Italien bittet Uefa und Fifa um Unterstützung

Neue Idee für olympisches Fußballturnier. Tischtennis-Star Boll akzeptiert Kurzarbeit. Fußballer sehen Chancen in der Krise.

Am Donnerstag führt die Task Force des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) mit den 33 Sommersportverbänden erste Sondierungsgespräche zur Terminfindung der auf das kommende Jahr verschobenen Spiele in Tokio.

Außerdem wird in der Sportwelt der Verdacht diskutiert, dass das Hinspiel in der Fußball-Champions-League zwischen Atalanta Bergamo und dem FC Valencia (4:1) am 19. Februar die vielen Ansteckungen in Norditalien befördert haben könnte.

Verfolgen Sie hier die aktuellen Entwicklungen für den Sport in Zeiten des Coronavirus:

Fußball: Serie A will bis August spielen

Die Spitze des italienischen Fußball-Verbandes FIGC will trotz der alles bestimmenden Coronakrise im Land die Saison der Serie A im Sommer zu Ende bringen. "Wir werden alles dafür tun. Wenn es nötig ist, werden wir um die Unterstützung der Uefa und der Fifa bitten, um im Juli und August noch spielen zu können“, sagte FIGC-Präsident Gabriele Gravina bei Radio Marte.

Ein Sportfotograf mit Mundschutz am 9. März beim Geisterspiel zwischen Chievo Verona und Cosenza - einem der vorerst letzten Spiele im italienischen Profifußball.

Wie die Deutsche Fußball Liga (DFL) hofft der italienische Verband auf eine Fortsetzung der unterbrochenen Spielzeit Anfang Mai. Bei einem Treffen mit der Ligaspitze, der Spielergewerkschaft und der Regierung will die FIGC die Möglichkeiten ausloten. Einen Saison-Abbruch möchte Gravina um jeden Preis vermeiden: "So lange es nur irgendwie geht, lehne ich diese Option ab.“

Italien ist weltweit das vom Coronavirus am schlimmsten betroffene Land. Am Mittwoch wurde die Zahl von 7500 Todesfällen übertroffen. Insgesamt sind vorwiegend im Norden des Landes rund 75.000 Menschen an COVID-19 erkrankt.

Olympia: Fußballverband will U24-Turnier

Der australische Verband FFA hat als Folge der Olympia-Verschiebung ins Jahr 2021 eine höhere Altersgrenze für die Teilnehmer des Fußballturniers ins Gespräch gebracht. "Wir möchten mit dem Weltverband Fifa und dem asiatischen Verband AFC besprechen, ob aus dem U23-Turnier ein U24-Turnier werden kann", sagte FFA-Boss James Johnson.

Für Johnson wäre das die beste Lösung, um die Auswirkungen der Verschiebung aufgrund der Coronakrise abzumildern. "So könnten sich die Spieler, die ihre Länder zu den Spielen in Tokio gebracht haben, ihren Traum von Olympia erfüllen", äußerte der Verbands-Chef.

Tischtennis: Timo Boll akzeptiert Kurzarbeit

Tischtennisprofi Timo Boll spürt die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie am eigenen Leib. "Ich bin auch auf Kurzarbeit, mein Verein Borussia Düsseldorf hat schnell reagiert. Aber das ist vollkommen in Ordnung“, sagte der dreimalige Olympia-Medaillengewinner dem "Tagesspiegel". Wichtig sei für Boll, dass seine Sponsoren in der schwierigen Phase weiterhin zu ihm stünden.

Bei Kurzarbeit übernimmt die Bundesagentur für Arbeit 60 Prozent des ausgefallenen Nettolohns. Bei Arbeitnehmern mit Kind sind es 67 Prozent. Bundesweit gibt es bereits einen Ansturm von Unternehmen auf das erweiterte Kurzarbeitergeld in der Corona-Krise.

Die Verschiebung der Olympischen Spiele ins kommende Jahr ist für Boll folgerichtig. "Ich wäre sogar dafür gewesen, die Spiele um zwei Jahre zu verschieben“, sagte der 39-Jährige. Denn niemand wüsste, wie es in einem Jahr in gesundheitlicher Hinsicht in Sachen Massenveranstaltungen aussehe.

Seit zweieinhalb Wochen habe Boll nun nicht trainieren können. "Es juckt langsam in den Fingern“, gab er zu. Zum Glück habe er in seinem Haus einen kleinen Fitnessraum. Ich mache Krafttraining und bin viel auf dem Ergometer unterwegs“, sagte der Fahnenträger der Olympischen Spiele 2016 in Rio.

