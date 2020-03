WM-Finalstadion soll Coronavirus-Kranke aufnehmen

Hamburg. Der Strom an Hiobsbotschaften für den Sport reißt nicht ab: Die Coronavirus-Pandemie hat nicht nur viele Athleten erfasst und den Terminkalender über den Haufen geworfen, sondern auch Vereine und Organisationen in aller Welt in eine Existenzkrise gestürzt. Dass die Olympischen Spiele in Tokio in diesem Sommer stattfinden können, glaubt kaum noch jemand. Nur ein europäisches Land tut weiter so, als sei es von der Krise nicht betroffen.

Die wichtigsten Entwicklungen am Montag:

Sars-CoV-2-infizierter Bundesliga-Profi hatte Angst

Luca Kilian, der erste mit dem Coronavirus infizierte Bundesliga-Profi, ist auf dem Weg der Besserung. „Das Virus klingt gerade ab, ich denke am Montag bin ich wieder topfit“, sagte der Verteidiger des Fußball-Erstliga-Aufsteigers SC Paderborn dem Westfalen-Blatt – zu Beginn der Infektion sah es ganz anders aus beim 20-Jährigen.

„Ich bekam Fieber, Schüttelfrost und Zitterattacken. In dieser Phase hatte ich dann auch zum ersten Mal Angst“, berichtete Kilian: „Erst weitere vier Tage später ging endlich das Fieber runter und von da an ging es mir jeden Tag besser.“

Coronavirus: Hamburger Boxpromoter startet Legendenturnier

Der Hamburger Promoter Kalle Sauerland bringt den Boxfans in der Coronakrise einige der größten Legenden des Sports zurück in den Ring. Ab Montag (23. März) veranstaltet die World Boxing Super Series (WBSS) das „eWBSS Heavyweight Legends Tournament“. Acht Ikonen des Schwergewichts kämpfen dort virtuell in der Simulation „Fight Night Champion“ von EA Sports um den Titel. Zum Anfang am Montag (18.00 Uhr) duellieren sich Muhammad Ali und Evander Holyfield im ersten Viertelfinale.

Das gesamte Turnier wird auf der Facebook-Seite der WBSS gestreamt. Die übrigen Kämpfe in der Runde der letzten Acht lauten: Lennox Lewis gegen Joe Frazier (24. März), Mike Tyson gegen Eric Esch (25. März) und George Foreman gegen David Haye (26. März). Das Finale ist für den 29. März angesetzt. Sauerland hofft laut eigener Aussage, er könne durch das simulierte Turnier „die so sehr notwendige Ablenkung für alle Boxfans auf der Welt“ bieten.

Coronavirus: Auch Grand Prix in Baku wird verschoben

Die Hoffnung auf einen Start der Formel-1-Saison Anfang Juni scheint sich auch zu zerschlagen. Medienberichten zufolge steht der Große Preis von Aserbaidschan vor einer Verschiebung. Der Grand Prix soll eigentlich am 7. Juni in Baku stattfinden. Die Verantwortlichen in Aserbaidschan sollen sich in einer Krisensitzung für die Verschiebung ausgesprochen haben.

Der Aufbau für das Stadtrennen sei aufgrund der Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie nicht mehr zeitlich einzuhalten. Der früheste Saisonstart wäre somit am 14. Juni mit dem Großen Preis von Kanada in Montréal. Die Motorsport-Königsklasse musste bereits die Rennen in Australien, Bahrain, China, Vietnam, den Niederlanden, Spanien und Monaco für die geplanten Termine bis Ende Mai absagen.

