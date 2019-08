Hamburg. Hätte man ihn vor sechs Wochen gefragt, wäre die Antwort garantiert eine andere gewesen. Ein Bänderriss im Sprunggelenk, der eine Operation unumgänglich machte, hatte Dominic Ressel die Teilnahme an der Judo-EM im weißrussischen Minsk gekostet und auch seinen Start bei der WM in Tokio infrage gestellt. Doch weil der Heilungsprozess optimal verlief und er die Generalprobe bei einem Turnier in Ungarn vor zwei Wochen bestand, sagt der 25 Jahre alte Kieler, der für das Hamburger JT in der Bundesliga auf die Matte geht, vor dem Start der WM-Wettkämpfe in der 81-Kilogramm-Klasse an diesem Mittwoch: „Ich fühle mich fit genug, um Weltmeister zu werden!“



Man darf das durchaus als Kampfansage verstehen, denn für kaum einen deutschen Athleten steht in Japans Hauptstadt so viel auf dem Spiel wie für den angehenden Bundespolizisten. Wenn in Tokio 2020 die Olympischen Sommerspiele anstehen, will Dominic Ressel dabei sein. Sein Problem: Anders als bei der WM hat jedes Land im Zeichen der fünf Ringe nur einen Startplatz pro Gewichtsklasse. Und in Ressels Limit gibt es mit dem Frankfurter Alexander Wieczerzak (28) einen Konkurrenten im eigenen Lager, der vor zwei Jahren in Budapest mit dem Gewinn von WM-Gold auf sich aufmerksam machte.



Rivalität belastet ihn nicht

In Tokio gehen Ressel und Wiecze­rzak, der bis zu seinem Wechsel zum KSV Esslingen zu dieser Saison ebenfalls für Hamburg in der Bundesliga antrat, gemeinsam an den Start. 2018, als Ressel in Baku (Aserbaidschan) seine WM-Premiere erlebte, trafen sie im Duell um den Einzug in die Medaillenkämpfe aufeinander. Wieczerzak siegte wenige Sekunden vor Schluss in einem Kampf auf Augenhöhe und holte später Bronze, Ressel ging als Fünfter leer aus. „Natürlich wäre es für mich wichtig, ihn in diesem Jahr hinter mir zu lassen. Tokio ist in unserem Fall schon eine sehr wichtige Standortbestimmung“, sagt er.



Dennoch sei die Rivalität nichts, was ihn zusätzlich belaste. Es gebe keinerlei böses Blut zwischen Wieczerzak und ihm, „wenn wir in der Gruppe etwas machen, verstehen wir uns, wir gehen normal miteinander um. Aber Freunde sind wir nicht, wir würden uns sicherlich kein Zimmer teilen“, sagt der Vizeeuropameister von 2017. Beiden sei bewusst, dass für den Kampf ums Olympiaticket das Highlander-Motto gilt. „Es kann nur einen geben. Wir werden beide unser Bestes geben, dann müssen die Trainer entscheiden, wen sie für Tokio für den Besseren halten.“



Mehr als nur das Saisonhighlight

Sommerspiele im Herkunftsland seines Sports zu erleben, das wäre für Dominic Ressel der Höhepunkt der Karriere. „Wir haben jedes Jahr ein Grand-Slam-Turnier in Japan, deshalb weiß ich, wie fachkundig das Publikum ist und wie fanatisch die Atmosphäre werden kann“, sagt er. Die WM, bei der er wegen seiner Verletzung auf einen Start im Teamwettkampf verzichtet, sei insofern mehr als nur das Saisonhighlight. „Sie ist die perfekte Vorbereitung für das, was die Olympiastarter im kommenden Jahr erwartet.“ Eine Medaille an dem Ort zu holen, an den es jeden Judoka 2020 zieht, wäre deshalb der bestmögliche Startschuss in die Olympiasaison.