Fußball: Für Heiko Herrlich ist es "eigenartig"

Der neue Trainer Heiko Herrlich versucht beim Fußball-Bundesligisten FC Augsburg das Positive aus der Zwangspause wegen der Coronavirus-Pandemie zu ziehen. "Ich sehe es nun als Chance an, die Mannschaft und jeden einzelnen Spieler in einer außergewöhnlichen Situation zu erleben und diese gemeinsam mit ihr zu meistern. Das ist eine Herausforderung für jeden von uns, die wir aber gemeinsam angehen“, sagte Herrlich der "Augsburger Allgemeinen“.

Der 48 Jahre alte Herrlich hatte am 10. März die Nachfolge von Martin Schmidt als FCA-Coach angetreten, war danach aber von der Corona-Krise gestoppt worden. "Es ist eine eigenartige Situation, denn eigentlich möchtest du als Trainer, der neu zu einer Mannschaft kommt, viele Dinge anschieben, Feuer und Leidenschaft im Training und natürlich in den Spielen im Stadion entfachen. Aber das alles geht jetzt nicht, weil der Gesundheitsschutz selbstverständlich an allererster Stelle steht“, betonte Herrlich.

Fußball: Geisterspiele laut Krösche "nicht zu verhindern"

Im Bestreben, die Saison in der Fußball-Bundesliga noch zu Ende zu spielen, wären für RB Leipzigs Sportdirektor Markus Krösche leere Ränge sekundär. "Geisterspiele sind nicht schön, aber - Stand heute und wohl auch im Mai - nicht zu verhindern“, sagte der 39-Jährige in einem Interview der „Leipziger Volkszeitung“. Alle großen europäischen Ligen eine das Ziel, die Spielzeit zu Ende zu bringen. "Ob mit oder ohne Zuschauer ist in diesem Kontext ausnahmsweise zweitrangig“, betonte Krösche.

Mindestens bis zum 30. April soll in der Bundesliga auf Empfehlung der Deutschen Fußball Liga (DFL) wegen der Coronavirus-Pandemie nicht gespielt werden. Beschlossen werden muss das allerdings erst noch durch die die Mitgliederversammlung der 36 Clubs der 1. und 2. Liga am 31. März. In der Champions League, in der die Leipziger im Viertelfinale stehen, ruht der Ball ebenfalls. Wie es dort weitergeht, ist auch offen.

Frauenfußball: Popp sieht EM-Verschiebung als Chance

Alexandra Popp blickt der sich abzeichnenden Verschiebung der Frauenfußball-EM vom Sommer 2021 ins Jahr 2022 gelassen entgegen. "Wir nehmen es so, wie es kommt. Eine Verlegung um ein Jahr kann sogar ein Vorteil für uns sein. Dann hätten wir noch mehr Zeit, um unsere junge Mannschaft weiterzuentwickeln“, sagte die Kapitänin des deutschen Nationalteams im kicker-Interview.

Die Uefa hat aufgrund der Coronavirus-Pandemie die für diesen Sommer angesetzte Männer-EM um ein Jahr (11. Juni bis 11. Juli 2021) verschoben. Im Zuge der Entscheidung wurde angekündigt, dass für die eigentlich vom 7. Juli bis 1. August 2021 angesetzte Frauen-Endrunde in England "in Kürze“ ein neuer Termin bekannt gegeben werden soll.

Da nun auch die Olympischen Spiele in Tokio auf 2021 verlegt wurden, dürfte auch aus Sicht der Uefa ein Ausweichtermin im darauffolgenden Jahr unumgänglich sein.

Fußball: Cottbus "stolz" auf Kurzarbeiter

Fußball-Regionalligist FC Energie Cottbus hat in der Coronavirus-Krise Kurzarbeit beantragt. Das teilten die Brandenburger am Donnerstag mit. Eine Entscheidung der Bundesagentur für Arbeit stehe bislang noch aus.

"Wir sind mehr als stolz auf unsere Spieler, Trainer und die Mannschaft aus der Geschäftsstelle. Ausnahmslos alle haben ihr Einverständnis zur Kurzarbeit gegeben, was de facto einen Verzicht auf einen Teil ihres Gehaltes bedeuten kann“, sagte Präsident Matthias Auth.

"Diese Bereitschaft mitzuhelfen, kann man gar nicht hoch genug schätzen.“ Die Anmeldung von Kurzarbeit sei "ein wichtiger und notwendiger Schritt“. Die "Sicherstellung des Fortbestehens“ des Vereins sei „die elementare Aufgabe der handelnden Personen“, hieß es in der Mitteilung weiter.

Der Trainingsbetrieb beim früheren Bundesligisten ruht seit dem 14. März, zwei Tage später waren die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weitgehend ins Home-Office geschickt worden. Der Nordostdeutsche Fußballverband (NOFV) hat den Spielbetrieb aufgrund der Coronavirus-Pandemie zuletzt bis zum 19. April ausgesetzt.

