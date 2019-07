Winsen.. Erstmals wird auf der Golfanlage Green Eagle in Winsen das langgezogene „Kuuuuuuch“ über den Platz tönen. Es gilt überall auf der Welt dem Publikumsliebling Matt Kuchar. Wo immer der 41-Jährige auftritt, sind ihm die Sympathien und Unterstützung der Zuschauer sicher.

Gleichzeitig ist er einer der erfolgreichsten Spieler. Insgesamt 14 Turniere hat er in seiner Profikarriere gewonnen, davon neun auf der US PGA Tour, und zwei in der aktuellen Saison (Mexiko und Hawaii). In der Weltrangliste steht Kuchar aktuell an Position 16. Er kann auf vier Einsätze im Ryder-Cup zurückblicken und steuerte zwei Punkte zum Sieg der USA 2016 bei.

Auch Xander Schauffele, Patrick Reed und Paul Casey spielen auf dem Nordkurs

Nun hat Matt Kuchar seine Zusage für die Porsche European Open 2019 gegeben, die von Donnerstag bis Sonntag, 5. bis 8. September, in Winsen ausgetragen werden. Kuchar vervollständigt ein Quartett von Stars. Zuvor hatten Xander Schauffele, Patrick Reed und Paul Casey ihre Teilnahme bestätigt. Damit werden vier Spieler aus den Top-25 der Weltrangliste um das Preisgeld von 333.330 Euro für den Sieger spielen.

„Ich hatte einen tollen Saisonstart und möchte diesen Schwung bis zum Ende der Saison nutzen“, sagte Matt Kuchar zu seinen Siegchancen auf dem Nordkurs von Green Eagle. „Ich genieße es immer, wenn ich in Europa spiele und reise gern um die Welt, um Golf zu spielen.“ In der Metropolregion hat der US-Amerikaner noch etwas gutzumachen.

Zuletzt hatte Matt Kuchar vor zwölf Jahren in der Metropolregion gespielt

Bei seinem letzten Auftritt vor zwölf Jahren hatte er bei den Deutsche Bank Players Championship in Gut Kaden den Cut verpasst. „Ich freue mich sehr darauf, mein Debüt bei den Porsche European Open zu geben“, sagte Kuchar, „ich habe viel Gutes über das Turnier gehört.“