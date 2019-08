Bochum verpflichtet WM-Teilnehmer

Noch vor der Verpflichtung eines neuen Trainers hat Zweitligist VfL Bochum einen neuen Spieler geholt. Die Westfalen, die sich am Montag von Trainer Robin Dutt getrennt hatten, verpflichteten Rechtsverteidiger Cristian Gamboa vom schottischen Meister Celtic Glasgow. Der 29 Jahre alte Nationalspieler Costa Ricas nahm mit seinem Heimatland an den Weltmeisterschaften 2014 und 2018 teil und stand dabei in allen Spielen in der Startelf. Er unterschrieb in Bochum einen Vertrag bis 2021.

In der Gruppenphase der Europa League traf Cristian Gamboa (r.) im vergangenen Jahr mit Celtic auf RB Leipzig.

Foto: Imago/Christian Schrödter

Vor seinen drei Jahren in Glasgow spielte Gamboa bei AD Municipal Liberia in seiner Heimat, für Fredrikstad FK und Rosenborg Trondheim in Norwegen, den FC Kopenhagen in Dänemark sowie West Bromwich Albion in England. Er ist der erste Costa Ricaner in Diensten des VfL.

Matthäus: Lewandowski verdient zu wenig

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hat Bayern München für die verpasste Verpflichtung des Nationalspielers Timo Werner kritisiert. Dem FC Bayern sei "vorerst wieder ein deutscher Top-Spieler durch die Lappen gegangen“, schrieb Matthäus in seiner Sky-Kolumne: "Ich finde, er hätte dem Verein gut zu Gesicht gestanden. Mit der Torgefahr, seinem Tempo und seiner Vielseitigkeit wäre er garantiert eine Verstärkung gewesen.“

Dass Werner stattdessen seinen 2020 auslaufenden Vertrag bei RB Leipzig um drei Jahre verlängerte, "hat mich schon überrascht“, so Matthäus. Obwohl der schnelle Angreifer nun nicht mehr zum Nulltarif zu haben ist, glaubt der 58-Jährige, dass die Bayern an Werner dran bleiben. "In meinen Augen ist und bleibt er ein potenzieller Bayern-Transfer“, sagte der Weltmeister von 1990.

Positiv äußerte sich Matthäus zur Verpflichtung von Philippe Coutinho, der bei seinem ersten Kurzeinsatz auf Schalke (3:0) bereits gut mit Robert Lewandowski harmonierte. "Der brasilianische Zauberfuß und der beste Mittelstürmer der Welt – das kann ein absolutes Traum-Duo in Deutschland und Europa werden“, so Matthäus.

Lewandowski gab er für die laufenden Vertragsgespräche mit den Münchnern den Rat, mehr Geld zu fordern. "Das Unglaublichste an ihm ist, dass er 96 Prozent der möglichen Pflichtspiele für die Bayern absolviert hat, seitdem er da ist. Das bringt mich zu der Erkenntnis, dass er für diese unglaubliche Statistik im Grunde zu wenig verdient“, sagte Matthäus.

Werders Augustinsson muss unters Messer

Linksverteidiger Ludwig Augustinsson wird Werder Bremen für längere Zeit fehlen. Der 25-Jährige musste sich laut Weser-Kurier am Montag aufgrund der Spätfolgen einer jahrealten Meniskusverletzung einer Arthroskopie im Knie unterziehen. Augustinsson hatte die bisherigen Pflichtspiele allesamt verpasst und war auf seiner Position von Marco Friedl ersetzt worden.

Derzeit eher am Autosteuer als auf dem Trainingsplatz: Werders Schwede Ludwig Augustinsson.

Foto: Imago/Nordphoto

Trainer Florian Kohfeldt muss in der Abwehr nun umso mehr improvisieren, denn derzeit stehen auch Sommerzugang Ömer Toprak (muskuläre Probleme), Sebastian Langkamp (Muskelfaserriss), Philipp Bargfrede (Knieverletzung) und Milos Veljkovic (Zehenbruch) nicht zur Verfügung. Kohfeldt hatte daher bereits Christian Groß aus der zweiten Mannschaft hochgezogen.

Massenschlägerei: Sorge vor rheinischem Derby

Borussia Mönchengladbachs Geschäftsführer Stephan Schippers hat nach den Auseinandersetzungen am vergangenen Wochenende zwischen Kölner und Gladbacher Fans große Sorge vor dem rheinischen Derby. "Drei Wochen vor unserem Spiel in Köln ist das natürlich ein alarmierender Vorfall, der nicht dazu beiträgt, dass wir uns auf ein friedliches Derby freuen können“, sagte Schippers dem Vereinsportal „borussia.de“.