Bergamo-Profi Czyborra leidet unter Corona-Quarantäne

Der deutsche Fußballprofi Lennart Czyborra von Atalanta Bergamo erlebt die Zeit in häuslicher Quarantäne auch als psychischen Stress. „So eine Situation hatte ich noch nie, dass man sich jeden Tag nur mit sich selber beschäftigt. Da muss man wirklich aufpassen, dass man nicht depressiv wird“, sagte der 20 Jahre alte gebürtige Berliner der „Märkischen Oderzeitung“. „Ich spreche viel mit Freunden über Facetime, das hilft. Meine Eltern in Wandlitz machen sich natürlich große Sorgen, wir telefonieren täglich.“

Die Provinz Bergamo ist in Italien am stärksten von der Coronavirus-Pandemie betroffen, zuletzt mussten Militärwagen Särge in andere Städte zum Verbrennen bringen. „Wir dürfen das Haus so wenig wie möglich verlassen, nur zum Beispiel zum Einkaufen“, berichtete Czyborra über seinen Alltag in Quarantäne, die vorerst bis zum 4. April gehe. „Ich kaufe immer sehr viel ein, damit ich nicht so oft los muss, und gehe in einen etwas teureren Supermarkt, in dem es leerer ist.“

Doping-Kontrollen gegen wegen Corona drastisch zurück

Wegen der Coronavirus-Pandemie gibt es immer weniger Doping-Kontrollen in Deutschland. „Die Probenzahl geht sehr deutlich zurück“, sagte Mario Thevis, Leiter des Doping-Kontrolllabors in Köln, der „Bild“-Zeitung. „Zurzeit sind wir bei reduzierter Personaldichte noch funktionsfähig und analysieren auch noch Proben, sowohl von nationalen als auch internationalen Organisationen.

Im Vergleich zum Normalbetrieb werden aktuell nur noch „etwa zehn bis 20 Prozent“ Doping-Proben analysiert, berichtete Thevis: „Tendenz fallend.“

Coronavirus: Würzburg-Chef fordert vom DFB Klarheit

Daniel Sauer, Vorstandschef des Drittligisten Würzburger Kickers, hat vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) in der Coronakrise eine klare Haltung gefordert. „Ich würde mir jetzt einmal wünschen, dass hier nicht permanent Aussagen hin- und hergeschoben, korrigiert und abgefedert werden. Es muss jetzt Klarheit her! Denn Klarheit heißt auch Einfachheit!“, sagte Sauer, der auch Mitglied im zwölfköpfigen DFB-Ausschuss 3. Liga ist, im "Kicker"-Interview.

Nicht nur er, „sondern wohl die gesamte 3. Liga verlässt sich nicht nur, sondern setzt sogar auf die Aussage von Dr. Osnabrügge (DFB-Schatzmeister, d. Red.), der zugesichert hat, “sehr gezielt Überbrückungshilfen zu geben, um Liquiditätskrisen zu vermeiden'", betonte Sauer. Fast alle Drittligisten würden „gemeinsam und solidarisch mit ihren Spielern in Vorleistung gehen und stellen auf Kurzarbeit um, um die Vereine am Leben zu halten".

Coronavirus: Kerber in Sorge um Großeltern

Deutschlands beste Tennisspielerin sieht sich in der Angst um ihre Lieben mit den Menschen weltweit vereint. „Auch ich habe Großeltern, um die ich mir supergroße Sorgen mache, die zur Risikogruppe gehören“, sagte die 32-Jährige in einem via Instagram verbreiteten Video. Genau wie alle anderen sei sie „momentan hier zu Hause“ und wisse nicht, „wie es in den nächsten Wochen weitergehen wird. Natürlich mache auch ich mir unzählige Gedanken, was gerade los ist“, sagte Kerber.

