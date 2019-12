Nach politischem Tweet: China wirft Mesut Özil Fake News vor

Angehörige der muslimischen Minderheit der Uiguren demonstrieren am Sonntag in Istanbul gegen China und feiern Mesut Özil.

Der Fußball-Ticker am Montag, den 16. Dezember 2019:

Eindhoven trennt sich von Trainer van Bommel

Der frühere Bayern-Profi Mark van Bommel (42) ist nicht mehr Trainer der PSV Eindhoven. Der niederländische Club gab die Trennung am Montag bekannt, am Tag zuvor hatte das Team mit 1:3 gegen Feyenoord Rotterdam verloren. Eindhoven steht auf dem vierten Platz der Ehrendivision, hat aber bereits zehn Punkte Rückstand auf die Spitzenclubs Ajax Amsterdam und AZ Alkmaar. „Wir haben alles versucht, um das Blatt zu wenden.

Leider ist es nicht gelungen“, sagte PSV-Direktor Toon Gerbrands. „Die Leistungen und die Ergebnisse liegen weit unter dem, was bei der PSV erwartet wird.“ Der Club will im Laufe des Tages einen Nachfolger benennen. Van Bommel spielte unter anderem in Eindhoven, für den FC Barcelona, FC Bayern München und AC Mailand. Bei der PSV trat der 79-malige Nationalspieler im vergangenen Jahr seinen ersten Posten als Cheftrainer an.

"Fake News": China legt gegen Özil nach

China hält Mesut Özil aufgrund seiner Kommentare zur Situation der Uiguren für „getäuscht von Fake News“. Sprecher Geng Shuang aus dem Außenministerium sagte am Montag, dass Özils Urteilsvermögen beeinflusst sei von „unwahren Bemerkungen“ und Özil sich gerne in Xinjiang ein eigenes Bild machen könne.

„Solange er einen gesunden Menschenverstand hat, klar zwischen richtig und falsch unterscheiden kann und die Prinzipien der Objektivität und Fairness hochhält, wird er ein anderes Xinjiang sehen“, sagte Geng. China wird international vorgeworfen, die muslimische Minderheit in der Provinz zu verfolgen und in Lager einzusperren.

Rio-Weltmeister Özil hatte sich in den sozialen Medien mit deutlichen Worten für die Uiguren starkgemacht und gleichzeitig die muslimischen Länder für ihr Schweigen kritisiert. Der staatliche TV-Sender CCTV nahm daraufhin das Topspiel von Özils Club FC Arsenal gegen Manchester City am Sonntag aus seinem Programm. Die „Gunners“ distanzierten sich von Özils Kommentaren.

Militärgruß: Milde Strafe für türkische Nationalspieler

Die Europäische Fußball-Union (Uefa) hat für den militärischen Gruß einiger türkischer Nationalspieler während der EM-Qualifikationsspiele im Oktober offenbar milde Strafen verhängt. Nach Informationen des "Kickers" erhielten 13 Spieler Verweise, zudem soll der türkische Verband TFF eine Geldstrafe in Höhe von 50.000 Euro zahlen. Dieses Urteil habe die Disziplinarkommission gefällt. Eine Bestätigung vonseiten der Uefa steht noch aus.

Die Uefa hatte aufgrund der Vorkommnisse während der Spiele der Türkei in Frankreich (1:1) und gegen Albanien (1:0) Untersuchungen eingeleitet. Dabei ging es um „mögliches provokatives politisches Verhalten“ der türkischen Spieler. Das Uefa-Regelwerk verbietet politische Äußerungen in Stadien.

Nach Kung-Fu-Tritt: Magath fordert lange Strafe für Nübel

Nach dem heftigen Foul von Schalkes Torhüter Alexander Nübel im Spiel gegen Eintracht Frankfurt am Sonntag (1:0) hat der frühere Meistertrainer Felix Magath eine lange Strafe gefordert. „Für so ein Foul sollte es Minimum sechs Wochen Sperre geben. Das sollte ihm eine Lehre sein. Die Gesundheit des Gegenspielers war in Gefahr“, sagte der einstige Schalker Bundesliga-Coach in der Sendung "Sky90". Es sei ihm ein Rätsel, warum der 23-Jährige so weit aus dem Tor gekommen sei.

Nübel hatte den Frankfurter Mijat Gacinovic mit hohem, gestreckten Bein außerhalb des Strafraums am Brustkorb getroffen. Der Eintracht-Profi hat nach einer ersten Diagnose eine schwere Rippenprellung erlitten. Nübel war für sein Foul in der 66. Minute des Feldes verwiesen worden.

Palacios soll Leverkusen in der Winterpause verstärken

Der argentinische Mittelfeldspieler Exequiel Palacios (21) soll beim Bundesligisten Bayer Leverkusen einen Vertrag bis Mitte 2025 bekommen. Laut „Kicker“ wird der Wechsel von River Plate Buenos Aires ins Rheinland im Januar stattfinden. Die Ablösesumme beträgt demnach rund 22 Millionen Euro. Palacios' derzeitiger Vertrag bei dem argentinischen Club läuft bis 2021. Die sportmedizinische Untersuchung bei Bayer 04 steht noch aus.

