Soziologe: Coronakrise ist auch eine Chance für den Sport

Hamburg. Kontaktsperren, gesperrte Plätze, geschlossene Hallen, die Bewegungsmöglichkeiten der Bevölkerung sind derzeit massiv eingeschränkt. Das sei ein Fehler, sagt der Reinbeker Sportsoziologe Prof. Hans-Jürgen Schulke (74), der ehemalige Direktor des Hamburger Sportamtes, im Gespräch mit dem Abendblatt.

Sportvereine könnten jetzt und in Zukunft einen wichtigen Beitrag zur Gesundheitsprävention leisten und die dramatischen Folgen einer Pandemie abmildern helfen.

Hamburger Abendblatt: Herr Prof. Schulke, lassen Sie uns ein paar Wochen, vielleicht ein paar Monate vorausblicken. Wie wird die Sportwelt nach der Coronaviruspandemie aussehen?

Prof. Hans-Jürgen Schulke: Zukunftsforschung nach Corona hat ja Konjunktur, Sport taucht dabei aber kaum auf. Die Einschränkungen der Pandemie hat die Sportwelt komplett getroffen: Großveranstaltungen, Profisport, Vereins- und Schulsport, Bewegungskindergärten. Formen und Strukturen des Sports sind unterbrochen. Olympia, das größte Fest der Welt, wird dieses Jahr nicht gefeiert. Wert und Weiterentwicklung des Sports sind neu zu bestimmen.

Coronavirus: Interaktive Karte

Was könnte sich dadurch in der künftigen Wahrnehmung des Sports ändern?

Schulke: Vorrangig wird derzeit der Spitzensport diskutiert. Es kann sein, dass es nach Ende der Krise, von Medien und Akteuren der Unterhaltungsindustrie forciert, über kurz oder lang wieder „Business as usual“ gibt. Wahrscheinlicher ist, dass Menschen die Krise wie die Erfahrung der Entschleunigung des Alltags, die erlebte Solidarität reflektieren. Auch ihre Finanzen. Künftig mehr zu Veranstaltungen in ihren Stadtteilen oder ihrem Quartierverein gehen, Kinder mehr zu deren Sportterminen begleiten. Es besteht die Chance zur Rückbesinnung auf die Idee des Sports als bewegendes soziales Miteinander mit mehr Bescheidenheit, Fairness, Respekt vor Spielern und Zuschauern, Achtsamkeit, Gesundheit, Selbstorganisation. Mehr Miteinander statt Massenveranstaltung. Das muss dann auch von Verbänden, Veranstaltern, Politik gelebt und belebt werden.

Derzeit hat der Sport, weil angeblich nicht systemrelevant, massiv an Bedeutung verloren. Er wird konsequent der Coronavirus-Bekämpfung unterstellt. Wie erlangt er wieder gesellschaftliche Bedeutung?

Schulke: Der Sport kann wiedererstarken oder sogar durch die Krise stärker werden, wenn er sich zukunftsgerichtet als Feld versteht, in dem Menschen ihre körperliche und soziale Immunkompetenz, sprich Resilienz stärken. Das fehlt mir derzeit in der öffentlichen Debatte: Welche Traditionen, Strukturen, Potenziale, welche Stärken hat der Sport, die er präventiv für solche Krisen einbringt.

Die öffentliche Diskussion wird im Moment weitgehend darauf verengt, wie die Ausbreitung des Virus gestoppt werden kann. Dem wird derzeit alles andere radikal untergeordnet. Haben Sie dafür Verständnis?

Schulke: Bedingt. Der Erfolg muss sich noch zeigen. Wichtige Aspekte der Pandemiebekämpfung werden meist noch ausgeblendet. Wir müssen die aktuelle Versorgungslogik um eine Präventionslogik ergänzen. Hier ist Sport wichtig. „Körperliche Bewegung an frischer Luft kostet nichts, ist aber das beste Heilmittel gegen Erkrankungen.“ Das hat Turnvater Jahn schon vor 200 Jahren gesagt. Dieser Gedanke sollte stärker in den Vordergrund rücken neben dem Warten auf Impfstoffe oder Medikamente. Die Erkenntnis, dass auf Widerstandsfähigkeit (Resilienz) ausgerichtete Lebensführung ein wesentlicher Faktor bleibt, um virale Krisen zu bestehen, vermisse ich in der aktuellen Diskussion.

