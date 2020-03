Coronavirus: Verdacht in Formel 1 – auch St. Pauli reagiert

Längst hat das Coronavirus auch den Sport erfasst. Viele Großveranstaltungen wurden abgesagt oder finden ohne Publikum statt. Im Fahrerlager der Formel 1 gibt es erste Verdachtsfälle. Auch der FC St. Pauli hat auf die Krise reagiert.

Die Entwicklungen am Mittwoch im Newsblog:

Union – Bayern wird Geisterspiel

Das Meisterschaftsspiel zwischen dem 1. FC Union Berlin und dem FC Bayern München wird nun auch zum Geisterspiel. Das Bezirksamt Treptow-Köpenick teilte am Mittwoch via Twitter mit. Das Spiel findet an diesem Sonnabend (18.30 Uhr/Sky) im Stadion An der Alten Försterei statt.

m Dienstag hatte es widersprüchliche Angaben vom Bezirksamt und vom Verein gegeben, ob die Partie mit oder ohne Zuschauer aus Sorge um die Ausbreitung des Coronavirus über die Bühne gehen würde. Am Mittwochmorgen hatte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sein Unverständnis zum Ausdruck gebracht für die vorangehenden Angaben, dass die Partie mit Zuschauern stattfinden werde. „Ich bin etwas verwundert, das will ich sagen, über das, was hier in Berlin mit diesem Fußballspiel passiert“, sagte er im Deutschlandfunk.

Offen ist damit nur noch, ob am kommenden Spieltag die Partie RB Leipzig gegen den SC Freiburg mit oder ohne Zuschauer ausgetragen wird. Vorstandschef Oliver Mintzlaff sprach sich für eine spielnahe Entscheidung aus.

Trotz Corona-Krise: Japan lehnt Olympia-Absage ab

Die japanische Regierung lehnt eine Verschiebung oder Absage der Olympischen Sommerspiele in Tokio wegen der Coronavirus-Epidemie ab. Aus Sicht der Athleten, die sich als Hauptakteure auf dieses einmal alle vier Jahre stattfindende Ereignis vorbereiteten, sei dies „unvorstellbar“, sagte Japans Olympia-Ministerin Seiko Hashimoto am Mittwoch vor einem Parlamentsausschuss.

Die endgültige Entscheidung liege beim Internationalen Olympischen Komitee (IOC). „Wir denken, es ist wichtig, dass die Regierung korrekte Informationen weitergibt, sodass das IOC eine angemessene Entscheidung fällen kann“, sagte sie.

In der Geschichte der Olympischen Spiele wurden die Wettkämpfe bislang nur während der beiden Weltkriege abgesagt. In Japan haben sich bislang mehr als 560 Menschen mit dem neuartigen Coronavirus infiziert, der die Lungenkrankheit Covid-19 auslösen kann. Zwölf Todesfälle wurden registriert.

Coronavirus: FC St. Pauli stoppt Kartenverkauf

Der FC St. Pauli hat auf die Coronavirus-Krise reagiert und am Mittwoch den Kartenvorverkauf ausgesetzt. Die Entscheidung erfolge "aufgrund aktueller Entwicklungen und der Ungewissheit, wie und wann zukünftige Spiele stattfinden", teilte der Hamburger Zweitligaclub mit.

Wichtige Info aus dem Kartencenter: Aufgrund aktueller Entwicklungen und der Ungewissheit, wie und wann zukünftige Spiele stattfinden, setzen wir den aktuellen Verkauf bis auf Weiteres aus.#fcspfch | #fcspaue | #fcspssv | #fcsp pic.twitter.com/ElioooaSP3 — FC St. Pauli (@fcstpauli) March 11, 2020

Erst am Dienstag hatte der FC St. Pauli den Verkauf von VIP-Tickets für die die kommenden vier Heimspiele gestartet. An diesem Mittwoch sollte der freie Vorverkauf für die Partien gegen Heidenheim, Aue und Regensburg beginnen.

Frankfurt gegen Basel mit Fans, gegen Gladbach ohne

Das Achtelfinal-Hinspiel des Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt in der Europa League gegen den Schweizer Spitzenclub FC Basel wird am Donnerstag (18.55 Uhr/DAZN) trotz der Coronavirus-Epidemie vor Fans stattfinden. Das teilte der Frankfurter Gesundheitsdezernent Stefan Majer (Grüne) auf einer Pressekonferenz mit. Das Bundesliga-Spiel am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) gegen Borussia Mönchengladbach werde laut Majer hingegen ohne Fans stattfinden.

