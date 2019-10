Hamburg. Ob er sich irgendwann einmal an Hamburg erinnern wird als den Ort, wo seine Tenniskarriere so richtig durchstartete? Der Niederländer Botic van der Zandschulp (24) gewann am Sonntag mit einem 6:3, 5:7, 6:1-Finalerfolg über den Spanier Bernabe Zapata Miralles (22) die erste Auflage des mit 46.600 Euro dotierten ATP-Challengerturniers in der Verbandshalle in Horn.

Dank der 80 Weltranglistenpunkte für seinen Sieg wird er sich im ATP-Ranking vom bisherigen Platz 270 auf Rang 211 verbessern. Im Halbfinale hatte van de Zandschulp den topgesetzten Italiener Salvatore Caruso, immerhin die Nummer 100 der Welt, 4:6, 6:4, 6:2, bezwungen. Zapata Mirelles setzte sich 7:6, 7:6 gegen den Schweden Elias Ymer durch.

Keine Deutschen im ATP-Wettbewerb

Deutsche Spieler waren da schon nicht mehr im Wettbewerb. Daniel Altmaier und Cedrik Marcel Stebe waren im Viertelfinale als letzte der zehn Deutschen ausgeschieden. Sehr zum Bedauern von Turnierdirektor Mirco Westphal vom Deutschen Tennis Bund (DTB), der das Turnier für Veranstalter ATP ausrichtete: „Wir hatten täglich zwischen 250 und 400 Besucher, mit einheimischen Spielern am Wochenende wären vielleicht mehr gekommen.“

Trotzdem war Westphal „sehr zufrieden“: „Die ATP hat uns sehr gelobt und möchte das Turnier gerne im nächsten Jahr wieder veranstalten.“ Westphal wird auf der DTB-Mitgliederversammlung im November jedoch berichten, dass der Etat von 160.000 Euro trotz der Hilfe der Stadt nicht komplett gedeckt werden konnte. Ob eine Neuauflage möglich ist, wird sich deshalb erst zum Jahresende entscheiden: „Wir brauchen noch einen weiteren großen Sponsor oder zwei kleinere.“