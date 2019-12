Transfer-Hammer! BVB holt Toptalent Haaland aus Salzburg

Der Fußball-Ticker am Sonntag, den 29. Dezember 2019:

Dortmund holt Haaland von Salzburg

Transfer-Hammer in der Bundesliga: Borussia Dortmund hat das Tauziehen um Toptalent Erling Haaland gewonnen. Wie der BVB bekannt gab, wechselt der 19 Jahre alte Norweger von Red Bull Salzburg ins Ruhrgebiet. Der Stürmer, der in dieser Champions-League-Saison bereits acht Tore erzielt hat, unterschrieb einen Vertrag bis 2024. Dortmund profitiert von einer Ausstiegsklausel in Höhe von 20 Millionen Euro. Damit gehen unter anderem RB Leipzig, Juventus Turin und Manchester United leer aus.

„Trotz vieler Angebote absoluter Topclubs aus ganz Europa hat sich Erling Haaland für die sportliche Aufgabe beim BVB und die Perspektive, die wir ihm aufgezeigt haben, entschieden. Unsere Hartnäckigkeit hat sich ausgezahlt“, sagte Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke. „Wir alle dürfen uns auf einen ehrgeizigen, athletischen und physisch starken Mittelstürmer mit ausgeprägtem Torinstinkt und beeindruckendem Tempo freuen, den wir in Dortmund weiterentwickeln möchten“, ergänzte Sportdirektor Michael Zorc.

Haaland sorgte in diesem Jahr für Furore, nicht nur in der Königsklasse. In der österreichischen Liga kommt der Norweger auf 16 Treffer in 14 Spielen. In Österreich wurde er unlängst zum Fußballer des Jahres gewählt. Für den BVB ist Haaland auch in der Champions League spielberechtigt.

Wechsel? Arsenals Xhaka nicht im Kader gegen Chelsea

Der von Hertha BSC umworbene Schweizer Nationalspieler Granit Xhaka stand bei der Partie des FC Arsenal gegen den FC Chelsea nicht im Kader. Der 27 Jahre alte Mittelfeldspieler verpasse das Londoner Derby am Sonntag wegen einer Krankheit, teilte Arsenal vor Anpfiff mit.

Der Ex-Gladbacher Granit Xhaka steht vor einem Wechsel zu Hertha BSC.

Foto: Reuters/Eddie Keogh

Xhaka hatte nach Angaben seines Beraters den Londoner Club um die Freigabe für einen Wechsel zu den Berlinern gebeten. „Wir sind uns mit Hertha einig“, zitierten die „Bild“ und die Schweizer Zeitung „Blick“ zuletzt den Manager. „Granit möchte gerne wieder nach Deutschland wechseln“, sagte José Noguera dem „Blick“. Arsenal sei über alle Schritte informiert. Es geht somit nur noch um die Ablöse. Laut dem „Blick“ hat Berlin rund 25 Millionen Euro geboten und das Angebot schriftlich hinterlegt.

Transfer von VfB-Profi zu Hertha rückt näher

Hertha BSC will offenbar die Verpflichtung von Stuttgarts Santiago Ascacibar bereits in den kommenden Tagen perfekt machen. Der 22 Jahre alte Argentinier soll einen Vertrag bis Sommer 2024 unterschreiben und möglichst schon zum Start des Teams von Trainer Jürgen Klinsmann ins Trainingslager in den USA am 2. Januar dabei sein, schrieben die „Bild am Sonntag“ und die „Berliner Morgenpost“.

Kind sucht neuen Sportchef

Hannover-Boss Martin Kind ist offenbar auf der Suche nach einem neuen Sportchef. Nach übereinstimmenden Medienberichten soll es bereits Gespräche zwischen dem Geschäftsführer Zweitligisten und Fabian Wohlgemuth gegeben haben. Der 40-Jährige war bis Oktober bei Holstein Kiel als Manager tätig und besitzt beim Ligarivalen noch einen Vertrag bis 2021. Die „Bild“ brachte den Club zudem mit dem ehemaligen 96-Profi Harald Gärtner, zuletzt Sportchef beim FC Ingolstadt, in Verbindung.

Offen ist die Zukunft von Jan Schlaudraff. Dass es zwischen dem seit Sommer 2019 amtierenden Sportdirektor und Kind nicht immer reibungslos ablief, gibt selbst Schlaudraff zu. „Dass man dabei auch mal unterschiedlicher Meinung ist, das ist normal“, sagte der frühere Offensivspieler der „Bild“. „Aber es müssen Entscheidungen getroffen werden – und die letzte liegt immer beim Geschäftsführer. Natürlich gibt es Bereiche, wo es sinnvoll ist, dass ich mich als Sportchef mehr einbringe.“

Hertha-Star vom Training freigestellt

Der von Trainer Jürgen Klinsmann forcierte Umbruch bei Hertha hat erste Konsequenzen für einen prominenten Spieler. Offensiv-Routinier Salomon Kalou (34) steht wie erwartet vor dem Absprung bei den Berlinern. Der Ivorer wurde vom Trainingsbetrieb freigestellt, um sich auf die Suche nach einem neuen Club zu konzentrieren.

Kalou, der 2012 mit dem FC Chelsea die Champions League gewann, zählt bei der Hertha wie etwa auch Mittelfeldspieler Ondrej Duda zu den Streichkandidaten. Klinsmann will den aufgeblähten Kader im Winter verkleinern.

Eine Info zum heutigen Trainingsstart: @salomonkalou ist aktuell vom Trainingsbetrieb freigestellt, um sich nach einem neuen Verein umzusehen. #hahohe pic.twitter.com/LjQJH2RhVp — Hertha BSC (@HerthaBSC) December 29, 2019