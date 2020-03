Gehaltsverzicht bis Gassigehen: Wie Sportler gegen Corona kämpfen

Hamburg. Das Coronavirus wird den Sport teuer zu stehen kommen. Das Aussetzen oder EInstellen des Spielbetriebs stürzt viele Vereine in eine existenzielle Krise, Mitarbeiter bangen um ihre Jobs. Der Schweizer Erstliga-Fußballclub Sion hat vorsorglich seinen Profis fristlos gekündigt.

Doch es geht auch anders: solidarisch, pragmatisch und mutig. Weltweit engagieren sich Spieler und Clubs finanziell im Kampf gegen das Virus, verzichten auf Gehalt, beweisen Solidarität oder organisieren ganz praktische Hilfe. Die besten Beispiele.

Fußballnationalmannschaft: Das DFB-Team hat im Zuge der Coronavirus-Pandemie mehr als zwei Millionen Euro für soziale Zwecke gespendet und ihre Fans aufgerufen, sich ebenfalls zu engagieren. „Wir müssen in solchen Zeiten aufeinander schauen – wir haben uns auch unsere Gedanken gemacht und spenden für einen guten Zweck 2,5 Millionen Euro“, sagte Nationalmannschaftskapitän Manuel Neuer (33) am Mittwoch in einem Instagram-Video der DFB-Auswahl.

FC Bayern München: Die Nationalspieler Leon Goretzka und Joshua Kimmich haben mit einer Eigenbeteiligung von einer Million Euro eine Internet-Plattform zur Bewältigung der Coronakrise ins Leben gerufen. Mit der Initiative „We Kick Corona“ soll karitativen, sozialen oder medizinischen Einrichtungen geholfen werden, die aufgrund der Pandemie auf sofortige Hilfe angewiesen sind. „Corona schlagen wir nur im Team“, teilte Goretzka mit, jetzt sei Solidarität im Kleinen wie im Großen notwendig, ergänzte Kimmich.

Auf dem Platz können wir jeden schlagen. Aber Corona schlagen wir nur gemeinsam!



Deswegen gründen Joshua Kimmich und ich die Initative "WE KICK CORONA" und spenden privat 1 Mio. Euro für soziale und karitative Einrichtungen.



Macht mit auf https://t.co/qYai1pYawh pic.twitter.com/ZVdnAgamCS — Leon Goretzka (@leongoretzka_) March 20, 2020

Borussia Mönchengladbach: Als erster Fußball-Profiverein in Deutschland hat Borussia Mönchengladbach angekündigt, dass die Spieler freiwillig auf Teile ihres Gehalts verzichten. „Der Trainerstab hat sich dem angeschlossen, genau wie unsere Direktoren und Geschäftsführer“, sagte Sportchef Max Eberl. Nach Informationen der „Rheinischen Post“ soll der Club monatlich deutlich mehr als eine Million Euro einsparen. Spieler und führende Angestellte wollen angesichts der Coronakrise und der Spielpause in der Bundesliga anderen Angestellten des Clubs Jobs und Einkommen sichern.

#Stayathome: Unter diesem Hashtag haben sich viele aktuelle und ehemalige deutsche Top-Athleten wie die Olympiasieger Robert Harting, Markus Wasmeier, Kira Walkenhorst und Julius Brink sowie Handball-Nationalspieler Silvio Heinevetter zusammengetan und in einem Video appelliert, zu Hause zu bleiben. Hintergrund ist, dass offenbar immer noch zu viele Mitbürgerinnen und Mitbürger sorglos mit dem Coronavirus umgehen.

#stayathome: Athleten appellieren, zu Hause zu bleiben

1. FC Union Berlin: Der Fußball-Bundesligist ist in der Coronavirus-Krise kreativ geworden und hat virtuelles Bier und virtuelle Stadion-Bratwürste an seine Fans verkauft. Da die Begegnung am vergangenen Sonnabend gegen den FC Bayern München genau wie alle anderen Spiele durch die Pandemie nicht stattfinden konnte, veröffentliche der Club zur geplanten Anstoßzeit den selbst produzierten Aufstiegsfilm. Viele Anhänger machten vom "virtuellen Imbisswagen" Gebrauch und kauften virtuell auch Kesselgulasch, Erbsensuppe oder Radler für Preise ab 2,50 Euro. Eine wirkliche Gegenleistung bekamen sie für ihre Spende nicht.