Coronavirus in Hamburg: Der Überblick

Sport kann krankheitsvorbeugend und auch heilend wirken. Das ist bewiesen. Deshalb erscheint es doch kontraproduktiv, Menschen jetzt in ihren Bewegungsmöglichkeiten stark einzuschränken.

Schulke: Virale Attacken sind ja nicht zwangsläufig mit langen Krankheiten oder tödlichem Ausgang verbunden. Dramatische Verläufe betreffen vor allem Ältere oder Menschen mit Vorerkrankungen – oder riskantem Lebensstil. Ein Infekt kann von einem gesunden, widerstandsfähigen Menschen eher überwunden werden. Da muss sich jeder selbst fragen: Ernähre ich mich gesund, nehme ich genug Vitamine zu mir, treibe ich genug Ausdauersport, um meine Immunkompetenz zu erhöhen? Auch die sozialen Kontakte, die einem guttun, die psychisch stabilisieren, sind ein wichtiger Faktor – genauso wie der persönliche Umgang mit Stress. Auch deswegen haben wir seit einigen Jahren ein Präventionsgesetz, das entsprechende Angebote fördert.

Coronavirus: Die Fotos zur Krise

Klinikum Bad Bramstedt in der Corona-Krise: Schwester Nicole – sie näht für den Notfall Gesichtsmasken aus Baumwollstoffen, die in die Kochwäsche gehen (falls die regulären Masken ausgehen). Foto: Wolfgang Klietz

Prof. Stefan Kluge ist Direktor der Klinik für Intensivmedizin des UKE. Foto: Axel Heimken / dpa

Hamburg: Menschen musizieren in der Schinkelstraße (Winterhude) in ihren Fenstern und auf den Balkonen. Foto: Roland Magunia / Roland Magunia/Funke Foto Services

Nackte Schaufensterpuppen mit Atemschutzmasken in einem Schaufenster in Wien. Foto: Privat / dpa

Hamburg: Ein Herz leuchtet an der Fassade des Hamburger Westin-Hotel in der Elbphilharmonie. Foto: Christian Charisius / dpa



Hamburg: Die beiden Aida-Schiffe "Aidaaura" und "Aidacara" (r) liegen am Kreuzfahrt-Terminal Steinwerder. Die Rostocker Kreuzfahrtreederei Aida Cruises hat die Fahrten ihrer 14 Schiffe umfassenden Flotte wegen der Ausbreitung des Coronavirus zunächst bis Anfang April eingestellt. Foto: Christian Charisius / dpa

Polizisten patrouillieren vor dem Eingang zu einem Supermarkt auf einer Einkaufsstraße in Hamburg. Foto: Axel Heimken / dpa

Baumwall vor der Elbphilharmonie: Leere Foto: Marcelo Hernandez / FUNKE Foto Services / MARCELO HERNANDEZ / FUNKE Foto Services

Gastronom Thomas Pinçon muss wegen Corona seinen Laden Cafe des Artistes am Gerhart-Hauptmann-Platz im Thalia Theater schließen. Foto: Marcelo Hernandez / FUNKE Foto Services / MARCELO HERNANDEZ / FUNKE Foto Services

Leere U-Bahn U3 Foto: Marcelo Hernandez / FUNKE Foto Services / MARCELO HERNANDEZ / FUNKE Foto Services



Hamburg: Eine Frau geht in dem sehr verwaisten Hamburger Hauptbahnhof auf dem Bahnsteig. Foto: Georg Wendt / dpa

Alsterarkaden Foto: Marcelo Hernandez / FUNKE Foto Services / MARCELO HERNANDEZ / FUNKE Foto Services

