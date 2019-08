Eintracht verspielt in fünf Minuten die Tabellenführung

Mittelfeldakteur Evans Nyarko (r.) stand zum zweiten Mal in dieser Saison in der Norderstedter Startformation.

Norderstedt.. Was für ein turbulentes Fußballspiel, was für eine Enttäuschung für Eintracht Norderstedt. Die Mannschaft von Trainer Jens Martens ging im Match gegen den FC St. Pauli II durch einen Doppelschlag nach der Halbzeitpause durch Jordan Brown (51.) und Michael Kobert (54.) mit 2:1 in Führung, war bis zur 84. Minute sogar virtueller Tabellenführer der Regionalliga Nord, schien alles unter Kontrolle zu haben, sah schon wie der Sieger aus – um die Partie am Ende dann aber doch mit 2:4 (0:1) zu verlieren.