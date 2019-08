Ibrahimovic liebäugelt mit ManUnited-Rückkehr

Zlatan Ibrahimovic kann sich eine Rückkehr in die englische Premier League zu seinem früheren Club Manchester United vorstellen. „Wenn United mich braucht, ich bin hier“, sagte der 37 Jahre alte Stürmer von Los Angeles Galaxy nach dem spektakulären 3:3 im Stadtderby gegen den Los Angeles FC, bei dem er zwei Tore erzielte. Der schwedische Exzentriker ist überzeugt, immer noch in Englands Top-Liga bestehen zu können: „Ich könnte immer noch leicht in der Premier League spielen.“

Auch im Derby gegen LAFC war Zlatan Ibrahimovic erfolgreich.

Foto: Imago/ZUMA Press

Ibrahimovic war im März 2018 nach vorzeitiger Vertragsauflösung von Manchester nach Los Angeles in die amerikanische MLS gewechselt. In 49 Spielen erzielte Ibrahimovic, der in seiner Karriere auch für Ajax Amsterdam, Juventus Turin, den FC Barcelona und Paris Saint-Germain spielte, bisher 44 Tore.

Manchester hat nach dem Weggang von Romelu Lukaku und Alexis Sanchez zu Inter Mailand im Angriff Bedarf. Die MLS-Saison endet im Oktober, die Playoffs um die Meisterschaft finden im November statt. Die neue Saison beginnt erst im März 2020. „Ich habe meine Arbeit in Europa gemacht. Ich habe es genossen, habe 33 Trophäen mitgebracht und hoffe, dass ich hier etwas holen kann. Dann werden wir sehen, wo dieses Abenteuer endet“, sagte der extrovertierte Ibrahimovic.

Augsburg leiht Wolfsburgs Uduokhai aus

Der VfL Wolfsburg hat U21-Nationalspieler Felix Uduokhai an den FC Augsburg verliehen. Der Innenverteidiger erhält beim bayerischen Bundesligakonkurrenten der Niedersachsen einen Leihvertrag für ein Jahr, wie der VfL am Mittwoch mitteilte. Zudem sicherten sich die Augsburger eine Kaufoption für den 21-Jährigen.

Uduokhai machte in der vergangenen Saison elf Bundesliga-Partien für Wolfsburg und stand zweimal in der Startelf. In der 2. Bundesliga spielte er für den TSV 1860 München. Im vergangenen Juni wurde Uduokhai Vize-Europameister mit der deutschen U21-Auswahl.

Podolski möchte mit Deutschland zu Olympia

2014er-Weltmeister Lukas Podolski kann sich eine Rückkehr ins Nationaltrikot für die Olympischen Sommerspiele 2020 in Tokio vorstellen. „Klar hätte ich Bock auf Olympia. Das ist für jeden Sportler etwas Geiles. Wenn es Interesse gibt, bin ich bereit, mit den Verantwortlichen zu sprechen“, sagte der 34-Jährige der Sport Bild. Laut Informationen des Blattes soll es beim DFB bereits Überlegungen in diese Richtung gegeben haben.

Lukas Podolski bei seinem DFB-Abschied vor zwei Jahren.

Foto: Imago/Sven Simon

Drei Spieler im 18er-Kader für Tokio dürfen vor dem 1. Januar 1997 geboren sein. Ob Podolski einer von ihnen sein wird, ließ U21-Trainer Stefan Kuntz noch offen: „Nach den Gesprächen mit den Vereinen werden wir einen vorläufigen Kader der Jahrgänge 1997 und jünger zusammenstellen. Dann wissen wir, welche Positionen wir noch besetzen müssen und ob wir Qualitäten von älteren Spielern benötigen, die der Kader nicht abdecken kann“, sagte er.

Podolski hatte im Testspiel am 22. März 2017 gegen England, bei dem er zum 1:0-Endstand getroffen hatte, seine letzte Partie für die Nationalmannschaft absolviert und danach seine internationale Karriere beendet. Aktuell spielt der Stürmer noch bei Vissel Kobe in Japan. Auch wegen der Erfahrungen im Land der aufgehenden Sonne macht sich die Clubikone des 1. FC Köln Hoffnungen auf eine Nominierung. „Ich habe als Spieler schon viel erlebt, war bei großen Turnieren dabei und kenne Japan. Das könnte gut zusammenpassen“, sagte er.