Leerer Rathausmarkt Foto: Marcelo Hernandez / FUNKE Foto Services / MARCELO HERNANDEZ / FUNKE Foto Services

Eine Anästhesistin richtet ein Intensivbett für einen Coronapatienten ein. Foto: Felix Kästle / dpa

Ein Medizinerin schaut auf einen Corona-Test im Labor. Foto: Hans Klaus Techt / dpa



Museen in Zeiten der Corona Krise: Die Direktorin des Bucerius Kunst Forums, Kathrin Baumstark, zeigt Werke von David Hockney. Foto: Michael Rauhe / Michael Rauhe / FUNKE Foto Services

Die Baumärkte boomen. Foto: Marcelo Hernandez / FUNKE Foto Services / MARCELO HERNANDEZ / FUNKE Foto Services

Scharbeutz: Ein Polizist kontrolliert Fahrzeuge mit nicht lokalen Kennzeichen, um das Einreiseverbot für Touristen nach Schleswig-Holstein durchzusetzen. Foto: Markus Scholz / dpa

Hamburg: Am Elbstrand bei Övelgönne sind am Mittag nur wenige Spaziergänger unterwegs. Foto: Daniel Bockwoldt / dpa

Hamburg: Das Einkaufszentrum "Europapassage" ist zur Mittagszeit fast menschenleer. Foto: Daniel Bockwoldt / dpa



Corona-Krise: Trotz Appells der Bundeskanzlerin gehen noch viele Menschen spazieren. Hier Spaziergänger und Jogger an der Alster. Foto: Marcelo Hernandez / FUNKE Foto Services / MARCELO HERNANDEZ / FUNKE Foto Services

„Stay at home!“ Mit dieser himmlischen Botschaft hat der Berufspilot Jean-P. Sievers am Sonnabend in Hamburg seine Runden durch die Luft gedreht. Foto: Roland Magunia

Hamburg: Gaby Wulff wäscht mit einem Schal als Mundschutz die Haare einer Kundin. Die Friseurmeisterin fordert in einem Brief an Bundeskanzlerin Merkel die Schließung aller Friseurläden als Beitrag zur Eindämmung des Corona-Virus. Foto: Markus Scholz / dpa

Coronavirus-Quarantäne in Hamburg-Fuhlsbüttel: Menschen sitzen am Fenster in der Sonne und rufen dazu auf, zu Hause zu bleiben, damit sich das Virus nicht weiter ausbreiten kann. Foto: Georg Schulz / HA

Coronavirus in Hamburg: Am Freitagabend patrouillierten Beamte unter anderem am Jungfernstieg, um zu kontrollieren, ob sich die Menschen an die Corona-Verordnung halten. Foto: TV News Kontor



Der Hamburger Berufspilot Jean-P. Sievers will die Menschen mit seinem Banner aufrütteln: Stay at home! Foto: Roland Magunia

Schlange auf dem Isemarkt Foto: Michael Rauhe / Michael Rauhe / FUNKE Foto Services

Hamburg: Ein Straßenmusiker spielt mit Mundschutz und Handschuhen auf dem Isemarkt. Foto: Axel Heimken / dpa

Hamburg: Nahezu menschenleer ist der Rathausmarkt vor dem Rathaus um die Mittagszeit. Foto: Daniel Reinhardt / dpa

Peter Tschentscher (SPD), Erster Bürgermeister von Hamburg, spricht während einer Landespressekonferenz im Kaisersaal im Rathaus. Foto: Daniel Reinhardt / dpa



Corona-Krise in Hamburg: Warnhinweise für Jogger an der Alster Foto: Riefenstahl

Anne Meier-Göring, Richterin im Prozess gegen einen 93 Jahre alten ehemaligen SS-Wachmann, der wegen Beihilfe zum Mord in 5230 Fällen angeklagt ist, steht vor Beginn der Verhandlung vor dem Gerichtssaal. Der in Hamburg lebende Angeklagte war nach Angaben der Staatsanwaltschaft als junger Mann von August 1944 bis April 1945 im Konzentrationslager Stutthof bei Danzig im Einsatz. Foto: Axel Heimken / dpa

