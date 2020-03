Joggen trotz Coronavirus? Was ein Sportmediziner rät

Olympisches Feuer in Japan eingetroffen. Athletensprecherin für Verschiebung der Spiele. Neue Infektionsfälle in der NBA.

Hamburg. Das Coronavirus greift im Sport immer weiter um sich. Die wichtigsten Profiligen der Welt haben den Spielbetrieb eingestellt, Vereine lassen das Training ruhen, ganze Mannschaften sind in Quarantäne. Immer mehr Aktive plädieren für eine Verschiebung der Olympischen Spiele. Doch das IOC sperrt sich noch. Gleichzeitig kommt eine Welle der Solidarität und Unterstützung ins Rollen.

Die wichtigsten Entwicklungen am Freitag:

Coronavirus: Jena-Profis stimmen Kurzarbeit zu

Die Spieler von Fußball-Drittligist FC Carl Zeiss Jena haben der Einführung von Kurzarbeit zugestimmt. Das berichtet die „Thüringer Allgemeine“. „Normalerweise verständigen sich Unternehmen mit dem Betriebsrat über die Einführung von Kurzarbeit“, sagte Geschäftsführer Christ Förster. Weil der FC Carl Zeiss aber keinen Betriebsrat habe, „mussten wir mit jedem einzelnen eine Vereinbarung treffen, dass er mit Kurzarbeit einverstanden ist“.

Alle Spieler und auch alle weiteren Mitarbeiter seien der Entscheidung gefolgt. „Es ist ein wichtiges Zeichen, dass sich alle einverstanden erklärt haben“, erklärte Förster. Spieler, Trainer und das Funktionsteam des Clubs gehen dabei auf 100 Prozent Kurzarbeit. Bei den Mitarbeitern der Geschäftsstelle variiere dieser Satz, weil laut Förster verschiedene Prozesse weiterlaufen müssten.

Die Bundesagentur für Arbeit übernimmt bei Kurzarbeit 60 Prozent des ausgefallenen Nettolohns. Bei Arbeitnehmern mit Kind sind es 67 Prozent. Bundesweit gibt es bereits einen Ansturm von Unternehmen auf das erweiterte Kurzarbeitergeld in der Corona-Krise.

Olympisches Feuer in Japan – kein Fest wegen Corona

Das olympische Feuer ist am Freitag in Japan eingetroffen. Die Flamme landete per Charterflug vor geladenen Gästen auf der Matsushima Air Base in der japanischen Provinz Miyagi. Auf ein rauschendes Fest verzichtete das Internationale Olympische Komitee (IOC) aufgrund der Coronakrise.

The Olympic flame has landed in Japan. 🇯🇵 #Tokyo2020



Olympic medallists 🥇 Tadahiro Nomura and Saori Yoshida were at Matsushima Air Base to welcome the flame.



With the #OlympicTorchRelay #HopeLightsOurWay for the areas affected by the Great East Earthquake of 2011. pic.twitter.com/TVvmsDnnRH — #Tokyo2020 (@Tokyo2020) March 20, 2020

In Japan startet nun ein mehrmonatiger Fackellauf durchs Land, ehe das olympische Feuer am Eröffnungstag der Spiele entzündet wird. Die japanischen Organisatoren wiesen darauf hin, dass beim Fackellauf auf größere Zuschauer-Beteiligungen verzichtet werde, um die Ansteckungsgefahr zu verringern. Sollten sich dennoch an der Strecke größere Menschenmengen bilden, werde der Fackellauf wie schon bei seinem Start in Griechenland abgesagt.

IOC-Präsident Thomas Bach ist weiterhin optimistisch, die Spiele in Tokio (24. Juli bis 9. August) trotz der Coronavirus-Pandemie planmäßig durchzuführen. Das IOC werde auf Empfehlung seiner eigenen Taskforce und der Weltgesundheitsorganisation WHO handeln, sagte Bach der "New York Times". Momentan sei es „verfrüht“, eine Entscheidung über eine Verschiebung der Spiele zu treffen.

Sportmediziner: Das sollten Sie beim Joggen beachten

Sportmediziner Perikles Simon rät unter bestimmten Vorsichtsmaßnahmen auch während der Coronavirus-Krise zu sportlichen Aktivitäten wie Joggen an der frischen Luft. „Wer moderat physisch aktiv ist, der stärkt sein Immunsystem. Das steht über den möglichen Risiken“, sagte der 47 Jahre alte Leiter der Sportmedizin an der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz dem „Tagesspiegel“.