Mehrere Dutzend Anhänger beider Clubs hatten sich am Sonnabend auf einem Parkplatz in Mönchengladbach eine Massenschlägerei geliefert. Ein verletzter Kölner Fan sei ins Krankenhaus gebracht worden, hieß es in einer Polizeimitteilung. „Eine solche Tat im Vorfeld unseres Spiels soll ja nur dazu dienen, die Stimmung anzuheizen, nachdem es das Derby in der vergangenen Saison nicht gegeben hat. Ich fordere alle Seiten auf, sich davon nicht provozieren und anstecken zu lassen, sondern Maßnahmen zu ergreifen, die dazu beitragen, dass die Dinge sich nicht weiter hochschaukeln“, sagte Schippers.

Die Partie zwischen dem 1. FC Köln und Borussia Mönchengladbach findet am 14. September in Köln statt. Schippers erklärte, dass man mit dem rheinischen Rivalen bereits in Gesprächen sei: „Wir hoffen sehr, dass allen klar ist, was hier auf dem Spiel steht.“

Schalkes Harit muss pausieren

Schalkes Mittelfeldspieler Amine Harit muss wegen einer Fußprellung eine Trainingspause einlegen. Der 22-Jährige stand in der Einheit am Dienstag nicht mit dem Team auf dem Platz, teilte der Bundesligist mit. Wie lange Harit pausieren muss und ob er rechtzeitig zum Heimspiel gegen Hertha BSC am Sonnabend wieder fit wird, ist ungewiss.

Der Marokkaner stand nach einer schwachen Vorsaison in dieser Spielzeit unter Coach David Wagner in beiden Liga-Spielen und im DFB-Pokal in der Startelf. Steven Skrzybski, Suat Serdar und Jonas Carls kehrten am Dienstag ins Mannschaftstraining der Schalker zurück und könnten gegen die Berliner eine Option sein.

VfL Bochum: DFB sperrt Eto'os Neffen

Offensivspieler Ulrich Bapoh vom VfL Bochum ist vom DFB-Sportgericht für zwei Spiele gesperrt worden. Der 20-Jährige hatte am Sonnabend in der Nachspielzeit der Partie gegen den SV Wehen Wiesbaden (3:3) die Rote Karte gesehen.

Der deutsche Junioren-Nationalspieler und Neffe des früheren kamerunischen Nationalspielers Samuel Eto'o war in der Partie mit seinem Gegenspieler aneinander geraten.

Das DFB-Sportgericht wertete die Szene als Tätlichkeit in einem leichten Fall. Bapoh, der am Sonnabend zum 1:3 getroffen hatte, fehlt dem VfL damit in den kommenden Ligaspielen beim VfB Stuttgart und gegen Dynamo Dresden.

Iran droht kritischen Reportern mit Arbeitsverbot

Der Präsident des iranischen Fußballverbands (FFI) hat kritischen Sportreportern mit einem Arbeitsverbot gedroht. Nach einem Ligaspiel dürfen laut Mehdi Tadsch die Reporter die Trainer nur über das Spiel befragen - und sonst nichts. „Bei irrelevanten Fragen werden wir zunächst den Presseausweis des Reporters beschlagnahmen und ihn bei einer Wiederholung mit einem vierjährigen Arbeitsverbot bestrafen“, sagte Tadsch.

Die Aussagen führten zu einer Protestwelle innerhalb der iranischen Sportpresse. Die Proteste waren so heftig, dass sich sogar der Sportminister einschalten musste. „Jeder Reporter hat natürlich das Recht, zu fragen was er will“, sagte Massud Soltanifar laut Nachrichtenagentur Isna am Montag. Genauso habe jeder Trainer das Recht, auf die Frage zu antworten oder nicht, sagte der Minister.

Nach Meinung der Sportmedien im Iran ist Tadsch gar nicht befugt, Reportern mit einem Arbeitsverbot zu drohen. Die Rechtfertigung des FFI ist jedoch, dass „irrelevante“ Fragen direkt nach dem Spiel zu verbalen Auseinandersetzungen führen könnten. Dies wäre weder für die Reporter noch für die Trainer angemessen, erklärte ein FFI-Sprecher.

