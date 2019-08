Hamburg. Fußball-Regionalligist VfB Lübeck hat das Schleswig-Holstein-Duell gegen den den Heider SV gewonnen. Vor 2522 Zuschauern erzielten die ehemaligen HSV-Spieler Ahmet Arslan (2) und Sven Mende sowie Kresimir Matovina am Mittwochabend die Treffer zum 4:0-Auswärtssieg, der dem VfB die Tabellenführung bescherte.

Altona 93 feierte derweil beim 2:1 über die SV Drochtersen/Assel seinen ersten Sieg: Erdogan Pini und Abdullah Yilmaz hatten vor 1486 Fans für die 2:1-Pausenführung gesorgt, die der ersatzgeschwächte Aufsteiger anschließend aufopferungsvoll verteidigte. Weiterer Grund zur Freude: Mit durchschnittlich 2.009 Zuschauern an der Adolf-Jäger-Kampfbahn liegt Altona in der Zuschauertabelle momentan auf Rang drei.

Altona könnte Abstiegsplätze verlassen

In der sportlichen Tabelle verbesserte sich der AFC durch die ersten drei Punkte auf Platz 16. Drochtersen, das in den vergangenen Jahren im DFB-Pokal mit knappen Niederlagen gegen die Borussia Mönchengladbach und den FC Bayern München für Furore gesorgt und auch am Wochenende einen großen Auftritt gegen Schalke (0:5) hatte, fiel vorerst auf Platz acht zurück.

Der vorläufige Regionalliga-Spielplan

Am kommenden Sonntag könnte Altona mit einem Erfolg beim punktgleichen SSV Jeddeloh II erstmals in der noch jungen Saison die Abstiegsplätze verlassen. Spitzenreiter Lübeck empfängt am Sonnabend indes erneut den FC St. Pauli – im Gegensatz zur dramatischen Pokal-Niederlage im Elfmeterschießen vom vergangenen Wochenende diesmal aber die zweite Mannschaft des Hamburger Zweitligisten.