Sportmediziner Perikles Simon rät trotz der Corona-Krise zum Joggen.

Foto: Daniel Karmann / picture alliance / dpa

Um Risiken zu vermeiden, sollten Jogger mindestens zwei Meter Abstand zu Nebenleuten halten. „Das ist wirklich wichtig. Je nach Witterung verteilt sich so ein Virus wie Rauch in der Luft; es sinkt mal schneller, mal langsamer zu Boden“, sagte Simon. „Deshalb ist es durchaus möglich, dass man sich beim Joggen ansteckt oder eben andere ansteckt, wenn man den Abstand von zwei Metern nicht einhält.“

Die Risiken seien am größten, wenn es neblig und feucht sei sowie wenig Wind gebe. UV-Strahlen seien hingegen schlecht für Viren. „Deswegen empfehle ich Sport bei schönem Wetter.“ Bei hoher Intensität des Sports sei allerdings bis zu vier Stunden danach die Anfälligkeit für einen Infekt erhöht.

Fußballgewerkschafter: Italien hat zu spät reagiert

Bis zur Normalität im italienischen Fußball oder überhaupt zu einer Wiederaufnahme der Serie A ist es für den Chef der Fußballergewerkschaft des Landes noch ein weiter Weg. Das Land ist in Europa am stärksten von der Coronavirus-Pandemie betroffen und hat inzwischen mehr Tote als China, wo am 22. Mai wieder gespielt werden kann.

„Wenn wir das auf unsere Lage herunterbrechen, kann ich mir nicht vorstellen, dass wir wirklich im Mai den Fußball wieder aufnehmen können, wie es Liga und Verband anstreben“, sagte der ehemalige Nationalspieler Damiano Tommasi (45) in einem Interview der „Süddeutschen Zeitung“. „Ich fürchte, wir haben zehn Tage zu spät aufgehört – auch weil die UEFA durch die Verschiebung der Europameisterschaft erst jetzt Platz im Kalender geschaffen hat. Dies früher zu tun, hätte wertvolle Zeit geschaffen. Aber es hat jetzt keinen Sinn zu polemisieren.“

Interaktive Karte: Verbreitung des Coronavirus:

Interaktiv - Das Coronavirus in Deutschland und weltweit: Wo ist das Virus ausgebrochen, wieviele Infizierte gibt es bereits? Unsere interaktive Karte zeigt die Corona-Lage - von China bis Niedersachsen.

ETV-Duo Thole/Wickler: Corona gefährdet Chancengleichheit

Die Beachvolleyball-Olympiahoffnungen Julius Thole und Clemens Wickler vom Eimsbütteler TV sehen die Chancengleichheit angesichts der unterschiedlichen Trainingsbedingungen in den verschiedenen Ländern durch die Coronavirus-Pandemie gefährdet. „Wenn die einen normal trainieren und die anderen sich in ihrem Garten fit halten, kann man das wohl kaum sagen. Da lässt sich nichts beschönigen“, sagte Thole.

Ihm und seinem Beach-Partner Wickler, die wegen der Coronakrise gerade unabhängig voneinander im heimischen Garten trainieren, sei aber „vollkommen bewusst, dass es momentan nicht bloß um den Sport geht. In den Ländern werden Entscheidungen getroffen, um die Bevölkerung bestmöglich zu schützen. Das geht gerade vor. Und das würden wir niemals infrage stellen. Die Vorgehensweise in Deutschland ist völlig richtig“, sagte Thole. Die beiden Vizeweltmeister wünschen sich eine baldige Entscheidung über die Austragung der Olympischen Spiele (24. Juli bis 9. August in Tokio).

Coronavirus: Athletensprecherin für Olympia-Verschiebung

Die Athletensprecherin des Deutschen Boxsport-Verbandes, Nadine Apetz, hat sich für eine Verschiebung der Olympischen Spiele ausgesprochen. „Die Bedingungen für die Qualifikation sind momentan katastrophal, wir wissen nichts, und die Athleten sind auf unterschiedlichen Leistungsniveaus. Eine Verschiebung der Spiele wäre sportlich die beste Lösung“, sagte die 34-Jährige aus Köln dem „Spiegel“. Apetz boxte zuletzt noch bei einem Qualifikationsturnier in London, das zunächst begonnen und dann wegen der Corona-Pandemie doch noch abgebrochen wurde.

