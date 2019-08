Drochtersen verliert im DFB-Pokal 0:5 gegen Schalke 04

Drochtersen.. Zig Fahnen in Rot und Blau zieren die Straße, die von Stade nach Drochtersen führt. Manche Bewohner haben ihr Eigenheim mit Wimpelketten in den Vereinsfarben der SV Drochtersen/Assel geschmückt. Ein Spaßvogel in Assel tanzt aus der Reihe – er hat eine Bayern-München-Flagge gehisst. Wer die Dorfgrenze passiert, wird auf dem Ortsschild in der „Fußballweltstadt“ begrüßt. Es ist mal wieder Fußballfeiertag im „Dorf“, wie Vereinsboss Rigo Gooßen Drochtersen gern nennt. Mit dem FC Schalke 04 hat sich zum dritten Mal binnen vier Jahren Besuch aus der Bundesliga angesagt. Am Ende gibt es ein Schützenfest, bei dem nur die Gäste treffen.

Neues Ortsschild: Drochtersen ist jetzt Fußball-Weltstadt.

Foto: Volker Stahl