Der viermalige Nationalspieler gewann am Freitag mit River Plate das Pokalfinale mit 3:0 gegen Central Córdoba. Der laufstarke Mittelfeldspieler gilt nach „Kicker“-Informationen nicht als Ersatz für den defensiv orientierten Chilenen Charles Aránguiz, dessen Vertrag im Sommer ausläuft, oder für den im offensiven Mittelfeld spielenden Kai Havertz, dessen Wechsel zu einem Topclub nach dieser Saison erwartet wird.

Spieler als Nazi beschimpft: Zweitligaspiel in Spanien angebrochen

Ein Zweitligaspiel in Spanien ist am Sonntag zur Halbzeit abgebrochen worden, nachdem Fans von Gastgeber Rayo Vallecano einen Spieler des Gästeteams aus Albacete als „Nazi“ beschimpft hatten. Wie die spanische Liga am Abend mitteilte, unterstütze sie die Entscheidung des Schiedsrichters, die Partie nach der torlosen ersten Hälfte nicht zu beenden.

Ziel der verbalen Attacken war der ehemalige Rayo-Profi Roman Sosulja. Der Ukrainer spielte 2017 für den Madrider Club, verließ ihn aber nach kurzer Zeit wieder. Einige Fans hatten ihm damals eine rechtsradikale Gesinnung unterstellt, Sosulja wies dies entschieden zurück.

Real Madrid rettet vor Clásico Punkt in Valencia

Real Madrid hat in der spanischen Meisterschaft vor dem Duell mit dem FC Barcelona ein glückliches Unentschieden gerettet, den Punktverlust des Erzrivalen aber nicht zum Sprung an die Tabellenspitze nutzen können. Der Rekordmeister kam durch ein Tor in der Nachspielzeit am Sonntagabend noch zu einem 1:1 (0:0) beim FC Valencia und liegt damit weiter gleichauf mit Barcelona, das am Samstag mit einem 2:2 in San Sebastián zufrieden sein musste. Beide Teams treffen am Mittwoch beim Clásico in Barcelona aufeinander.

Den Führungstreffer für Pokalsieger Valencia erzielte Carlos Soler, der in der 78. Minute nach einem klugen Rückpass frei vor dem Real-Tor stand und vollendete. Karim Benzema erzwang in der fünften Minute der Nachspielzeit aus kurzer Distanz aber noch den glücklichen und stürmisch gefeierten Ausgleich für das Real-Team mit Toni Kroos.

Paris gewinnt bei Kehrer-Comeback

Nationalspieler Thilo Kehrer hat beim französischen Serienmeister Paris Saint-Germain auch in der Liga sein Comeback gefeiert. Beim 4:0 (2:0)-Sieg der Pariser beim AS Saint-Étienne wurde Kehrer in der 78. Minute eingewechselt. Für den Verteidiger war es der erste Einsatz in der Ligue 1 seit dem 1. Spieltag. Danach hatte Kehrer wegen einer Fußverletzung vier Monate gefehlt.

In der Champions League gegen Galatasaray Istanbul (5:0) hatte er unter der Woche bereits sein Pflichtspiel-Comeback gefeiert. Für Paris trafen in Saint-Étienne Leandro Paredes (9.), Kylian Mbappé (43., 89.) und Mauro Icardi (72.). Superstar Neymar vergab einen Foulelfmeter (62.).

Dank Ronaldo und Vlahovic: Juventus rückt Inter auf die Pelle

Italiens Serienmeister Juventus Turin hat sich dank Superstar Cristiano Ronaldo mit einem klaren Heimsieg zurückgemeldet und an der Tabellenspitze nach Punkten mit Inter Mailand gleichgezogen. Acht Tage nach der ersten Saisonniederlage (1:3 bei Lazio Rom) gewann Juve gegen Udinese Calcio mit 3:1 (3:0).

Ronaldo brachte die Gastgeber mit seinen Saisontoren Nummer acht und neun in der 9. und 37. Minute früh auf die Siegerstraße, Leonardo Bonucci legte noch vor der Pause nach (45.). Für die Gäste traf Ignacio Pussetto in der Nachspielzeit (90.+4). DFB-Nationalspieler Emre Can saß bei den Turinern nur auf der Bank.

Inter Mailand büßte durch ein 1:1 (1:0) beim AC Florenz seinen Zwei-Punkte-Vorsprung ein. Nach dem frühen Tor von Borja Valero in der achten Minute führte Inter bis in die Nachspielzeit und kassierte dort noch den Ausgleich durch Dusan Vlahovic (90.+2). Bei Florenz fehlt Ex-Bayern-Profi Franck Ribéry langfristig nach einer Operation am Sprunggelenk.

Atalanta Bergamo büßte im Kampf um die Europapokalplätze Boden ein. Der Champions-League-Achtelfinalist verlor beim FC Bologna mit 1:2 (0:1), blieb aber mit 28 Punkten Tabellensechster. Für die Hausherren trafen Rodrigo Palacia (12.) und Andrea Poli (53.), Ruslan Malinovsky verkürzte (60.). Der Tabellendritte Lazio Rom (33) spielt erst am Montag zum Abschluss des 16. Spieltags.