Gladbach holt Afrika-Champion Bensebaini

Borussia Mönchengladbach hat drei Tage vor dem Saisonstart gegen Schalke 04 noch einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Der fünfmalige deutsche Meister verpflichtete Defensivspieler Ramy Bensebaini vom französischen Pokalsieger Stade Rennes. Der 24-Jährige erhält einen Vierjahresvertrag bis Juni 2023.

„Ramy ist der Spieler, den wir für unseren Kader noch gesucht haben. Er ist als linker Verteidiger oder Innenverteidiger einsetzbar und bringt viel Erfahrung aus drei erfolgreichen Jahren bei einem sehr guten Club aus der französischen Ligue 1 mit“, sagte Sportdirektor Max Eberl. Mit der algerischen Nationalmannschaft gewann Bensebaini in diesem Jahr den Afrika Cup.

Stadionmüll: Umwelthilfe schlägt Alarm

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) fordert von der DFL einen Beschluss zum Einsatz von Mehrwegbechern von der Bundesliga bis zur 3. Liga. Laut Mitteilung rechnet die DUH für die Saison 2019/2020 mit einem Müllberg aus über sieben Millionen Einweg-Plastikbechern.

Ganz schön viel Unrat: Auch im Düsseldorfer Stadion gibt es nicht nur Mehrwegbecher.

Foto: Imago/Norbert Schmidt

"Die DFL muss endlich ein Abfallvermeidungsziel festlegen, eine klare Empfehlung für Mehrwegbecher aussprechen und die Vereine bei der Implementierung von Mehrwegsystemen durch Handlungsleitfäden sowie ein Beratungsangebot unterstützen“, sagte Thomas Fischer, Leiter Kreislaufwirtschaft bei der DUH.

Laut DUH-Umfrage setzen in dieser Spielzeit insgesamt 35 von 56 Vereinen beim Getränke-Ausschank auf wiederbefüllbare Mehrwegbecher. Einweg-Plastikbecher kommen demnach in der Eliteklasse noch bei Schalke 04, dem FC Augsburg, FSV Mainz 05 und der TSG Hoffenheim zum Einsatz.

Hübner: Weiter Hoffenheim statt England

1899 Hoffenheim hat den Vertrag mit Abwehrspieler Benjamin Hübner vorzeitig um ein Jahr bis zum Sommer 2022 verlängert. Der 30-Jährige war 2016 vom FC Ingolstadt zur TSG gewechselt, für die er seither 62 Bundesligaspiele bestritt.

"Benni ist einer der Führungsspieler in unserem Team und war in den vergangenen Jahren Leistungsträger und Garant für unseren Erfolg“, begründete TSG-Profichef Alexander Rosen die Vertragsverlängerung. Hübner hatte zuletzt ein lukratives Angebot aus England ausgeschlagen und sich für einen Verbleib im Kraichgau entschieden.

DFB: EM-Vorbereitung in Seefeld?

Die deutsche Nationalmannschaft könnte sich in Seefeld/Tirol auf die EM 2020 vorbereiten. Nach Informationen der Sport Bild hat der DFB das Hotel Nidum in der Woche nach dem Pokalfinale (23. Mai) für sich reservieren lassen. „Es stimmt, dass wir auch mit Seefeld Gespräche führen und die Region dort eine gute Option ist. Unterschrieben ist aber noch nichts“, teilte DFB-Pressesprecher Jens Grittner dem SID am Mittwoch mit.

Ihr Quartier für die EM (12. Juni bis 12. Juli) wird die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw in Herzogenaurach aufschlagen. Die DFB-Auswahl wird in der „World of Sports“ von Partner adidas wohnen und trainieren.

Die fränkische Kleinstadt liegt rund 190 km und damit knapp zwei Busstunden von der Münchner Allianz Arena entfernt, wo das DFB-Team im Falle der Qualifikation bei der EURO mindestens zwei Gruppenspiele bestreiten wird. Der Nürnberger Flughafen, auf dem kein Nachtflugverbot herrscht, ist in weniger als einer halben Stunde erreichbar.

