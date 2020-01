Schüsse aus dem Auto: Ex-Nationalspieler Kovacevic in Klinik

Der Fußball-Ticker am Mittwoch, den 8. Januar 2020:

Bremen holt Osnabrücks Toptalent Agu

Werder Bremen steht unmittelbar vor der Verpflichtung des deutschen U-21-Nationalspielers Felix Agu. Der Außenverteidiger vom Zweitligisten VfL Osnabrück soll sich nach Informationen der „Bild“-Zeitung für einen Wechsel nach Bremen entschieden haben, wenn die Hanseaten den Klassenerhalt in der Bundesliga schaffen sollten.

Agu stammt aus der Jugend des VfL Osnabrück und zählt in dieser Saison zu den absoluten Leistungsträgern beim Überraschungsteam der Zweiten Liga. Der 20-Jährige kann sowohl auf der linken als auch auf der rechten Außenbahn eingesetzt werden. Damit wäre er in Bremen sowohl eine Alternative für den zuletzt oft verletzten Schweden Ludwig Augustinsson (links) als auch für den bereits 33 Jahre alten Tschechen Theo Gebre Selassie (rechts).

Schüsse aus dem Auto: Kovacevic im Krankenhaus

Auf den früheren serbischen Nationalspieler Darko Kovacevic sind in Griechenland offenbar Schüsse abgefeuert worden. Unbekannte eröffneten am Dienstag im Athener Vorort Glyfada aus einem Auto das Feuer, als der ehemalige Profi von Juventus Turin, Real Sociedad und Lazio Rom vor seinem Haus aus dem Wagen stieg. Das berichtet die Athener Nachrichtenagentur ANA.

Kovacevic (46) erlitt demnach eine Knieverletzung und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Noch ist unklar, ob diese durch einen Schuss oder einen Sturz infolge des Angriffs verursacht wurde. Kovacevic ist 59-mal für Jugoslawien sowie Serbien und Montenegro aufgelaufen, der Stürmer hat an der WM 1998 und der EM 2000 teilgenommen. 2009 beendete Kovacevic seine Karriere bei Olympiakos Piräus.

Mainz wochenlang ohne Edimilson Fernandes

Verletzungspech für die Fußball-Familie Fernandes: Nach Mittelfeldspieler Gelson von Eintracht Frankfurt (s. unten) fällt auch dessen Cousin Edimilson vom Bundesligarivalen FSV Mainz 05 aus. Die Rheinhessen teilten am Dienstag mit, dass der 23-Jährige im Training einen Innenmeniskusriss im linken Knie erlitten hatte und er nach einer Operation vier bis sechs Wochen ausfallen wird.

Deutlich schlimmer hatte es allerdings Gelson erwischt. Wegen eines Sehnenrisses im Hüftbeuger muss die Eintracht auf den 33-Jährigen drei bis vier Monate verzichten.

Ilsanker will Leipzig noch im Winter verlassen

Der österreichische Nationalspieler Stefan Ilsanker will RB Leipzig in der Winterpause verlassen. Als Grund nannte der 30-Jährige die mangelnde Chance auf Einsätze beim Bundesliga-Tabellenführer. „In Hinblick auf die EM benötige ich viele Spiele, daher würde sich ein Wechsel schon anbieten. Es gibt einige konkrete Anfragen, mehr will ich dazu nicht sagen“, sagte der Defensiv-Allrounder den „Salzburger Nachrichten“. Die „Bild“-Zeitung hatte zuvor berichtet, der chinesische Zweitligist Shijiazhuang Ever Bright habe Interesse an Ilsanker.

Der Vertrag des Österreichers läuft im Sommer ohnehin aus und soll nicht verlängert werden. In der Schlussphase der Hinrunde kam Ilsanker allerdings zu mehreren Einsätzen, da sich Kapitän Willi Orban und Ibrahima Konaté verletzt hatten. Da beide Innenverteidiger noch bis Mitte Februar (Konaté) bzw. April (Orban) ausfallen werden, ist es fraglich, ob Leipzig Ilsanker ohne Ersatz ziehen lässt.

