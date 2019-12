Petkovic bietet neue Plattform für deutsche Boxprofis

Im Hauptkampf der Premiere der „German Edition“ steigt Jürgen Brähmer gegen Jürgen Doberstein in den Ring.

Hamburg. Mit einer neuen Veranstaltungsreihe will der Münchner Promoter Alexander Petkovic das deutsche Profiboxen nach vorn bringen. „Unser Ziel ist es, den Fans die interessantesten deutschen Duelle und den besten nationalen Kämpfern eine Plattform zu bieten“, sagte der 39-Jährige, der die Mehrzahl seiner 58 Profikämpfe zwischen 1997 und 2015 für den Hamburger Universum-Stall bestritten und 2003 einen WM-Kampf im Cruisergewicht gegen den Briten Johnny Nelson knapp nach Punkten verloren hatte.

Im Hauptkampf der Premiere der „German Edition“, die an diesem Sonnabend (erster von zehn Kämpfen um 18 Uhr, bild.de live von 20.15 Uhr an) im Cruise Terminal Altona stattfindet, steigt der frühere Halbschwergewichtsweltmeister Jürgen Brähmer (41/Schwerin) gegen den Saarländer Jürgen Doberstein (30) in den Ring.

Der Sieger ist neuer Interkontinentalmeister des Weltverbands IBF im Supermittelgewicht. „Mein Ziel ist es, 2020 noch einmal um eine WM zu boxen. Deshalb ist mein Anspruch, den Kampf klar zu gewinnen“, sagte Brähmer. Für die mit 1530 Plätzen bestuhlte Arena sind noch rund 150 Restkarten unter eventim.de oder an der Abendkasse erhältlich.