Düsseldorfs Barkok fällt länger aus

Fortuna Düsseldorf muss längere Zeit auf Aymen Barkok (21) verzichten. Der Mittelfeldspieler hat im Testspiel beim Kreisligisten TSV Krefeld-Bockum (7:0) am Dienstag eine Schultereckgelenksprengung und Muskelverletzung erlitten und muss nach Vereinsangaben an der rechten Schulter operiert werden. Am Sonnabend (15.30 Uhr/Sky) starten die Düsseldorfer bei Werder Bremen in die neue Bundesliga-Saison.

Champions League: Leipzig droht Hammergruppe

RB Leipzig wird bei der Auslosung zur Gruppenphase der Champions League mit den am schwächsten eingestuften Mannschaften in einem Topf sein. Bereits vor den Playoffs ist klar, dass RB mit einem Club-Koeffizienten von 22,000 neben Teams wie Atalanta Bergamo und OSC Lille aus Topf vier gezogen wird. Damit droht Leipzig im schlimmsten Fall eine Gruppe mit Titelverteidiger FC Liverpool, Real Madrid und Inter Mailand.

Der Club-Koeffizient der Uefa spiegelt die Leistungen der Vereine der vergangenen fünf Spielzeiten wider. Da Leipzig erst zweimal international vertreten war, ist der Wert vergleichsweise niedrig. Die weiteren Bundesligisten Bayern München (Topf 1), Borussia Dortmund (Topf 2) und Bayer Leverkusen (Topf 3) sind auf die anderen Töpfe verteilt.

Die vollständige Zusammensetzung der Lostöpfe steht erst nach der Playoff-Runde am 28. August fest. Die Auslosung der Gruppenphase erfolgt am 29. August in Monaco.

Designer Michalsky lästert über Trikots

Laut Modemacher Michael Michalsky brauchen einige der Bundesligisten dringend Nachhilfe in Sachen Trikotdesign. Schlusslicht seines Rankings beim Nachrichtenportal t-online.de bildet das Outfit von Bayer Leverkusen, welches laut Michalsky „aussieht, als sei es von einer an den Schultern geknöpften Folklorebluse inspiriert.“

Auch Borussia Mönchengladbach auf Rang 17 kommt nicht gut weg. Michalskys Urteil über das Heimtrikot der Fohlen: „Irgendwie scheint es so, als sei es aus Versehen mit grüner und schwarzer Wäsche gewaschen worden und hat sich dabei unglücklich verfärbt.“

Beim Jersey des VfL Wolfsburg fragte der 52-Jährige: „Ist das ein neues Fußball-Trikot oder ein übrig gebliebenes Fan-Shirt von einem Rave aus den späten 90ern?“

Spätberufener Raver? Wolfsburgs Josip Brekalo, 21.

Foto: Imago/Christian Schrödter

Eine Jury der Mediadesign Hochschule in Düsseldorf hatte das Heimtrikot der Niedersachsen mit dem markanten X in einem anderen Ranking auf Rang zwei hinter den 1. FC Köln gesetzt. Trikot-Meister ist für Michalsky Eintracht Frankfurt. „Es hebt sich durch das Streifendesign von allen anderen Trikots ab und bleibt dem Zuschauer im Gedächtnis. Das wird auch in zehn Jahren noch so sein“, sagte der Designer.

Buchmacher legt sich auf Favoriten fest

Für den Sportwettenanbieter bwin ist Bayern München vor dem Bundesliga-Start wieder der Top-Favorit auf den Titel. Mit einer Quote von 1,25 ist der deutsche Fußball-Rekordchampion notiert, es folgen Vizemeister Borussia Dortmund (4,50) und RB Leipzig (15,00).