Ein Besucher des Isemarktes kauft mit einem Mundschutz an einem Verkaufsstand für Fleischwaren ein. Foto: Axel Heimken / dpa

Biertische sind vor den Cafes an der Roten Flora im Schanzenviertel gestapelt. Foto: Axel Heimken / dpa

Ärztin Antje Klein nimmt an einer Drive-in-Teststation in Elmshorn einen Abstrich von einem möglicherweise Infizierten. Foto: Daniel Reinhardt/dpa



Vor dem Haupteingang des UKE ist am Freitag eine Absperrung aufgebaut worden. Foto: Roland Magunia

Schleswig-Holstein für Touristen gesperrt. Das nördlichste Bundesland hat beschlossen, sämtlichen touristischen Verkehr zu verbieten. Darauf weisen Schilder an den Autobahnen unweit der Landesgrenze hin, wie hier beim Maschener Kreuz. Foto: Daniel Bockwoldt / dpa

Yared Dibaba mit seiner Band Die Schlickrutscher beim Corona-Konzert des Hamburger Abendblattes. Foto: HA

Spaziergänger, Jogger und Radfahrer kommen sich an der Alster am Freitag sehr nahe. Foto: Marcelo Hernandez

Eine "Einladung" zu einer "Corona-Party". Die Polizei warnt, dass sie konsequent gegen solche Zusammenkünfte vorgehen werde. Foto: Jens Pepper / dpa



Polizisten gehen durch eine Straße am Hansaplatz in Hamburg und kontrollieren, ob die Geschäfte auch geschlossen haben. Foto: Christian Charisius/dpa

Corona-Krise in Hamburg: Bei der Stadtrundfahrt sitzt ein Mann mit Mundschutz im Bus. Foto: Michael Rauhe / Michael Rauhe / FUNKE Foto Services

Eine Trennwand in den roten Doppeldeckerbussen sorgt für mehr Abstand. Heinrich Schuster ist der Chef, Fahrer Mehmet im Hintergrund. Foto: Michael Rauhe / Michael Rauhe / FUNKE Foto Services

Der Aufgang zur Plaza und zu den Sälen der Elbphilharmonie ist geschlossen. Foto: Michael Rauhe / Michael Rauhe / FUNKE Foto Services

Keine Barkasse liegt an den Landungsbrücken. Foto: Michael Rauhe / Michael Rauhe / FUNKE Foto Services



Corona Krise in Hamburg: Aushang bei Barkassen Meyer. Foto: Michael Rauhe / Michael Rauhe / FUNKE Foto Services

Abstand halten! Vor dieser Apotheke in Hoheluft bildete sich am Montag eine disziplinierte Schlange. Foto: Imago/teamwork

Coronavirus: An der Obdachlosenunterkunft an der Friesenstraße in Hamburg wird ein Patient ins Krankenhaus gebracht. Foto: Michael Arning

Die Einrichtung wurde komplett isoliert. Foto: Imago/epd

Abgeschottet wirkte am Montagabend auch die Reeperbahn. Foto: Imago/Blaulicht News



Dort, wo sonst das pralle Leben tobt, hielt sich wenige Stunden nach Hamburgs Allgemeinverfügung schon kaum mehr eine Menschenseele auf. Foto: Imago/Blaulicht News

Der Begriff Geisterzug erhält eine neue Bedeutung: Der leergefegte Hamburger Hauptbahnhof am Dienstagmorgen. Foto: dpa

Laut Prof. Jonas Schmidt-Chanasit könnten sogar „Corona-Zentren“ in beschlagnahmten Gebäuden nötig sein. Foto: dpa Picture-Alliance / Daniel Bockwoldt / picture alliance / dpa

Ein Hinweisschild vor der Grundschule Hoheluft. Foto: dpa

Verdacht auf Coronavirus an der Hamburger Feuerwehrwache 12 in Altona. Foto: Michael Arning