„Jetzt kommt es darauf an, dass wir als Gemeinschaft funktionieren und unsere eigenen Interessen jetzt zurückstellen“, sagte die Kielerin: „Das sind wir auf jeden Fall den Menschen schuldig, die momentan Tag und Nacht für uns arbeiten, damit wir durch die schwere Zeit kommen.“

Ex-Star Hleb: Weißrussland ignoriert Coronavirus

Nach Angaben des früheren Bundesliga-Fußballers Alexander Hleb wird das Coronavirus von der Führung seines Heimatlandes Weißrussland nicht ernst genommen. „Es ist, als wenn sich niemand darum kümmert“, wird Hleb von der britischen Boulevardzeitung „Sun“ zitiert. „Jeder weiß, was in Spanien und Italien passiert. Das sieht nicht gut aus. Aber in unseren Land glaubt die Präsidenten-Bürokratie, dass es nicht so schlimm ist.“ Er bleibe mit seiner Familie zu Hause, aber wenn er „rausgehe, sind die Straßen und Restaurants immer noch voll“. In der ersten Liga wird noch Fußball gespielt.

Der 39 Jahre alte Ex-Profi hatte in der Bundesliga für den VfB Stuttgart gespielt. Zu weiteren Stationen seiner Karriere gehörten der FC Arsenal und der FC Barcelona. Weißrussland (Belarus) sei nun der einzige Ort in Europa, wo noch Fußball gespielt werde, sagte Hleb. „Die ganze Welt schaut jetzt die weißrussische Liga“, sagte der einstige Nationalspieler.

Ligue 1 fürchtet wegen Coronavirus Insolvenzen

Bernard Caiazzo, der die Interessen der französischen Ligue-1-Clubs als Präsident vertritt, befürchtet massive Auswirkungen durch die Corona-Pandemie. „Ohne staatliche Hilfen wird die Hälfte der Vereine innerhalb von sechs Monaten Insolvenz anmelden müssen“, sagte Caiazzo bei "France Bleu Loire". Die französische Fußball-Liga habe bereits 500 bis 600 Millionen Euro durch die Krise verloren. Er sei „sehr, sehr besorgt“.

Caiazzo, der dem Vorstand von AS Saint-Étienne angehört, glaubt nicht an eine baldige Fortsetzung der Ligue 1. Dies sei „im besten Fall am 15. Juni“ möglich, eher im Juli oder August. Aber es sei „lebensnotwendig, die Saison zu Ende zu spielen“.

Rüdiger empört über Coronavirus-Ignoranten

Fußball-Nationalspieler Antonio Rüdiger ist empört, dass immer noch zu viele Menschen die Warnungen und Verhaltensregeln in der derzeitige Corona-Krise missachten. „Das ist ignorant und verantwortungslos! Ich habe in den sozialen Netzwerken einige Fotos aus deutschen Innenstädten gesehen und habe mir nur an den Kopf gefasst“, sagte der Profi vom FC Chelsea in einem Interview des „Kicker“.

Indes findet er wichtig, dass „wir Fußballer unsere Reichweite nutzen, um die Botschaften der Gesundheitsexperten zu bekräftigen“, sagte Rüdiger. Begeistert ist er, dass die Nationalspieler 2,5 Millionen Euro spendeten und Joshua Kimmich sowie Leon Goretzka die Aktion „We kick Corona“ ins Leben gerufen haben. Die beiden seien „Ehrenmänner“, sagte Rüdiger.

Maracanã-Stadion könnte Covid-19-Patienten aufnehmen

Das Maracanã-Stadion in Rio de Janeiro, in dem die Endspiele der Fußball-Weltmeisterschaften 1950 und 2014 ausgetragen wurden, könnte zur Unterkunft für Coronavirus-Patienten werden. Flamengo Rio de Janeiro gab am Sonntag in einer Erklärung bekannt, dass der Club sein Trainingszentrum im Stadtteil Gávea, das in der Nähe eines Krankenhauses liegt, und das Maracanã dem Bundesstaat und der Stadt Rio für ein solches Projekt zur Verfügung gestellt hätte.

