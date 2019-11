Hamburg. Das ZDF wird im Frühjahr 2020 einen zweiten Kampfabend des wiederbelebten Hamburger Profiboxstalls Universum live übertragen. Am vergangenen Sonnabend war der Mainzer Sender nach neun Jahren mit dem Halbweltergewichtsduell des Hamburgers Artem Harutyunyan (29) gegen den Russen Islam Dumanow ins Live-Boxen zurückgekehrt, um auszuloten, wie groß das Interesse an dem einstigen Quotenbringer noch ist. Die Einschaltquote von 820.000 (8,2 Prozent Marktanteil) bezeichnete ZDF-Sportchef Thomas Fuhrmann als „ernüchternd. Aber es waren sportlich gute Kämpfe, deshalb haben wir einen zweiten Anlauf vereinbart.“

Möglicherweise werde bei der zweiten Auflage auf einen anderen Hauptkämpfer gesetzt. „Sportlich fand ich den Kampf zwischen Leon Bauer und Toni Kraft am spektakulärsten, wir werden das aber intern mit Universum diskutieren“, sagte Fuhrmann. Dass ein Duell zweier in Deutschland weitgehend unbekannter Kämpfer in einer hierzulande unbeliebten Gewichtsklasse mit Sendebeginn um 0.30 Uhr kein Gradmesser für das Boxinteresse der deutschen Fans sein kann, räumte der ZDF-Sportchef ein: „Offensichtlich reicht es nicht, einfach nur gutes Boxen zu zeigen.“