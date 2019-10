Hamburg. Seinen großen Tokio-Traum, den von der Teilnahme an den Olympischen Spielen 2020, muss Daniel Schmidt wahrscheinlich abschreiben: Wegen seiner beruflichen Verpflichtungen als Polizeibeamter und weil er nicht an einen Bundesstützpunkt wechseln wollte, gehört der Hamburger Trampolinturner schon länger nicht mehr dem nationalen Kader an. Aber da gibt es ja noch einen kleinen Tokio-Traum: den von der Weltmeisterschaft in der japanischen Hauptstadt Ende November/Anfang Dezember.

Sportlich hat sich Schmidt (28) dafür qualifiziert: Auf seinem Spezialgerät, dem (nicht olympischen) Doppelminitrampolin, gewann er im März einen von inzwischen 23 deutschen Meistertiteln. Zuletzt stellte der zweimalige Europameister vom Bramfelder SV noch einen deutschen Rekord auf. Kann er diese Leistung bei der WM bestätigen, wäre das schon ein großer Sprung Richtung World Games 2021 in Birmingham (USA). Die Welt- sind zwar keine Olympischen Spiele. "Aber es wäre ein Traum, wenn ich meine lange Trampolinkarriere dort krönen könnte", sagt Schmidt.

Da ist nur ein Problem: Mangels Förderung muss er für die Teilnahme 3000 Euro selbst aufbringen. Viel, sehr viel Geld für einen, der in seinem Sport große Sprünge macht, aber nicht mit seinem Sport. Schmidts wichtigster Sponsor ist von jeher sein Vater und Trainer Olaf. "Ich muss bei der WM sogar einen Teil der Kosten für den Trainer und den Kampfrichter aus Deutschland übernehmen", sagt Daniel Schmidt.

Für WM: Daniel Schmidt startet Crowdfunding-Aktion

Deshalb hat er noch einmal eine Crowdfunding-Aktion ins Leben gerufen: 3333 Euro Spenden will Schmidt bis 22. Oktober über die Online-Plattform Fairplaid einsammeln. Schon vor zwei Jahren hatten Spenden Daniel Schmidt die Teilnahme an der WM, damals in Sofia (Bulgarien), ermöglicht. Damals kamen mehr als 5000 Euro zusammen. Bei der neuen Aktion waren es Stand 1. Oktober schon 750 Euro.

Daniel Schmidt sprang zweimal nur knapp an der Olympiateilnahme vorbei.

Foto: imago/Schreyer

Wer etwas dazugibt, kann sich eine Prämie aussuchen: vom Trinkbecher über Eintrittskarten bis hin zu einem Video, in dem Schmidt 20 Rückwärtssalti am Boden macht. Auch für sein finanzielles Ziel hat sich Schmidt unter Druck gesetzt: Nur wenn die Zielsumme rechtzeitig erreicht wird, ruft er das Geld ab. Andernfalls werden die Spenden zurückgezahlt.

In diesem Fall wäre Daniel Schmidt trotzdem noch ein großer Auftritt sicher: am 18. Oktober als Teilnehmer in der RTL-Sendung "Ninja Warrior Germany". Am anschließenden Wochenende stehen dann noch die deutschen Meisterschaften in Dessau an. Dafür reicht das Geld gerade noch so.