Auch beim Eröffnungsspiel am Freitag (20.30 Uhr/ZDF und DAZN) gegen Hertha BSC sind die Bayern (1,20) klarer Favorit gegen die Gäste aus der Hauptstadt (12,00). Als Torschützenkönig ist Bayern-Stürmer Robert Lewandowski (1,75) deutlich vor Leipzigs Timo Werner (9,00) und BVB-Kapitän Marco Reus (15,00) notiert. Erster Anwärter auf den direkten Abstieg ist laut Quoten der Aufsteiger SC Paderborn (1,53).

Schalke-Coach Wagner hinterfragt 50+1-Regel

Der neue Schalke-Coach David Wagner sieht die 50+1-Regel als einen Grund für die seiner Ansicht nach wachsenden Unterschiede zwischen den Clubs im deutschen Fußball. „Im Moment ist es in Deutschland so, dass die Kluft zwischen den Vereinen, die ganz vorne stehen, die ständig in der Champions League spielen und allen anderen immer größer wird“, sagte Wagner der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. "Wenn wir einen engeren Wettbewerb haben wollen, dann ist die 50+1-Regel sicher ein Schlüssel dazu.“

Diese in Deutschland bestehende Regelung besagt, dass Stammvereine die Mehrheit an ausgegliederten Profi-Kapitalgesellschaften behalten müssen. Nach Ansicht von Wagner ist die Angst vor Investoren im deutschen Fußball unberechtigt. „Ich glaube, dass hier ein großes Ungeheuer skizziert wird. Wenn Investoren kommen dürfen, muss das nicht gleich bedeuten, dass irgendwelche Oligarchen anfangen, Clubs auseinander zu nehmen“, sagte der Coach des FC Schalke.

Der 47-Jährige, der bis zum Januar den damaligen Premier-League-Club Huddersfield Town trainiert hatte, sieht die bisherige Entwicklung seiner neuen Mannschaft sehr positiv. „Wir sind zwar noch fernab von perfekt, aber ich spüre, dass es Schritte gibt, sowohl auf dem Platz als auch generell in allen Abteilungen des Vereins. Wir wachsen langsam zusammen“, sagte er. Bei seiner Ankunft habe er eine sehr große Vorsicht gespürt. „Es gab hier permanent Veränderungen und nur ganz wenig Kontinuität“, sagte Wagner zu den vergangenen Jahren auf Schalke. „Das ist kein guter Nährboden für Leistung.“

BVB: Watzke kündigt Guerreiro-Entscheidung an

BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hat eine Entscheidung über die Zukunft von Raphaël Guerreiro innerhalb der kommenden zwei Wochen angekündigt. „Wir würden gerne mit Rapha verlängern, das ist kein Geheimnis, aber es gehören immer mehrere Parteien dazu“, sagte Watzke den „Ruhr Nachrichten“ und Radio 91.2. „Es wäre ganz gut, wenn wir in den nächsten 14 Tagen Klarheit hätten.“ Der Vertrag des Portugiesen läuft 2020 aus, auch ein Wechsel galt zuletzt als mögliche Option.

Im Fall des 2014er-Weltmeisters Mario Götze hat Watzke dagegen keine Eile. Er wünsche sich „dass wir Mario mehr Zeit lassen“, sagte der Geschäftsführer von Borussia Dortmund. Götze wolle sicherlich erst einmal herausfinden, „wie sein sportlicher Wert in der neuen Saison ist und wie viele Spielanteile er bekommt“. Auch der Vertrag des Offensivspielers bei den Westfalen läuft im kommenden Jahr aus.

Für die neue Bundesliga-Saison, in der der Vizemeister offensiv den Titel als Ziel ausgegeben hat, ist Watzke optimistisch. „Ich glaube, dass wir bereit sind“, sagte er. „Die Basis ist erarbeitet, alle lechzen nach mehr. Und jetzt probieren wir’s halt mal.“