein Kopfball von Antoine Griezmann war bis zu Fatis Treffer die einzige Chance. Nach dem Seitenwechsel traf der Franzose selbst, nach Eingreifen des Videoassistenten lautete die Entscheidung aber Abseits von Vorlagengeber Nelson Semedo (64.). Als Messi kurz darauf im Strafraum zu Fall gebracht wurde und den Strafstoß verwandelte, war das Spiel entschieden.