Corona-Leere in der Großen Freiheit auf St. Pauli Foto: dpa

Die geschlossene Grundschule Knauerstraße am Montagmorgen. Foto: Michael Rauhe

Sylt: Die Dünen in List. Die Corona-Krise hat auch die beliebteste Insel der Hamburger verändert. Urlauber wurden hinunterkomplimentiert. Foto: picture alliance / imageBROKER

Möglichkeit der Desinfektion am Eingang zum Restaurant Hobenköök. Foto: Michael Rauhe

Hamburger horten Lebensmittel wegen der Coronavirus-Pandemie. Foto: Insa Gall / HA



Bei Penny am Mühlenkamp sind die Regale leer. Foto: Insa Gall / HA

Auch bei Rossmann am Heußweg war zeitweise kein Toilettenpapier mehr zu bekommen. Foto: Franziska Coesfeld / HA

Hamburger horten Lebensmittel wegen der Coronavirus-Pandemie: Bei Edeka Niemerszein am Hofweg sind die Regale leer. Deshalb rationiert der Markt nun ausgewählte Lebensmittel. Foto: Insa Gall / HA

Hamsterkäufe: Edeka Niemerszein am Hofweg Foto: Insa Gall / HA

Aukrug: Schülerin Ida Halft zeigt ein Informationsblatt zum Thema Schließung der Schulen. Die Schulen und Kitas in Schleswig-Holstein bleiben von Montag an bis zum 19. April geschlossen. Foto: Carsten Rehder / dpa



Umsonst angereist: der HSV-Bus vor dem Fürther Stadion. Foto: Daniel Karmann / dpa

Zwei Hunde warten am deutsch-dänischen Grenzübergang auf ihr Herrchen. Dänemark hat wegen der Corona-Krise bis auf Weiteres seine Grenzen für ausländische Fahrzeuge geschlossen. Foto: dpa

Prof. Marylyn Addo leitet am Hamburger UKE die Infektologie und ist weltweit eine Expertin in Sachen Corona. Foto: Michael Rauhe / Michael Rauhe / FUNKE Foto Services

Cornelia Prüfer-Storcks (SPD), Senatorin für Gesundheit und Verbraucherschutz in Hamburg, wird nach neun Jahren ihr Amt verlassen. In der Corona-Krise machte sie keine glückliche Figur. Foto: Christian Charisius / dpa

Landespressekonferenz mit Bürgermeister Peter Tschentscher. Er zeigte sich spät in der Corona-Krise. Foto: Roland Magunia / Roland Magunia/Funke Foto Services



Harry Potter: Das Musical wird verschoben. Foto: Andreas Laible / Andreas Laible / FUNKE Foto Services

Flughafen Hamburg: Das Coronavirus und seine Auswirkungen. Foto: Andreas Laible / Andreas Laible / FUNKE Foto Services

Wegen eines Corona-Verdachts bei einem Passagier landete eine Eurowings-Maschine außerplanmäßig in Hamburg. Foto: TV News Kontor

Die von der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen zur Verfügung gestellte Aufnahme zeigt Medizinisches Personal in Schutzkleidung beim Durchführen eines Drive-in-Station Tests auf das Coronavirus. Foto: Uwe Köster / dpa

Hände desinfizieren: Eine der wichtigsten persönlichen Maßnahmen gegen Corona. Foto: Andreas Arnold / dpa



Das Testen gibt es auch als Corona Drive-in. in Singen am Hohentwiel hält ein Mitarbeiter des Labors Dr. Blessing einen Ständer mit diversen Rachenabstrichröhrchen in den Händen. Foto: Felix Kästle / dpa

Die leere Hamburger Messehalle A 4 Foto: Michael Rauhe / Michael Rauhe / FUNKE Foto Services

Blick auf den Haupteingang zur Führungsakademie der Bundeswehr (FüAk). Nach drei positiv getesteten Coronavirus-Fällen ist die Führungsakademie der Bundeswehr (FüAk) in Hamburg geschlossen worden. Foto: Christian Charisius / dpa