Auf die Frage, ob sie es für realistisch halte, dass die für den Zeitraum vom 24. Juli bis 9. August in Tokio terminierten Spiele „dieses Jahr“ stattfinden können, sagte Apetz: „Nein. In den letzten Tagen hat sich vieles so schnell entwickelt. Wenn man liest, wie die Infektions- und Todesraten ansteigen werden, sofern man keine Maßnahmen ergreift, und welche Probleme dann auf das Gesundheitssystem zukommen. Sie müssen bedenken: Die Spiele sind ein Riesenevent, da sind Tausende Menschen beteiligt aus aller Herren Länder. Ich sehe nicht, dass Olympia stattfindet.“

Weitere Corona-Fälle in der NBA

Die Zahl der Coronafälle in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA steigt dramatisch an. Die Los Angeles Lakers um Superstar LeBron James gaben am Donnerstag zwei positive Tests auf COVID-19 bekannt, die Philadelphia 76ers bestätigten drei Fälle. Auch die Boston Celtics, bei denen Nationalspieler Daniel Theis unter Vertrag steht, sowie die Denver Nuggets vermeldeten Corona-Erkrankungen. Namentlich genannt wurde kein Betroffener.

Die Lakers testeten ihre Spieler, nachdem am Dienstag vier positive Fälle bei den Brooklyn Nets offiziell geworden waren. Gegen die Nets hatte Los Angeles am 10. März gespielt. Beide Lakers-Spieler wiesen keine Symptome auf und befänden sich in Quarantäne, teilte der Klub mit. Zudem habe man alle Spieler und die engsten Mitarbeiter gebeten, sich in Selbstisolation zu begeben.

Eine ganze Reihe von NBA-Spielern wurde positiv getestet, seit die Liga nach der Bestätigung der Krankheit bei Rudy Gobert von den Utah Jazz am 12. März den Spielbetrieb bis auf Weiteres unterbrochen hatte.

Corona-Hilfe: Verband schüttet Geld an Triathleten aus

Mit der direkten Ausschüttung von 2,5 Millionen US-Dollar (rund 2,34 Millionen Euro) hat die Profi-Vereinigung im Triathlon für große Freude unter Athletinnen und Athleten gesorgt. Eigentlich würden am Ende der Saison in dem Bonus-Programm 2 Millionen US-Dollar (rund 1,87 Millionen Euro) an die Ausdauersportler gemäß der Rangliste verteilt. Als Reaktion auf die Corona-Krise und die Zwangsrennpause, deren Ende nicht absehbar ist, soll das Geld plus eine halbe Million nun umgehend verteilt werden.

„Hilft wirklich“, kommentierte der zweimalige Ironman-EM-Zweite Andreas Böcherer (36) aus Freiburg die Mitteilung der Profivereinigung bei Instagram. Laura Philipp (32/Heidelberg), 14-malige Ironman70.3-Gewinnerin und WM-Vierte beim Ironman auf Hawaii im vergangenen Jahr, postete ein Herz. Und der zweimalige Ironman-Vizeweltmeister David McNamee (31) aus Großbritannien lobte: „Großartiger Schritt, Team. Stolz, ein Mitglied zu sein.“ Der PTO gehören nach eigenen Angaben rund 100 Profis an, unter ihnen die Top 35 bei den Männern und den Frauen.

Ex-Dortmunder Blaszczykowski spendet für Corona-Bekämpfung

Der frühere Dortmunder Bundesliga-Profi Jakub Blaszczykowski hat über seine Stiftung „Ludzki Gest“ 400.000 polnische Zloty (rund 87.000 Euro) für den Kampf gegen das Coronavirus gespendet. „Vor uns liegt eine große Herausforderung. Diese müssen wir gemeinsam angehen. Nur zusammen können wir gegen die Pandemie kämpfen“, schrieb Blaszczykowski bei Facebook. Zuerst berichtete "Reviersport" darüber.

