Ahrensburg. Mit bescheidenen Erwartungen gehen die Tennisherren 30 des THC Ahrensburg in die Hallensaison der Regionalliga Nordost. „Wir machen uns keine Illusionen. Es gibt sehr viel stärkere Mannschaften in der Klasse. Einziges Ziel ist der Klassenerhalt“, sagte Mannschaftsführer Marcus Pietsch.

Auf eine dieser stärkeren Mannschaften treffen die Ahrensburger gleich zum Auftakt an diesem Sonntag (11 Uhr, Fannyhöh) – den zum Kreis der Mitfavoriten zählenden Aufsteiger TTK Sachsenwald. Die Wohltorfer haben viele auch in Stormarn bekannte Spieler in ihren Reihen – allen voran Philipp Hammer, aber auch den aus Barsbüttel stammenden Stefan Heinkel oder die lange für den TSV Glinde spielenden Tobias Schürings und Davor Jovanovic. Hammer spielte früher selbst in Ahrensburg, im Alter von 17 galt er als größtes deutsches Tennistalent, im Jahr 2005 war er die Nummer 338 der Welt.

Ahrensburger verzichten auf Verstärkung aus Dänemark

„Ich fürchte, da wird es für uns nicht viel zu holen geben“, sagte Pietsch. Zumal die Ahrensburger darauf verzichten, einen ihrer drei Dänen (Jeppe Frantzen, Philip Orno, Ole Svendstrup Frölich-Jensen) einzusetzen.

Gegen Sachsenwald wird Michael Jeglinski die Mannschaft anführen, außerdem sollen Nils Käselau, Pietsch und Volker Neumann zum Einsatz kommen. Viele Alternativen gibt es ohnehin nicht. Sonst stehen neben Christoph Timme und Neuzugang Phillip Marks nur noch Torben Beltz und Otto Lenhart auf der Meldeliste, die beide jedoch überwiegend im Ausland arbeiten und deshalb nicht zu Verfügung stehen.

In der Hallenrunde reicht das Personal gerade so eben. Im Sommer, in der mehr Spieler benötigt werden, nicht. Deshalb hatten die Ahrensburger dort ihre Mannschaft kurz vor Saisonbeginn zurückgezogen. Pietsch: „Gut möglich, dass wir das im kommenden Jahr wiederholen müssen.“

Die weiteren Spiele des THC Ahrensburg: beim SC Victoria II (9. November, 13 Uhr); gegen Uhlenhorster HC (24. November, 11 Uhr); beim TC an der Schirnau (11. Januar, 13 Uhr), gegen Jade TG Wilhelmshaven (9. Februar, 11 Uhr); beim SC Victoria (15. Februar, 13 Uhr).