Ein Hinweisschild zur Corana-Situation steht am Haupteingang zum Hamburger Rathaus. Foto: Christian Charisius / dpa

Der gebürtige Hamburger Lars Winkler und seine Frau Heike sitzen auf Teneriffa im Hotel Costa Adeje Palace wegen der Corona-Quarantäne fest. Foto: Privat



Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) hat sich mit Experten des UKE ausgetauscht und an der Sitzung der dortigen Coronavirus-Taskforce teilgenommen. Foto: Freie und Hansestadt Hamburg

Einsatz am Eppendorfer Marktplatz: Sanitäter und Rettungswagen wurden zu einem Patienten gerufen, der auf dem Boden lag. Foto: Michael Arning

Eine Hinweistafel im Hamburg Airport Helmut Schmidt informiert über Infektionsgefahren durch das neuartige Coronavirus. Foto: Markus Scholz / dpa

Ein Fahrgeschäft wird auf dem Hamburger Dom auf dem Heiligengeistfeld abgebaut. Foto: Daniel Bockwoldt / dpa

Ein Plakat mit Hinweisen zum Schutz vor dem Coronavirus hängt an dem Eingang zur Laeiszhalle. Foto: Daniel Bockwoldt / dpa



Eine junge Frau aus Indonesien sitzt mit einem Mundschutz in einer Abfertigungshalle im Flughafen Hamburg. Foto: dpa

An den Landungsbrücken im Hamburger Hafen an der Elbe sind nur wenige Besucher unterwegs. Foto: Daniel Bockwoldt / dpa

Das ist doch... Der Markusdom und der Markusplatz im Venedig-Abschnitt des Miniatur Wunderlandes in Hamburg. DFie Touristenattraktion musste schließen. Foto: Georg Wendt / dpa

Ein Plakat des Thalia Theaters weist auf die Schließung des Theaters als eine Maßnahme zur Bekämpfung des Coronavirus hin. Foto: Markus Scholz / dpa

Elbphilharmonie: Die Aussichtsplattform "Elbphilharmonie-Plaza" wird geschlossen. Foto: Markus Scholz / dpa



Leere Regale in den Supermärkten. Foto: Christoph Soeder / dpa

Erstmals ist in Hamburg eine Infektion mit dem neuartigen Coronavirus nachgewiesen worden. Es handelte sich um einen Mitarbeiter der Kinder- und Jugendmedizin am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE). Foto: Georg Wendt / dpa

Uni Göttingen: Hinweistafeln mit der Aufschrift "Corona Testzentrum" Foto: Swen Pförtner / dpa

Die Notaufnahme des Kinder-UKE bei Nacht. Foto: Georg Wendt / dpa

Wenig Betrieb im Terminal 1 des Hamburg Airport Helmut Schmidt. Weltweite Reisebeschränkungen zur Bekämpfung der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus lassen die Zahlen der Flüge zurückgehen. Foto: Markus Scholz / dpa



Japan: Können die Olympischen Spiele 2020 überhaupt stattfinden? Foto: - / dpa



Wie können die rund 90.000 Sportvereine in Deutschland daran mitwirken?

Schulke: Sie sollten sich konsequent als Organisator qualifizierter Gesundheitsangebote, nach der WHO als „gesunder Lebensort“ darstellen. Der Vereinssport mit 27 Millionen Mitgliedschaften ist in Deutschland die größte zivilgesellschaftliche Organisation. Er ist traditionell und strukturell der ideale Partner für Prävention und Gesundheitsförderung. An jedem Ort gibt es einen Sportclub, Hunderttausende Trainer sind gesundheitsrelevant ausgebildet, die Zahl der Angebote für Fitness, Gesundheit, Entspannung ist enorm. Zehn Millionen Vereinsmitglieder, Kleinkinder bis Hochbetagte, besuchen präventive Angebote, finden soziale Kontakte. Hamburgs Sportsenator Andy Grote hat als erster Politiker in der Krise auf die Bedeutung der Vereine verwiesen. Die Stadt stellt unkompliziert Mittel für unbeschäftigtes Personal, Mieten, Infrastruktur bereit. Das ist lobenswert. Im Milliardenpaket der Bundesregierung habe ich allerdings nichts zur dringenden Sportstättensanierung gefunden.