Hannover 96: Fans des Fußball-Zweitligisten haben Menschen Hilfe angeboten, die sich wegen des neuartigen Coronavirus derzeit nicht in der Öffentlichkeit bewegen können oder sollten. „Wenn Ihr in Quarantäne seid, zu einer Risikogruppe gehört oder Ihr Euch aufgrund von Vorerkrankungen nicht außerhalb der Wohnung bewegen solltet, dann organisieren wir für Euch Einkäufe, Botengänge oder auch Gassigehen“, schreiben die Vereinsmitglieder, die aktuell eine Fanabteilung gründen, auf einem in sozialen Netzwerken verbreiteten Flugblatt. Die Gruppe fordert sowohl Hilfesuchende als auch potenzielle Helfer auf, sich bei ihr zu melden.

SV Wehen Wiesbaden: Fußballprofis, Trainer, Sportdirektor und Mitarbeiter des Zweitligisten verzichten in den nächsten Monaten auf einen Teil ihres Gehalts. Dies teilte der Verein am Donnerstag mit. Damit unterstützen sie den SVWW, dem durch die Folgen der Coronavirus-Pandemie Einnahmeverluste drohen. „Das ist ein starkes Signal“, sagte Sportdirektor Christian Hock. „Es zeigt, wie verantwortungsbewusst unsere Spieler, Trainer und Funktionsteam denken und sehen, dass es uns nur gemeinsam gelingen kann, diese Krise zu bewältigen.“

VfL Bochum: Der Zweitligaclub hat auch ohne Publikum die Beleuchtung im Stadion eingeschaltet und sich an einer Solidaraktion für die Helfer in der Coronakrise beteiligt. „Gänsehaut, Stadion beleuchtet, Bochum an“, schrieb der Club auf seinem Twitterkanal und zeigte ein Video vom zwar völlig menschenleeren, aber voll beleuchteten Innenraum des Vonovia-Ruhrstadions, in dem am Donnerstagabend die Stadionhymne „Bochum“ des Musikers Herbert Grönemeyer gespielt wurde.

Gänsehaut! Stadion beleuchtet, „Bochum“ an!💙



Danke nochmal für die Idee und noch viel größeren Dank an alle, die gerade für unsere Gesellschaft im Einsatz sind! Längst nicht nur in #Bochum!🙏🏻 pic.twitter.com/LlfXoeaIoG — VfL Bochum 1848 (@VfLBochum1848eV) March 19, 2020

Viele Menschen im Bochumer Stadtgebiet waren am Donnerstag gleichzeitig ab 21.00 Uhr dem Aufruf einer Initiative gefolgt und hatten in ihren offenen Fenstern und von Balkonen das Lied „Bochum“ gesungen.

Karlsruher SC: In der Coronavirus-Krise zeigen sich auch die Profis des abstiegsbedrohten Zweitligaclubs mit einem Gehaltsverzicht solidarisch. „Für uns als Mannschaft steht es außer Frage, dass wir zurzeit im Verein noch näher zusammenrücken und unseren Teil dazu beitragen wollen, damit der KSC die aktuelle Situation bestmöglich durchstehen kann“, sagte Kapitän David Pisot.

Eintracht Braunschweig: Als Reaktion auf die Coronavirus-Pandemie hat der Drittligaclub eine Einkaufshilfe für Risikogruppen organisiert. Freiwillige Helfer bringen Menschen in der Region, die an Vorerkrankungen leiden oder über 60 Jahre alt sind, Einkaufsbestellungen direkt vor die Haustür. Die Fahrtkosten übernehmen die Niedersachsen.

FC Carl Zeiss Jena: Die Spieler des Drittligisten haben derweil der Einführung von Kurzarbeit zugestimmt. Das berichtet die „Thüringer Allgemeine“. Alle Spieler und auch alle weiteren Mitarbeiter seien der Entscheidung gefolgt. „Es ist ein wichtiges Zeichen, dass sich alle einverstanden erklärt haben“, erklärte Förster. Die Bundesagentur für Arbeit übernimmt bei Kurzarbeit 60 Prozent des ausgefallenen Nettolohns. Bei Arbeitnehmern mit Kind sind es 67 Prozent.

Spielerberater: Angesichts der Coronakrise und der wachsenden wirtschaftlichen Probleme auch der Klubs in der 3. Fußball-Liga verzichtet die Beratungsagentur Siebert und Backs auf die Hälfte ihrer Provisionen bei den Drittligisten Hansa Rostock und 1860 München. Die Agentur des Bundesliga-Torwarts Alexander Nübel (noch Schalke 04, ab Sommer Bayern München) betreut die Trainer Michael Köllner (1860 München) und Jens Härtel (Hansa Rostock).