Lewandowski kündigt rechtzeitige Rückkehr an

Der angeschlagene Bundesliga-Torjäger Robert Lewandowski vom deutschen Rekordmeister Bayern München sieht einem Einsatz zum Rückrundenstart bei Hertha BSC (19. Januar) positiv entgegen. „Zum ersten Spiel werde ich, wenn alles weiter nach Plan läuft, fit sein“, sagte der 31-Jährige der "Sport-Bild": „Alles ist so verlaufen, wie wir es geplant haben.“

Lewandowski hatte sich unmittelbar nach dem 2:0 der Bayern gegen den VfL Wolfsburg kurz vor Weihnachten einem Eingriff an der linken Leiste unterzogen. Eigentlich sollte der beste Angreifer der Bundesliga-Hinrunde (19 Treffer) zum Trainingsstart wieder zur Verfügung stehen. Der Plan ging jedoch schief. Lewandowski reiste nicht mit ins Trainingslager nach Doha (Katar) und blieb zur Rehabilitation in München.

Gedanklich ist der Pole trotz der Reha-Maßnahmen schon voll auf die anstehenden Großereignisse in diesem Jahr fokussiert. „Sportlich ist der Sieg in der Champions League mit Bayern mein Traum, zudem mit Polen eine Top-EM spielen“, sagte Lewandowski.

Dortmund hat Haaland Ausstiegsoption gegeben

Neuzugang Erling Haaland soll Informationen der „Sport-Bild“ zufolge bei Borussia Dortmund eine Ausstiegsklausel ab 2022 in seinem Vertrag haben. Das berichtete das Magazin am Mittwoch ohne Angabe von Quellen. Zuvor hat es bereits Spekulationen um eine solche Klausel gegeben.

Unter anderem hatte das englische Portal „The Athletic“ darüber berichtet, dass der westfälische Fußball-Bundesligist erstmals seit Jahren einem Profi dies vertraglich wieder zugestanden habe. Haaland hat beim BVB ein Arbeitspapier mit Gültigkeit bis zum 30. Juni 2024 unterschrieben.

Die Dortmunder hatten Ausstiegsklauseln vor Jahren eigentlich ausgeschlossen, nachdem Mario Götze 2013 eine derartige Vereinbarung zum Wechsel zum FC Bayern München genutzt hatte.

Haaland kam in der Winterpause für 20 Millionen Euro vom österreichischen Serienmeister RB Salzburg zu Borussia Dortmund - der 19 Jahre alte Norweger hatte eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag.

Manchester City siegt im Ligapokal bei Lokalrivale United

Titelverteidiger Manchester City liegt im englischen Ligapokal nach einem 3:1 (3:0)-Sieg beim Lokalrivalen Manchester United auf Finalkurs. Für die Mannschaft von Fußball-Startrainer Pep Guardiola trafen am Dienstagabend im Halbfinal-Hinspiel Bernardo Silva (17. Minute) und Riyad Mahrez (33.); dazu kam ein Eigentor von Andreas Pereira (39.) vor den 69.023 Zuschauern im Stadion Old Trafford. Marcus Rashford konnte für den englischen Rekordmeister nur noch verkürzen (70.).

Beim Rückspiel am 29. Januar ist Manchester City Gastgeber. Englands Meister, derzeit Tabellendritter der Premier League, könnte den EFL-Cup nach 2018 und 2019 zum dritten Mal nacheinander gewinnen. Das zweite Halbfinalhinspiel bestreiten an diesem Mittwoch (21.00 Uhr) Ex-Meister Leicester City und Aston Villa.

Schock für Frankfurt: Gelson Fernandes fällt drei bis vier Monate aus

Eintracht Frankfurt muss voraussichtlich drei bis vier Monate auf Defensivspieler Gelson Fernandes verzichten. Das teilte der hessische Verein am Dienstagabend auf seiner Homepage mit. Der 33 Jahre alte Schweizer werde bereits am Mittwoch in München operiert.

„Eintracht Frankfurt wünscht einen möglichst reibungslosen Genesungsverlauf und hofft, Fernandes im Saisonendspurt wieder auf dem Platz begrüßen zu dürfen“, heißt es in dem Statement. Fernandes hatte sich eine Sehnenverletzung im Hüftbeuger zugezogen und war am Montag vorzeitig aus dem Trainingslager der Eintracht in Florida abgereist.

Derzeit nicht trainieren kann auch Mittelfeldspieler Sahverdi Cetin. Der 19-Jährige laboriert an einer Muskelverletzung, wird das Aufbautraining aber im Trainingslager durchführen.

Mané Afrikas Fußballer des Jahres – auch Hakimi geehrt

Sadio Mané vom FC Liverpool mit der Trophäe für Afrikas Fußballer des Jahres.

