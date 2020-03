NBA-Superstar Durant mit Coronavirus infiziert

Immer mehr Infektionen bei Profis. Ärger im Tennis nach Verlegung der French Open. Werder spricht Gehaltsverzicht an. Der Newsblog.

Der mit Covid-19 infizierte Basketball-Superstar Kevin Durant appelliert an die Gesellschaft, das Virus ernst zu nehmen.

Weltweit ruht der Sport in Zeiten von Corona: Zahlreiche Veranstaltungen wurden abgesagt, viele Sportler versuchen, sich im Homeoffice fitzuhalten. Die wirtschaftlichen Folgen für die Vereine sind noch immer nicht absehbar. Für einige geht es um die Existenz. Auch der Fußball macht sich seine Gedanken, ob und wie die Saison überhaupt noch zu Ende gespielt werden kann.

Verfolgen Sie hier die aktuellen Entwicklungen am Mittwoch, den 18. März:

Coronavirus: NBA-Superstar Durant infiziert

NBA-Superstar Kevin Durant und drei weitere Profis der Brooklyn Nets sind positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der Club teilte die Namen der betroffenen Profis nicht mit, Durant bestätigte seine Infektion dem Portal "The Athletic". „Wir werden da durchkommen“, sagte Durant, zweimaliger Meister, der nach einem Achillessehnenriss an seinem Comeback arbeitet. Ihm gehe es gut, einer der vier betroffenen Athleten weist Symptome auf.

Alle Spieler und Mitarbeiter der Nets befinden sich nun in Isolation und stehen in engem Austausch mit der medizinischen Abteilung. Zuvor hatten sich drei bisher bekannte NBA-Spieler mit dem Virus infiziert. Neben Rudy Gobert und Donovan Mitchell (beide Utah Jazz) ist auch Christian Wood (Detroit Pistons) betroffen. Der Spielbetrieb in der NBA ruht aktuell.

Handball-Nationalspieler hat Corona

Handball-Nationalspieler Jannik Kohlbacher (l.) hat sich mit dem Coronavirus infiziert.

Der deutsche Handball-Nationalspieler Kreisläufer Jannik Kohlbacher hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Das gesamte DHB-Team, das am Lehrgang vom 9. bis 13. März in Aschersleben teilgenommen hat, wird sich sich in eine 14-tägige Quarantäne begeben. Neben Kohlbacher sollen sich noch weitere Spieler von den Rhein-Neckar Löwen infiziert haben.

Zweiter Corona-Fall bei Juventus

Bei Juventus Turin gibt es nach Daniele Rugani einen weiteren prominenten Corona-Fall. Der französische Weltmeister Blaise Matuidi hat sich mit dem Virus infiziert und befindet sich derzeit in häuslicher Quarantäne. Der 32-Jährige zeige keine Symptome der Lungenkrankheit Covid-19, teilte der Club mit.

Tennis: French Open verlegt – US Open auch?

Nach der Verschiebung der French Open in den Herbst ziehen auch die Veranstalter der US Open eine Verlegung ihres Grand-Slam-Turniers in Betracht. „Es sind beispiellose Zeiten, und wir prüfen all unsere Optionen, einschließlich der Möglichkeit, das Turnier auf einen späteren Zeitpunkt zu verlegen“, teilten die Organisatoren mit. Die French Open sollen nun vom 20. September bis zum 4. Oktober austragen wollen.

Der spanische Sandplatzkönig Rafael Nadal ist mit zwölf Titeln Rekordsieger der French Open.

Finden die US Open wie geplant vom 31. August bis 13. September statt, liegt gerade einmal eine Woche zwischen den beiden Events von Weltrang. Die Nachricht über die Verlegung des Turniers in Paris hatte deshalb bei vielen Profis für Unverständnis gesorgt. „Das ist Wahnsinn“, twitterte Vasek Pospisil, im Spielerrat sitzende Nummer 93 der Welt aus Kanada. Vor allem kritisierte er den Mangel an Kommunikation der Spielerorganisation ATP.

Werder denkt an Gehaltsverzicht seiner Spieler

Bremen hält Gespräche über einen Gehaltsverzicht seiner Fußballprofis für denkbar. „Wenn gar nicht mehr gespielt werden kann, ist das sicherlich auch ein Thema“, sagte Geschäftsführer Klaus Filbry dem „Weser-Kurier“. „Wir müssen aber abwarten, wie sich die Situation grundsätzlich entwickelt. Wenn die Saison zu Ende gespielt werden kann, mit oder ohne Zuschauer, dann kann sich die Situation auch wieder entspannen“, sagte der 53-Jährige.

Erster NHL-Spieler mit Coronavirus infiziert

In der NHL gibt es den ersten bestätigten Corona-Fall. Ein namentlich nicht genannter Spieler der Ottawa Senators sei positiv auf Covid-19 getestet worden, teilte der Eishockey-Club aus der Hauptstadt Kanadas mit. Er habe leichte Symptome und sei in Quarantäne. Seine Mitspieler sollen deswegen ebenfalls in der Selbstisolation bleiben.

Nächstes Formel-1-Rennen wird verschoben

Der Saisonstart in der Formel 1 verzögert sich offenbar immer weiter. Nachdem bereits die ersten vier Rennen in Australien, Bahrain, Vietnam und China offiziell verschoben sind, ist laut dem niederländischen "De Telegraaf" auch das Comeback des Großen Preises der Niederlande in Zandvoort (3. Mai) zumindest vorläufig geplatzt.