„Nach langen Beratungen haben wir uns entschieden, auf der Basis des Infektionsschutzgesetzes, dem klaren fachlichen Rat des Gesundheitsamtes zu folgen und die Fans am Donnerstag nicht auszuschließen und das Spiel stattfinden zu lassen“, sagte Majer: „Panik ist ein schlechter Ratgeber. Wir müssen uns auf den fachlichen Rat des Gesundheitsamtes verlassen. Und dieser war eindeutig.“

Die Entscheidung sei jedoch ein „Grenzfall“, sagte Majer weiter. Das Hessische Ministerium für Soziales und Integration hatte am Dienstag empfohlen, Großveranstaltungen mit über 1000 Personen abzusagen.

Corona-Krise: Getafe will nicht nach Mailand reisen

Der spanische Fußball-Erstligist FC Getafe will angesichts der Coronavirus-Epidemie nicht zum Europa-League-Spiel am Donnerstag bei Inter Mailand reisen. „Wenn wir deshalb das Duell verlieren, dann verlieren wir es halt“, sagte Präsident Ángel Torres im Radiosender Onda Cero: „Wir haben bei der UEFA angefragt, ob das Spiel woanders ausgetragen werden kann und nicht im Epizentrum der Coronavirus-Epidemie.“

Die italienische Regierung hatte am Montag eine Aussetzung aller sportlichen Großereignisse bis 3. April verfügt, allerdings sind internationale Fußballspiele von dieser Anordnung nicht betroffen. Sie stehen unter dem Verantwortungsbereich der Europäischen Fußball-Union (UEFA).

Eine Woche später empfängt der AS Rom den FC Sevilla im Achtelfinalrückspiel der Europa League. „Wir werden nicht unsere Gesundheit riskieren. Sollte keine Änderung eintreten, werden wir nicht reisen“, betonte Torres. Am Dienstag hatte es in der Champions League das Duell zwischen dem FC Valencia und Atalanta Bergamo (3:4) gegeben, es wurde unter Ausschluss der Fans und Journalisten ausgetragen.

Coronavirus: Rettig fordert von DFL Ausgleichsfonds

Der frühere DFL-Geschäftsführer Andreas Rettig fordert von der Deutschen Fußball-Liga, dass mit einem Ausgleichsfond die finanziellen Folgen des Coronavirus für die Vereine abgefedert werden. „Hier sind wir nun bei der vielbeschworenen Solidargemeinschaft. Einen Verein mit dem sportlichen und wirtschaftlichen Problem alleine zu lassen, ist in höchstem Maße unsolidarisch“, schrieb Rettig in einem Gastbeitrag bei Sport1.

„Hier könnte zumindest das wirtschaftliche Problem (größtenteils) gelöst werden. Anders als in der Realwirtschaft verbietet sich für mich der Ruf nach staatlicher Unterstützung, denn der Fußball hat die Kraft, das selbst zu regeln“, erklärte Rettig, bis Ende September 2019 beim FC St. Paul kaufmännischer Geschäftsführer, weiter.

Die errechneten Zuschauerausfälle könnten im Mai ausgeglichen werden, wenn der neue TV-Vertrag verabschiedet werden soll. „Im Vorgriff auf die zukünftigen Erlöse hier den Mitgliedern, im Prinzip eigenen Gesellschaftern des Ligaverbandes unter die Arme zu greifen, wäre eine pragmatische und faire Lösung, stärkt sie auch die internationale Wettbewerbsfähigkeit in der im Sommer anstehenden Transferperiode durch Planungssicherheit“, meinte Rettig.

Formel 1: Vier Verdachtsfälle im Fahrerlager

Vor dem Saisonstart der Formel 1 in Australien ist die Sorge vor einer Ausbreitung des Coronavirus im Fahrerlager spürbar. Schon am Mittwoch galten in Melbourne vier Mitarbeiter der Teams als Verdachtsfälle, die Angestellten von Haas, McLaren und Williams wurden wegen typischer Symptome auf das Virus getestet und bleiben bis zur Klärung auf ihren Hotelzimmern. Bestätigte Fälle gab es noch nicht. Fahrer oder Mitarbeiter in Leitungsfunktion sind nicht betroffen.