Eine fitte Gesellschaft bräuchte nicht zwangsläufig weggesperrt zu werden, sagen Sie, weil dramatische Krankheitsverläufe in ihrer Zahl geringer ausfallen könnten und von unserem Gesundheitssystem dann eher beherrschbarer wären.

Schulke: Mir fehlt die Ideenschmiede, was wir präventiv im Sinne breiter Gesundheitsstabilität tun können. Vereine sind kre­ativ, arbeiten verantwortungsvoll und lösungsorientiert. Der SC Poppenbüttel macht Einkaufsdienste für die Nachbarschaft, dito der FC St. Pauli. Grün-Weiß Eimsbüttel zum Beispiel stellt derzeit täglich Videos mit Übungen für zu Hause ins Internet. Ähnliches passiert in Tausenden Vereinen – in der Stadt, auf dem Land. In Kleinstgruppen wird mit Abstand gewandert und gejoggt. Vielleicht kann ein desinfiziertes und räumlich gut aufgeteiltes Fitnessstudio oder der Gymnastikraum von Partnern genutzt werden statt pauschal alles zu schließen. Künftig sollten Vereine im Sinne präventiver Netzwerke ihr Engagement in Schulen und Kindergärten verstärken, gefährdete Gruppen gezielt ansprechen.

Welche Rolle könnten dabei die aktuell 105 Krankenkassen spielen?

Schulke: Krankenkassen, Gesundheitsämter, Gesundheitswirtschaft wären geradezu berufen, die gesundheitlichen Aspekte des Sports vor Ort stärker zu fördern, in kooperativen Netzwerken den Weg in eine sozial solidarische und körperlich widerstandsfähige Gesellschaft zu unterstützen. Das würde der Gesundheit dienen, Milliarden im Gesundheitssystem einsparen helfen. Die tägliche Sportstunde in Schulen wäre dafür eine gute Möglichkeit. Untersuchungen zeigen, dass die Schülerinnen und Schüler in diesem Fall auch in anderen Fächern leistungsfähiger werden. Wir sollten in den Kindergärten stärker noch als bisher Bewegungseinheiten einbringen und die Kooperationen zwischen Schule/Verein verstärken, Betriebs- und Rentnersport erweitern. Das Ziel wäre: Vereine als Hotspots der Gesundheitsprävention.

Haben Sie die Hoffnung, dass diese Diskussion demnächst aufgenommen wird?

Prof. Hans-Jürgen Schulke.

Foto: Thorsten Ahlf / HA

Schulke: Es führt kein Weg an dieser Debatte vorbei, wenn das Land nachhaltig krisenfester werden soll. Indem die Politik den Präventionsgedanken ernst nimmt, um damit die Gesundheit für alle, dazu gehört das soziale Miteinander, zu stärken, Gesundheitspolitik nicht nur eng als Abwehr von Krankheiten sieht, wird Sport künftig eine noch größere Rolle spielen.

Merkliche Fortschritte sind in Zukunft wohl nur mit einem gestiegenen Gesundheitsbewusstsein in der Bevölkerung zu erreichen. Daran mangelt es oft noch.

Schulke: Die jetzige Krise beinhaltet für jeden die Herausforderung, zu reflektieren, was er oder sie vom Sport für seine Gesundheit erwartet, was er oder sie mitgestalten will. Vereine sind für viele Menschen ein Stück Heimat, in der man Unterstützung erfährt. Wenn diese Entwicklungen von der Politik, den Sportorganisationen, auch von der Wirtschaft aufgenommen werden, kann das zum Gesundheit fördernden, humaneren Sporttreiben führen. Garantie gibt es dafür nicht. Es liegt an den Menschen und den gesellschaft­lichen Institutionen, diese Perspektive zu unterstützten.