Kirchenmann schaltet sich in Hertha-Debatte ein

Der frühere Bischof Wolfgang Huber hat sich für den Neubau einer reinen Fußballarena von Hertha BSC ausgesprochen. „Ich bin davon überzeugt: Ein neues, eigenes Stadion würde das Erlebnis Fußball noch emotionaler machen, als es das ehrwürdige Olympiastadion kann“, schrieb der 77 Jahre alte ehemalige Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland in der Bild und „B.Z.. „Eine Arena ohne Laufbahn, mit Sitzreihen näher am Spielfeld, näher am Spielgeschehen. Hertha BSC braucht eine eigene Heimat, in der Mannschaft und Fans sich zu Hause fühlen. Ja: wo sie zu Hause sind.“

Huber ist Ehrenmitglied des Berliner Clubs und Mitglied im Kuratorium der Hertha-Stiftung. Hertha will 2025 das Olympiastadion verlassen und in ein eigenes Stadion umziehen. Diese Arena würde der Verein am liebsten auf dem Olympiagelände errichten. Plänen für einen dortigen Bauort hatte Innensenator Andreas Geisel (SPD) aber zuletzt eine Absage erteilt.

Werner bewundert Lewandowskis "Geilheit"

Nationalspieler Timo Werner nimmt sich Bayern-Torjäger Robert Lewandowski zum Vorbild. „Diese Torgeilheit ist einmalig, da will ich hin“, sagte der 23-Jährige von RB Leipzig dem „Sportbuzzer“. Der Stürmer hatte zuletzt seinen Vertrag beim sächsischen Bundesligisten verlängert, nachdem monatelang über einen Wechsel zum FC Bayern spekuliert worden war. „Es war nie so, dass ich unbedingt weg wollte“, versicherte Werner.

In München war er als mögliche Verstärkung nach dem Abschied von Franck Ribéry und Arjen Robben gehandelt worden. Die Bayern erteilten einem Transfer jedoch kurz vor Saisonstart endgültig eine Absage und verpflichteten stattdessen Philippe Coutinho und Ivan Perisic für die Offensive.

Werner sieht sich selbst noch längst nicht am Ende seiner Entwicklung. Zum Vergleich mit dem 31 Jahre alten Bundesliga-Torschützenkönig Lewandowski meinte der RB-Angreifer: „Er war mit 22, 23 auch noch nicht so weit wie jetzt. Robert ist ein fantastischer Spieler, kann und hat alles. Und er ist immer hungrig geblieben.“

Neymar jetzt auch Netflix-Star

Der kluge Mann baut vor: Da Neymar derzeit offensichtlich zwischen allen Stühlen sitzt, hat sich der 27-Jährige offenbar ein zweites Standbein geschaffen. Der vom FC Barcelona und Real Madrid umworbene Superstar von Paris St. Germain ist in einer Nebenrolle der dritten Staffel der Netflix-Serie La casa de papel (Haus des Geldes) zu sehen. Neymar spielt einen brasilianischen Mönch namens Jao, wie er selbst auf Twitter mitteilte.

La Casa de Papel ist die meistgesehene nicht-englische Serie auf Netflix. „Ich konnte meinen Traum von der Teilnahme an meiner Lieblingsserie verwirklichen“, schrieb Neymar in den sozialen Netzwerken. Die Folgen wurden bereits abgedreht, wegen der Vergewaltigungsvorwürfe gegen Neymar bislang aber nicht in der Originalversion ausgestrahlt. Nachdem Neymar vom Vorwurf der Vergewaltigung freigesprochen wurde, werden die Folgen 6 und 8 der Staffel nun noch einmal mit dem neuen „Hauptdarsteller“ gezeigt.

Eu pude realizar meu sonho e fazer parte da minha série favorita. E agora eu posso compartilhar o João com todos vocês !

