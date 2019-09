Winsen (Luhe). Die Shops im Public Village hatten bereits geöffnet, und der Nordplatz des Golfclubs Green Eagle in Winsen präsentierte sich beim Pro-Am-Turnier mit vielen Prominenten wie Ex-HSV-Profi René Adler oder Martin Schwalb (HSV Hamburg) in einem Topzustand, wie alle Golfprofis nach ihrer Runde bestätigen. „Die Planungen laufen reibungslos, es kann losgehen“, freut sich Turnierdirektor Richard Atkinson von der European Tour vor dem ersten Abschlag am Donnerstag (ab 7.30 Uhr).

Nachdem bei den ersten Auflagen der Porsche European Open mit den Engländern Jordan Smith und Richard McEvoy zwei Außenseiter den Siegerscheck über 333.333 Euro gewinnen konnten, wäre es bei der Anhäufung von Topstars verwunderlich, sollte es 2019 erneut eine Überraschung geben. Vor allem mit dem Start von Xander Schauffele ist den Organisatoren ein echter Coup gelungen. Der US-Amerikaner belegt, nachdem er Ende August bei der Tour Championship der PGA-Tour auf Platz zwei landete, einen starken Weltranglistenplatz neun. Besser ist keiner im Feld.

Spezielle Situation für Schauffele

„Das ist der längste Platz, den ich jemals gespielt habe“, staunte Schauffele nach den ersten Proberunden. Für ihn ist die Reise nach Norddeutschland auch aus anderen Gründen speziell, schließlich startet der in Kalifornien geborene 25-Jährige erstmals in der Heimat seines Vaters Stefan. Der gebürtige Stuttgarter, der mit 20 in die USA auswanderte und dort als Golflehrer arbeitete, steht noch heute seinem Sohn als Schwunglehrer und Mentalcoach zur Seite.

Max Schmitt ist unter den deutschen Startern favorisiert.

„Meine Familie und Freunde begleiten mich nach Europa“, sagte Schauffele am Mittwoch, „wir werden die Gelegenheit nutzen und nach dem Turnier auch Berlin besuchen.“ Obwohl er so gut wie kein Wort Deutsch spricht, besitzt Schauffele neben dem amerikanischen auch einen deutschen Pass. Da er Anfang 2017 beim Verband „PGA of Germany“ seine Mitgliedschaft beantragte, ist der nur 1,78 Meter große Schauffele in der Rangliste „German Order of Merit“ mit weitem Abstand die „deutsche“ Nummer eins vor Martin Kaymer.

Kometenhafter Aufstieg

Logisch, dass nach seinem kometenhaften Aufstieg jüngst Spekulationen aufkamen, ob er womöglich 2020 bei den Olympischen Spielen für Deutschland starten könnte, doch Stand jetzt will Schauffele einen der vier Startplätze für die USA ergattern.

Mit dem bei den amerikanischen Fans äußerst beliebten Matt Kuchar (41) darf der im Feld beste „echte“ Deutsche Max Schmitt die ersten beiden Runden am Donnerstag und Freitag bestreiten. Seit der 21-Jährige vor zwei Jahren seine Ernährung umstellte, statt mehr als 100 nur noch 72 Kilo auf die Waage bringt, läuft es bei dem Rheinländer. Für Schmitt geht es vor allem darum, bis Ende des Jahres weiter Punkte zu sammeln, damit er nach seiner Premierensaison auch 2020 die Spielberechtigung für die European Tour behält. Derzeit belegt er beim „Race to Dubai“ (der Rangliste für die besten Spieler Europas) Rang 109.

Der letzte Kick beim Putten fehlte

„Ich bin bisher sehr zufrieden mit dem Verlauf 2019, vor allem der vierte Platz bei dem Turnier in Dänemark im Mai war wichtig. Auch Platz sieben auf Mauritius im vergangenen Winter war super. Klar gab es Aufs und Abs dazwischen mit einigen durchschnittlichen Turnieren. Ich hatte das Gefühl, dass mir nur der letzte Kick beim Putten fehlte. Wenn ich das hinkriege, kann es hier in Winsen eine sehr gute Woche werden.“ Sollte sein Plan nicht aufgehen, bleiben ihm noch sechs, sieben Events bis zum Saisonende.

Startzeiten am Donnerstag (150 Spieler ab 7.30 Uhr): 7.40 Uhr, Tee 10: Troy Merritt, Matthew Southgate, Joakim Lagergren; 7.50 Uhr, Tee 10: Alexander Levy, Ross Fisher, Robert Macintyre; 8 Uhr, Tee 10: Xander Schauffele, Bernd Wiesberger, Thomas Pieters; 8.30 Uhr, Tee 1: Trevor Immelman, Bernd Ritthammer, Matteo Manassero; 12.40 Uhr, Tee 1: Marcel Siem, Grant Forrest, Lucas Herbert; 12.50 Uhr: Padraig Harrington, Jordan Smith, Adri Arnaus; 13 Uhr, Tee 1: Richard McEvoy, Patrick Reed, Paul Casey; 13.10 Uhr, Tee 1: Lucas Bjerregaard, Matt Kuchar, Max Schmitt; 13.30 Uhr: Maximilian Kieffer, David Drysdale, James Morrison; 13.40 Uhr: Rory Sabbatini, Nahco Elvira, Julian Suri; 14.20 Uhr, Tee 1: Benedict Staben, Marc Warren, Alejandro Canizares.

Tickets, Infos: Porscheeuropeanopen.com (Jugendliche bis 18 Jahre haben freien Eintritt)