Flamengo verwaltet das Maracanã derzeit zusammen mit Fluminense. Auch andere brasilianische Clubs wie Botafogo Rio de Janeiro, Corinthians und Santos haben bundesstaatlichen und kommunalen Behörden im Kampf gegen das Coronavirus ihre Einrichtungen angeboten. Auf Bildern war bereits zu sehen, wie etwa das Corinthians-Pacaembu in São Paulo in ein Hospital mit mehr als 200 Betten umgewandelt wurde. Die Zahl der Infizierten in Brasilien ist zuletzt auf mehr als 1000 gestiegen, 25 Menschen sind bislang gestorben.

Hamburger Schwimmer von Ausgangssperre betroffen

Jacob Heidtmann, Athletensprecher der deutschen Schwimmer, ist an Trainingsort San Diego von der Ausgangssperre in Kalifornien betroffen. „Wie sich das genau auswirkt, kann ich aber noch gar nicht sagen. Und wir wären auch sonst zwischen den Einheiten meist hier in unserer WG. Daher ist das nicht so eine krasse Ausnahmesituation für uns“, schilderte der Hamburger im Interview der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung".

Zunächst habe er noch eine Ausnahmegenehmigung für die Schwimmhalle bekommen, aber inzwischen müsse man nach Alternativen suchen, die da heißen Pool im Apartment oder Ozean. Die Stimmung sei derzeit zu negativ: „Wenn ich von den Forderung lese, die Spiele abzusagen, oder wenn ich auf Social Media sehe, dass sich Schwimmer beschweren, weil sie ein paar Tage nicht ins Wasser können, denke ich mir: Es ist doch gerade viel wichtiger, so gut es geht nach vorne zu schauen und positive Energie zu verbreiten.“

In Corona-Quarantäne: Real gewinnt FIFA-20-Turnier

Der spanische Rekordmeister Real Madrid hat das offizielle FIFA-20-Turnier der spanischen Fußball-Liga für den guten Zweck gewonnen. In der „La Liga Challenge“, bei der Spendengelder in Höhe von mehr als 140.000 Euro im Kampf gegen das Coronavirus gesammelt wurden, trat jeweils ein Spieler pro Club an der Konsole gegen die Ligakonkurrenten in einem K.-o.-System an.

Im Finale triumphierte Real-Profi Marco Asensio mit 4:2 gegen Aitor Ruibal von CD Leganés. Die Zuschauer auf dem Twitch-Kanal des Streamers „Ibai“ hatten dabei die Möglichkeit, Geldbeträge an das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen (Unicef) zu spenden. Für den FC Barcelona hätte eigentlich Sergi Roberto zum Controller greifen sollen. Doch die Katalanen zogen ihre Teilnahme zurück, da der Verein von Spielehersteller Konami mit dem Konkurrenzprodukt eFootball PES 2020 gesponsert wird.

Technische Probleme bei virtuellem Formel-1-Rennen

Massencrash beim Start, technische Probleme bei Lando Norris und fast keine Formel-1-Piloten: Der erste offizielle virtuelle Grand Prix der Königsklasse des Motorsports hat im Kampf gegen die Langeweile in Zeiten der Corona-Pandemie zwar für Unterhaltung gesorgt, aber Ernsthaftigkeit vermissen lassen. Das Rennen auf der Strecke in Bahrain in der Simulation F1 2019 diente am Sonntag als Ersatzprogramm für den abgesagten realen Großen Preis.

Nico Hülkenberg (Racing Point) verursachte zu Beginn eine Kollision und wurde Elfter, den Sieg holte sich der chinesische Formel-2-Pilot Guanyu Zhou (Renault) vor Mercedes-Ersatzfahrer Stoffel Vandoorne (Belgien) und dem Österreicher Philipp Eng (Red Bull). Das Rennen dauerte aufgrund technischer Schwierigkeiten nur 14 statt der geplanten 28 Runden. Unter anderem nahmen noch Sänger Liam Payne, der ehemalige Golf-Weltranglistenfünfte Ian Poulter und der sechsfache Bahnrad-Olympiasieger Chris Hoy teil.