Gracias @lacasadepapel !#LCDP3 #nuevofichaje #lacasadepapel pic.twitter.com/fxwWieoP0N — Neymar Jr (@neymarjr) August 27, 2019

Gressel holt mit Atlanta den US-Cup

MLS-Champion Atlanta United hat mit dem Deutschen Julian Gressel den US Open Cup gewonnen. Die Mannschaft des niederländischen Trainers Frank de Boer gewann den ältesten und wichtigsten Pokalwettbewerb in den USA nach einem 2:1 (2:0) gegen Minnesota United. Gressel wurde in der 85. Minute ausgewechselt.

Streitgespräch mit gutem Ausgang: Julian Gressel (M.) diskutiert mit dem Schiedsrichter.

Foto: Imago/Icon SMI

Chase Gasper (10./Eigentor) brachte Atlanta vor heimischer Kulisse in Führung, Pity Martinez (16.) machte bereits früh alles klar. Robin Lod (47.) gelang nur noch der Anschlusstreffer, Atlantas Leandro Gonzalez wurde in der 74. Minute mit Gelb-Rot vom Platz gestellt.

Gladbach erneut am familienfreundlichsten

Borussia Mönchengladbach ist einer Studie zufolge erneut der familienfreundlichste Bundesligaclub. Zum siebten Mal in Serie landete der fünfmalige Meister in der jährlichen Erhebung der Analysegesellschaft ServiceValue, der Goethe-Universität Frankfurt und der Welt am Sonntag mit dem Prädikat Gold auf dem ersten Platz.

Acht Kriterien wurden bewertet, darunter die Familien- und Kinderfreundlichkeit der Mitarbeiter und das Preis-Leistungs-Verhältnis für Familien. Das Ergebnis wird auf einem Index von 0 bis 100 dargestellt, die Borussia erreichte 79,2 Punkte. Auf den Plätzen folgen Bayer Leverkusen (78), Borussia Dortmund (77,8) und Bayern München (76,5).

Lewandowski setzt BVB-Kader herab

Bayern-Topstar Robert Lewandowski hält den Münchner Kader auch nach der Transfer-Offensive von Borussia Dortmund weiter für stärker. „Es geht am Ende nicht um Quantität, sondern um Qualität. Und da steht für mich fest: Wir haben die Spieler mit der größeren Qualität“, sagte der 31 Jahre alte Pole der „Sport Bild“ (Mittwoch). Der BVB hatte nach den Verpflichtungen von Mats Hummels, Julian Brandt, Thorgan Hazard und Nico Schulz den Gewinn der Meisterschaft als Saisonziel ausgegeben.

Die Bayern hatten zuletzt Philippe Coutinho und Ivan Perisic geholt und damit Lewandowskis Wunsch nach weiteren prominenten Zugängen erfüllt. Zudem kam auch noch der 20 Jahre alte Michaël Cuisance von Borussia Mönchengladbach. „Ich bin sehr zufrieden und halte diese drei Spieler für sinnvolle Verstärkungen“, sagte Lewandowski.

Vor allem vom Brasilianer Coutinho, der vom FC Barcelona ausgeliehen ist, erwartet der Torjäger viel. „Er kann in wichtigen Spielen, gerade in der Champions League, der Schlüssel sein und das besondere Etwas“, sagte Lewandowski.

Weltmeisterin Carli Lloyd bald in der NFL?

Weltmeisterin Carli Lloyd könnte sich vorstellen, künftig in der US-amerikanischen American-Football-Profiliga NFL zu spielen. Dies sagte die 37-jährige US-Amerikanerin dem Sportportal FoxSports.com. „Ich diskutiere mit meinem Ehemann und (Trainer) James (Galanis) über die Möglichkeit, in der NFL zu spielen“, sagte Lloyd. „Beide glauben, dass ich dazu in der Lage wäre und es in Erwägung ziehen sollte. Daher denke ich ernsthaft darüber nach. Es ist eine Herausforderung und mir würde es wahrscheinlich gefallen.“

Durchsetzungsstark: Carli Lloyd (M.), hier im WM-Halbfinale gegen England.

Foto: Imago/UPI Photo

Galanis erklärte am Montag, dass einige NFL-Teams nach Lloyds verwandeltem Field-Goal-Versuch aus 55 Yards beim Besuch des Trainingslagers der Philadelphia Eagles auf die zweifache Fußball-Weltmeisterin (2015 und 2019) aufmerksam geworden waren. Zu den interessierten Teams wollte Galanis keine Auskunft geben.