FFI-Präsident Tadsch steht derzeit mächtig unter Druck. Einerseits musste er den Beginn der ersten iranischen Liga um fast einen Monat verschieben, weil viele Stadien im Land den von der asiatischen Fußball-Konföderation geforderten internationalen Standard nicht erfüllen. Andererseits muss er sich gegen den einflussreichen Klerus durchsetzen, um das 40-jährige Stadionverbot für Frauen aufzuheben. Wenn ihm das nicht gelingen sollte, drohen dem FFI und der iranischen Nationalmannschaft seitens des Weltverbandes FIFA ein Ausschluss von der Qualifikation für die WM 2022 in Katar.

Subotic: Union-Klassenerhalt wie ein Titel

Neven Subotic macht sich keine Illusionen darüber, wie schwer der Bundesliga-Klassenverbleib für Aufsteiger Union Berlin wird. "Klar ist, hier in Berlin ist es mit der Meisterschaft gleich zu setzen, wenn wir es schaffen, auch noch die Liga zu halten“, sagte der 30 Jahre alte Innenverteidiger dem TV-Sender Nitro am Montagabend. Der Underdog hatte nach der Auftaktniederlage gegen RB Leipzig (0:4) am Sonnabend beim FC Augsburg 1:1 gespielt und dabei das erste Union-Tor in der Ersten Liga bejubeln können.

Gerade die Schwere der Aufgabe macht für Subotic den Reiz aus. "Ich weiß, dass ich mit dieser Aufgabe hier auch über mich selbst hinauswachsen muss. So eine Herausforderung möchte ich im Leben annehmen. Ich bin nicht bereit, nur auf Nummer sicher zu gehen und die Aufgaben zu machen, die nur eine kleine Herausforderung sind“, sagte der Profi, der vor seinem Wechsel in die Hauptstadt in der Bundesliga auch für Mainz, Dortmund und Köln spielte.

Ex-DFB-Spieler Mukhtar in die MLS

Der frühere Jugendnationalspieler Hany Mukhtar wird laut US-Medienberichten im kommenden Jahr in der nordamerikanischen MLS auflaufen. Wie das Sportportal "The Athletic" berichtete, wechselt der 24-jährige Berliner zu Nashville SC.

Hany Mukhtar im Trikot von Bröndby IF.

Foto: Imago/Ritzau Scanpix

Das Team aus dem US-Bundesstaat Tennessee, das 2020 den Spielbetrieb in der Profiliga aufnehmen wird, soll laut „ESPN“ eine Ablösesumme von drei Millionen Dollar an Mukhtars dänischen Club Bröndby IF gezahlt haben. Hinzu kamen weitere 100.000 Dollar für den Liga-Rivalen Seattle Sounders, der die MLS-Rechte an dem Deutschen hatte.

Mukhtar ist der erste internationale Transfer, den das zukünftige MLS-Team bisher getätigt hat. In 120 Spielen mit Bröndby verbuchte der Mittelfeldspieler 26 Tore und 34 Vorlagen. Vor seinem Wechsel nach Dänemark spielte Mukhtar unter anderem für Hertha BSC, Benfica Lissabon und Red Bull Salzburg.

Großes Pech für Ex-Mainzer Gbamin

Der ehemalige Mainzer Jean-Philippe Gbamin fällt beim FC Everton länger aus als zunächst angenommen. Der 23-Jährige hatte bereits das Premier-League-Spiel am vergangenen Freitag gegen Aston Villa (0:2) wegen einer Muskelverletzung am rechten Oberschenkel verpasst. Der britische Sender BBC berichtete nun von einem möglichen Ausfall von bis zu drei Monaten. Der Club selbst bestätigte eine „ernste Verletzung“, die Gbamin im Training erlitten habe.

Lukaku begeistert bei Inter-Debüt

Der belgische Star Romelu Lukaku hat bei seinem Pflichtspieldebüt für Inter Mailand gleich getroffen. Beim 4:0 (2:0) des 18-maligen italienischen Meisters zum Saisonauftakt gegen Aufsteiger US Lecce erzielte der 65 Millionen Euro teure Einkauf das zwischenzeitliche 3:0 und verbeugte sich anschließend von den 65.000 feiernden Tifosi im San Siro.

Dank weiterer Treffer von Marcelo Brozovic (21.), Stefano Sensi (24.) und Antonio Candreva (84.) übernahm Inter nach dem ersten Spieltag der Serie A die Tabellenführung vor Lazio Rom (3:0 bei Sampdoria Genua) und dem SSC Neapel, der bei Franck Riberys Debüt für Florenz spektakulär mit 4:3 gewonnen hatte. Lecce beendete die Partie nach Rot für Diego Farias (83.) nur zu zehnt und ist vorerst Tabellenletzter.