Foto: Khaled Desouki / AFP

Der senegalesische Stürmerstar Sadio Mané (27) vom Champions-League-Sieger FC Liverpool ist erstmals zu Afrikas Fußballer des Jahres gewählt worden. Der Schützling des deutschen Teammanagers Jürgen Klopp erhielt die Auszeichnung des Kontinentalverbandes CAF am Dienstagabend in Hurghada (Ägypten). Der Dortmunder Achraf Hakimi (21, Marokko) wurde zum zweiten Mal in Folge zu Afrikas Nachwuchsspieler des Jahres gekürt.

Mané, dem 2019 in 64 Spielen insgesamt 36 Tore gelangen, setzte sich vor seinem ägyptischen Clubkollegen Mohamed Salah (27) und dem algerischen Afrika-Cup-Sieger Riyad Mahrez (28) vom englischen Meister Manchester City durch.

In den vergangenen beiden Jahren hatte jeweils Salah vor Mané und dem Ex-Dortmunder Pierre-Emerick Aubameyang (Gabun/FC Arsenal) triumphiert. Mahrez war vor drei Jahren zum besten Spieler des afrikanischen Kontinents gewählt worden.

Wirbel um Sexvideo: Málaga suspendiert Trainer Víctor

Víctor Sánchez wurde wegen eines Sexvideos vom FC Málaga suspendiert.

Foto: Marilú Báez / imago images / Marca

Der spanische Zweitligist FC Málaga hat seinen Trainer Víctor Sánchez Del Amo wegen eines im Internet aufgetauchten Sexvideos suspendiert. Die Freistellung von seinen Aufgaben „aufgrund kürzlich entdeckter und noch nicht überprüfter Ereignisse“ gelte so lange, „bis eine vollständige Untersuchung durchgeführt wurde“, teilte der Club mit.

Víctor selbst äußerte sich über die sozialen Netzwerke zu dem Vorfall: „Ich bin einem Verbrechen gegen meine Privatsphäre mit Belästigung und Erpressung ausgesetzt worden. Die Angelegenheit liegt nun in den Händen der Polizei“, erklärte der 43-Jährige via Twitter.

Víctor hatte Málaga im April 2019 übernommen und den Aufstieg mit dem ehemaligen Champions-League-Teilnehmer, der 2013 im Viertelfinale dramatisch an Borussia Dortmund gescheitert war, knapp verpasst. Als Spieler stand er unter anderem bei Deportivo La Coruña und Real Madrid unter Vertrag. Mit den Königlichen gewann Víctor 1998 die Champions League.

Leverkusen vorerst ohne Aránguiz

Bundesligist Bayer Leverkusen muss nach eigenen Angaben „in den kommenden Wochen“ auf Mittelfeldspieler Charles Aránguiz verzichten. Der 30 Jahre alte Chilene, der am Montag nach nur einem Tag aus dem Trainingslager des Tabellensechsten in La Manga abgereist war, erlitt einen Muskelfaserrisses in der rechten Wade. Das ergab eine MRT-Untersuchung. Aránguiz „wird die notwendigen Rehabilitationsmaßnahmen“ in Leverkusen durchführen, teilte der Verein am Dienstagabend mit.

Der 30-Jährige war erst am Sonntag in Spanien zur Mannschaft gestoßen, weil er wie seine Teamkollegen Leon Bailey, Lucas Alario und Wendell aufgrund langer Anreise aus der Winterpause einen Tag länger frei bekommen hatte.

Nach mehr als 30 Jahren: 96-Ikone Sievers verlässt Hannover

Zweitligist Hannover 96 verliert nach mehr als 30 Jahren eine seiner größten Ikonen: Jörg Sievers, Elfmeterheld beim DFB-Pokal-Sieg 1992 und zuletzt langjähriger Torwarttrainer bei den Niedersachsen, wechselt mit sofortiger Wirkung nach Edinburgh in die schottische Premiership. Beim Traditionsclub Heart of Midlothian wird der 54-Jährige künftig als Assistent des früheren Hannover-Cheftrainers Daniel Stendel fungieren.

„Dass Hannover 96 nach 30 bewegten und bewegenden Jahren mehr als ein Arbeitgeber für mich war und immer bleiben wird, ist klar. Vielleicht – und das ist die andere Seite – ist es auch die letzte Chance, etwas Neues zu machen“, sagte „Colt“ Sievers, der von 1989 bis 2003 in 492 Pflichtspielen das Tor der Roten hütete.