Erst am Donnerstag nimmt die Formel 1 mit dem betriebsamen Medientag Fahrt auf, üblicherweise treten dann alle Fahrer im Rahmen von meist dicht gedrängten Presserunden auf. Schon am Mittwoch fanden aber Medientermine der Rennställe Red Bull und Renault nur verkürzt oder unter Einhaltung eines Mindestabstands statt, um „keine unnötigen Risiken“ einzugehen.

Nach dem Rennen am Sonntag (6.10 Uhr MEZ/RTL und Sky), das ohne echte Beeinträchtigungen stattfinden soll, reist die Formel 1 direkt weiter nach Bahrain. Dort soll am 22. März das erste Geisterrennen in der Geschichte der Königsklasse steigen. Wegen der Ausbreitung des Coronavirus war am vergangenen Wochenende der Ausschluss der Zuschauer beschlossen worden.

Formel 1 schränkt Kontakt zu Fans ein

Angesichts der Coronavirus-Krise schränkt die Formel 1 auch den Kontakt zwischen Fahrern und Fans ein. Wie der Veranstalter des Saisonauftakts in Melbourne am Mittwoch mitteilte, werden die obligatorischen Autogrammstunden durch Interviews mit den Piloten ersetzt. Zudem sollen die Fahrer auf dem sogenannten Melbourne Walk auf Selfies und Autogramme verzichten.

Der Melbourne Walk ist die Zufahrt zum Fahrerlager auf dem Albert Park Circuit, wo Fans ihre Idole vor dem Eintritt in einen abgesperrten Bereich noch um Fotos oder Autogramme bitten können.

Formel E sagt auch Rennen in Indonesien ab

Die Ausbreitung des Coronavirus hat in der Formel E zur dritten Rennabsage geführt. Wie die Elektroserie am Mittwoch mitteilte, wird der für den 6. Juni geplante ePrix in Indonesiens Hauptstadt Jakarta auf unbestimmte Zeit verschoben. Die Entscheidung sei mit Blick auf die steigende Zahl an Infektionen in dem Land gefällt worden. Die Möglichkeit, einen neuen Termin zu finden, werde nun geprüft.

Bereits die Rennen im chinesischen Sanya (21. März) und in Rom (4. April) waren abgesagt worden. In beiden Fällen wurde ebenfalls eine spätere Austragung nicht ausgeschlossen.

Wegen Coronavirus: NHL-Team droht Spielpause

Die Auswirkungen der Coronavirus-Epidemie haben nun auch die nordamerikanische Eishockey-Liga erreicht. Die NHL und die San Jose Sharks kündigten an, sich bis Ende März an das Verbot von Massenveranstaltungen zu halten und drei Heimspiele abzusagen. Das Verbot hatte der Bezirk Santa Clara in Kalifornien als Reaktion auf die Auswirkungen des Sars-CoV-2 erlassen. „Wir arbeiten zusammen, um bis Ende des Monats eine angemessene Vorgehensweise für Heimspiele festzulegen“, teilte die Liga mit.

Das von der Gesundheitsbehörde in Santa Clara bekannt gegebene Verbot von öffentlichen Veranstaltungen mit mehr als 1000 Personen hat Auswirkungen auf die Spiele der Sharks im SAP Center gegen die Montreal Canadiens (19. März), die Boston Bruins (21. März) und die Arizona Coyotes (29. März). „Wir werden jede Veranstaltung, die für den Rest des Monats geplant ist, überprüfen, und in den kommenden Tagen ein Update geben. Wir wissen das Verständnis und die Geduld unserer Fans, Gäste und Partner in dieser beispiellosen Zeit zu schätzen“, hieß es in einer Mitteilung der Sharks.

Das Verbot war verhängt worden, nachdem im Landkreis fünf neue Fälle des Coronavirus gemeldet worden waren. Damit ist die Gesamtzahl der Fälle in Santa Clara County auf 43 gestiegen ist, berichteten die „Mercury News“.

Zu der Wahrscheinlichkeit, dass in der NHL Spiele ohne Zuschauer ausgetragen werden könnten, sagte Commissioner Gary Bettman: „Ich möchte keine Spekulationen oder Hysterie erzeugen. Es gibt offensichtlich eine Vielzahl von Konsequenzen, auf die wir uns möglicherweise einrichten müssen, und wir werden das zu gegebener Zeit tun.“

Norwegens Skilanglangläufer beenden Weltcupsaison

Die Coronakrise beeinflusst auch das Weltcup-Finale der Skilangläufer. Die führende Loipen-Nation Norwegen teilte mit, keine Mannschaft zu den abschließenden Rennen in Kanada und den USA an den kommenden beiden Wochenenden zu schicken. „Wir sind in der Verantwortung, Gesundheit den Vorzug vor Leistung einzuräumen“, sagte Torbjörn Skogstad, Vorsitzender des Langlauf-Komitees in Norwegens Verband.