Der inzwischen 34-Jährige, der zwischen 2007 und 2015 insgesamt 253 Pflichtspiele für den BVB bestritt und dabei an 84 Toren beteiligt war, hatte schon öfter für den guten Zweck gespendet. Nach seiner Rückkehr zu Wisla Krakau Anfang 2019 gab er sich mit einem Monatsgehalt von knapp über 100 Euro zufrieden, um dem angeschlagenen Club zu helfen. Das Geld spendete er in Form von Eintrittskarten an Waisenhäuser.

NFL-Cheftrainer positiv auf Sars-CoV-2 getestet

Chefcoach Sean Payton von den New Orleans Saints hat als erster Akteur aus der National Football League (NFL) einen positiven Test auf das Coronavirus öffentlich gemacht. Er sei in Selbstisolation und es gehe ihm gut, sagte der 56-Jährige dem US-Sportsender ESPN.

"Ich bin glücklich genug, zu der Minderheit zu gehören, die im Gegensatz zu anderen keine ernsthaften Nebenwirkungen hat. Ich habe Glück", sagte der American-Football-Coach und appellierte an die Vernunft anderer. "Junge Leute haben das Gefühl, sie können gut damit umgehen. Aber sie könnten das übertragen auf jemanden, der nicht so gut damit umgehen kann." Es sei "wichtig, dass wir alle unseren Teil beitragen".

Corona-Krise: NFL-Stars spenden zwei Millionen Mahlzeiten

Quarterback Jared Goff (25) von den Los Angeles Rams hat sich der Solidaritätswelle in der US-Football-Profiliga NFL im Zuge der Coronakrise angeschlossen und spendet gemeinsam mit seinem Teamkollegen Andrew Whitworth zwei Millionen Mahlzeiten für Bedürftige in LA. Beide stellen jeweils 250.000 Dollar für die Los Angeles Regional Food Bank zur Herstellung der Mahlzeiten zur Verfügung.

„Es gibt so viele bedürftige Menschen jetzt gerade und wir wollen alles tun, um unserer Gemeinschaft zu helfen“, sagte Goff, Super-Bowl-Finalist von 2019. Bereits zuvor hatte Russell Wilson, Quarterback der Seattle Seahawks, gemeinsam mit seiner Frau Ciara eine Million Mahlzeiten gespendet. Zudem bezahlte der aktuelle Super-Bowl-Sieger Patrick Mahomes von den Kansas City Chiefs 15.000 Essen.

Coronavirus: HSV-Idol Seeler bangt um Vereine

HSV-Idol Uwe Seeler fehlt in der Corona-Zwangspause das rollende Leder. „Ich vermisse den Fußball sehr. Ich mache mir zudem große Sorgen um den Fortbestand der Vereine“, sagte der Ehrenspielführer der Nationalmannschaft der „Bild“-Zeitung. Auch der Herzensclub des 83-Jährigen muss wie alle Clubs wegen der Coronavirus-Pandemie bis auf Weiteres pausieren. „Egoismus ist aktuell wirklich fehl am Platz. Wir müssen Solidarität beweisen“, mahnte Seeler.

Da er im hohen Alter zur Risikogruppe bei einer Infektion mit Sars-CoV-2 gehöre, habe er sich mit seiner Frau Ilka „quasi weggesperrt“, sagte der frühere Nationalspieler. Seine Kinder und Enkelkinder würden für ihn einkaufen, seine Frau jage ihn regelmäßig in den Garten an die frische Luft. „Sie meint, mit Rasen unter den Füßen kenne ich mich ja aus“, sagte Seeler.

Coronavirus: Rittner schimpft über French-Open-Verschiebung

Die deutsche Damentennis-Chefin Barbara Rittner ist verärgert über die Umstände der Verlegung der French Open in Paris. „Ich finde den Alleingang der French Open traurig. Das sind genau die Dinge, die nicht gehen. Das war mit Gewalt reingedrückt“, sagte die 46-Jährige der „Bild“-Zeitung.

Wegen der Corona-Pandemie hatten die Veranstalter der French Open in Paris das Turnier offenbar unabgesprochen um vier Monate auf die Zeit zwischen dem 20. September bis 4. Oktober verlegt. Für diese überraschende Entscheidung ernteten die Organisatoren des Grand-Slam-Turniers viel Kritik von Spielern und anderen Veranstaltern. Es deutet sich ein Ringen um kaum vorhandene Lücken im Tennis-Kalender an.