Das könnte Sie auch interessieren:

In der Krise: Die Nöte der kleinen Hamburger Sportvereine

Newsblog zu Corona-Auswirkungen auf die Sportwelt (27.03.)

Fit bleiben trotz Corona: Was Hamburger Clubs anbieten

Welche Folgen wird die Krise für den Profisport haben? Wird er an Bedeutung verlieren, weil wir gelernt haben könnten, wie wir auch gut ohne ihn auskommen?

Schulke: Profisport bleibt ein attraktives Element der modernen Unterhaltungsindustrie. Er wird seine Bedeutung behalten. Zuschauen, sich mit guten Leistungen identifizieren, sich von ihnen begeistern zu lassen, ist js nichts Verwerfliches. Was sich ändern könnte, ist, dass die exorbitanten Summen, die im Profisport gezahlt werden, sich relativeren. Eine Hoffnung ist, dass die soziale Verantwortung der Akteure, von den Spielern über die Vereine bis zu den Spielerberatern, die diesen Geldkreislauf befeuern, zunimmt, dass sich Berufssportler nicht als abgehobene Gruppe empfinden, sich den Zuschauern, den Nachwuchsspielern, den sozialen Defiziten, die es in jeder Gesellschaft gibt, verstärkt zuwenden. Und Veranstalter ihr Event auch als gesunden Lebensort gestalten. Wenn das dabei herauskommt, und Ansätze gibt es derzeit viele, wäre das ein positiver Anstoß, den die Coronakrise hervorgerufen hat.

Momentan sind Krankenschwestern, Pfleger und Ärzte die Helden des Alltags. Geraten sie schnell wieder in Vergessenheit, wenn die Krise überwunden ist? Huldigen wir dann wieder Fußball- und Popstars?

Schulke: Die jetzigen Erfahrungen mit unserer Gefährdung und Verletzlichkeit könnten dazu beitragen, dass wir Unterhaltungsbedürfnisse bewusster in den gesamten Lebensalltag einordnen, sie nicht als Mittelpunkt des Lebens betrachten. Die Chance besteht, dass wir künftig den Zusammenhang sehen zwischen Profi-, Kinder- und Vereinssport und dann keine isolierte Heldenverehrung mehr betreiben. Im Übrigen finden wir im Sport wie in anderen Freiwilligenorganisationen tausendfach Helden des Alltags – als Trainer, Gerätewart, Fahrer, Tröster.

Die Erfahrung lehrt, dass gute Vorsätze in besseren Zeiten alsbald vergessen werden, die Menschen, die gesamte Gesellschaft in alte, bequemere Verhaltensmuster zurückfällt. Fürchten Sie das?

Schulke: Diese Krise ist nicht wie viele andere, sie greift entscheidend in unser Leben ein. Die Bereitschaft und Sensibilität für Themen der Gesundheit werden bleiben. Es ist wichtig, dass von Sportorganisationen und Politik konkrete Maßnahmen ergriffen werden, die diese Bereitschaft in einem dialogischen Prozess aufgreift und weiterentwickelt. Es gibt ja bereits eine ausgeprägte Kultur des Mitmachens, der Toleranz, der Unterstützung der Schwächeren. Man denke an den Beitrag der Vereine zur Flüchtlingsintegration, im Reha-, dem Behindertensport, für Hochbetagte. Ich persönlich erhoffe mir, dass 2023 die Weltspiele der Special Olympics in Berlin, das Olympia der geistig behinderten Menschen ein Beispiel geben, wie man im Sport miteinander umgehen kann, dass sie ein Vorbild geben an Fröhlichkeit, Gemeinsamkeit, Gesundheitsförderung, kultureller Bereicherung, wie wir es im Sport schon lange nicht mehr erlebt haben. Sie sollen in ganz Deutschland stattfinden, in Hamburg mit Delegationen aus zwölf Ländern. Das sind sie wert.