Doppel-Olympiasieger Ragnhild Haga und die viermalige Weltmeister Heidi Weng sind zwar bereits nach Amerika gereist, werden aber dennoch nicht starten. Norwegens Topläuferin Therese Johaug steht bereits als Gewinnerin des Gesamtweltcups fest. Nach dem Verzicht der Skandinavier geht die große Kristallkugel bei den Männern an den Russen Alexander Bolschunow.

Arsenal-Mitarbeiter unter Corona-Verdacht: Spiel abgesagt

Das für diesen Mittwochabend (20.30 Uhr) angesetzte Spiel in der englischen Premier League zwischen Manchester City und dem FC Arsenal ist dem Coronavirus zum Opfer gefallen. Die Partie wurde aus Sicherheitsgründen abgesagt, weil einige Arsenal-Mitarbeiter Kontakt mit Evangelos Marinakis, dem Clubbesitzer von Olympiakos Piräus und Nottingham Forest, hatten. Marinakis hatte über soziale Netzwerkseiten bekannt gegeben, dass er sich mit dem Coronavirus infiziert hat.

Vor zwei Wochen hatte der griechische Spitzenclub Olympiakos in der Europa League bei Arsenal gespielt, auch Marinakis war mitgereist. Auf ärztlichen Rat entschieden sich der FC Arsenal und Manchester City, ihr Duell am Mittwochabend zu verschieben.

Olympiakos soll am Donnerstag in der Europa League unter Ausschluss der Öffentlichkeit den englischen Club Wolverhampton Wanderers empfangen. Die europäische Fußball-Union UEFA hatte einen Antrag der Wolves auf Verlegung abgelehnt.

Kein Algarve-Cup-Finale: Italiens Frauen reisen ab

Das Endspiel des Algarve-Cups zwischen der deutschen Frauen-Nationalmannschaft und Italien ist abgesagt worden. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund am Dienstagabend mit. Demnach habe die italienische Auswahl entschieden, die Mannschaft zurückzuziehen.

„Die frühere Abreise der Spielerinnen aufgrund der verschärften Einreisebedingungen Italiens wegen der Ausbreitung des Coronavirus“ sei notwendig geworden, hieß es in der DFB-Mitteilung. Das Finale hätte am Mittwochabend in Parchal ausgetragen werden sollen.

„Wir hätten gerne das Finale gespielt, akzeptieren aber selbstverständlich die Entscheidung der Italienerinnen. Wir erleben gerade herausfordernde Zeiten und müssen alle zusammenstehen, um diese schwierige Phase zu bewältigen“, wurde Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg zitiert.

Norwegen spielt ohne Publikum um EM-Ticket

BVB-Star Erling Haaland und der Rest der norwegischen Nationalmannschaft werden das Play-off-Spiel um die Teilnahme an der Fußball-EM gegen Serbien vor leeren Rängen austragen. Die Begegung am 26. März im Ullevaal-Stadion in Oslo werde ohne Publikum stattfinden, teilte der norwegische Fußballverband am Dienstagabend auf einer Pressekonferenz mit.

Man reagiere damit auf die Empfehlungen der norwegischen Gesundheitsbehörden, wonach Veranstaltungen mit mehr als 500 Zuschauern wegen der anhaltenden Situation um das neuartige Coronavirus abgesagt oder verschoben werden sollten. Das Spiel ist seit langem ausverkauft gewesen, rund 27.000 Tickets wurden verkauft.

Wenn die Norweger erstmals seit 20 Jahren wieder bei einer EM dabei sein wollen, müssen sie zunächst die Serben und im Anschluss den Sieger der Begegnung zwischen Schottland und Israel schlagen. Auf dem Weg zur EM wird auch die Playoff-Partie zwischen der Slowakei und Irland am 26. März zum Geisterspiel. Die Coronavirus-Epidemie sorgt auch für immer mehr Spekulationen um eine mögliche Verschiebung der EM um ein Jahr in den Sommer 2021.