England: Der Londoner Premier-League-Club FC Chelsea stellt den Hilfskräften der Nationalen Gesundheitsbehörde NHS für deren Kampf gegen die Corona-Pandemie das vereinseigene Millennium Hotel direkt neben dem Stadion an der Stamford Bridge zur Verfügung. Wie der Club am Mittwoch mitteilte, soll dies für die kommenden beiden Monate gelten. Für die Kosten der Unterbringung und der Verpflegung kommt Chelseas milliardenschwerer Besitzer Roman Abramowitsch auf.

Der FC Chelsea ist selbst vom Coronavirus betroffen, Nationalspieler Callum Hudson-Odoi (19) wurde positiv auf das neue Virus getestet. Die Mannschaft wurde aufgefordert, sich in häusliche Quarantäne zu begeben.

NFL: Quarterback Jared Goff (25) von den Los Angeles Rams hat sich der Solidarwelle in der US-Football-Profiliga NFL im Zuge der Coronakrise angeschlossen und spendet gemeinsam mit seinem Teamkollegen Andrew Whitworth zwei Millionen Mahlzeiten für Bedürftige in LA. Beide stellen jeweils 250.000 Dollar für die Los Angeles Regional Food Bank zur Herstellung der Mahlzeiten zur Verfügung. „Es gibt so viele bedürftige Menschen jetzt gerade und wir wollen alles tun, um unserer Gemeinschaft zu helfen“, sagte Goff, Super-Bowl-Finalist von 2019.

Bereits zuvor hatte Russell Wilson, Quarterback der Seattle Seahawks, gemeinsam mit seiner Frau Ciara eine Million Mahlzeiten gespendet. Zudem bezahlte der aktuelle Super-Bowl-Sieger Patrick Mahomes von den Kansas City Chiefs 15.000 Essen. Mit seiner Foundation („15 and the Mahomies“) wird der Spielmacher außerdem 100.000 Dollar an Hilfsorganisatoren spenden.

Schottland: Fußballtrainer Daniel Stendel will wegen der Folgen der Corona-Krise vorerst komplett auf sein Gehalt beim schottischen Erstligisten Heart of Midlothian verzichten. „Auch ich bin kein Millionär und habe Familie. Aber ich will als gutes Beispiel vorangehen. Wir verdienen sehr gutes Geld im Vergleich zu den Angestellten, für die ein Gehaltsverzicht von 50 Prozent viel essenzieller ist“, sagte der Ex-Profi von Hannover 96 der „Bild“-Zeitung. Zuvor hatte Clubbesitzerin Ann Budge am Mittwoch in einem offenen Brief Spieler, Trainerpersonal und andere Mitarbeiter aufgefordert, bis auf Weiteres auf die Hälfte ihres Lohns zu verzichten. Budge reagierte damit auf finanzielle Einbußen durch die Einstellung des Ligabetriebs aufgrund der Coronavirus-Krise.

NBA: Die Basketball-Stars Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks) und Kevin Love (Cleveland Cavaliers) spenden den Mitarbeitern ihrer Heimarenen jeweils 100.000 Dollar als Soforthilfe. Wegen der Unterbrechung des Spielbetriebs in der nordamerikanischen Profiliga NBA aufgrund der Corona-Pandemie müssen die Beschäftigen in den 29 Spielstätten mit erheblichen finanziellen Einbußen rechnen.

It’s bigger than basketball! And during this tough time I want to help the people that make my life, my family’s lives and my teammates lives easier. Me and my family pledge to donate $100,000 to the Fiserv Forum staff. We can get through this together! 🙏🏽 — Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) March 13, 2020

„In dieser schwierigen Zeiten möchte ich den Menschen helfen, die mein Leben, das meiner Familie und das meiner Teamkollegen einfacher machen“, schrieb Antetokounmpo bei Twitter. „Ich hoffe, dass in Zeiten dieser Krise andere nachziehen, um unsere Gemeinschaft zu unterstützen“, hatte Love zuvor bei Instagram mitgeteilt. Die Cavaliers arbeiten bereits an einem Plan, um die Mitarbeiter in ihrem Heimstadion Rocket Mortgage Fieldhouse entsprechend zu entschädigen. .

