Gegenwind für Tönnies von Schalker Fan-Initiative

Der Gegenwind für Schalke-Boss Clemens Tönnies nimmt zu. Nun hat sich auch Susanne Franke, Vorstand der Schalker Fan-Initiative in die Debatte um den Rassismus-Eklat eingeschaltet. „Ich halte Clemens Tönnies in seiner Rolle für den Verein, in seiner sehr sichtbaren, großen, tragenden Rolle, nicht mehr für tragbar“, sagte Franke der "Deutschen Welle".

Sie könne allerdings nicht für jedes Mitglied der Schalker Fan-Initiative sprechen, genauso wenig für 'die Fans', „weil ich nicht gerne verallgemeinere“. Und weiter: „Ein ganz großer Teil der Leute, die uns kontaktieren, teilen unsere Einschätzung, nämlich erstens: Es ist de facto eine massiv rassistische Aussage. Zweitens: Das, was Entschuldigung genannt wird, ist nicht ausreichend und ist gar keine.“ Die Schalker Fan-Initiative erhielt 2017 vom DFB den Julius-Hirsch-Preis für ihr jahrelanges Engagement gegen Rassismus und Diskriminierung.

Hält er dem Druck stand? Viele Experten fordern den Rücktritt von Schalke-Boss Clemens Tönnies nach seinen rassistischen Äußerungen.

Am Dienstag tagt der Ehrenrat des Bundesligisten, um über die rassistischen Aussagen von Tönnies vom vergangenen Donnerstag zu beraten. Der 63-Jährige hatte sich zwar am vergangenen Freitag entschuldigt, trotzdem sieht er sich heftiger Kritik ausgesetzt. Es wird sogar über eine mögliche Absetzung des Fleischfabrikanten aus Rheda-Wiedenbrück bei den Königsblauen spekuliert.

Bürki: Videobeweis hemmt Euphorie der Fans

BVB-Torhüter Roman Bürki hat Kritik am Videobeweis geäußert und sich für eine Regeländerung in Bezug auf die Spielerwechsel innerhalb einer Begegnung ausgesprochen. Mit den neuen Techniken sei der Fußball zwar fairer geworden, aber lebe nicht mehr von der gleichen Euphorie wie früher. „Mein Eindruck ist: Der Jubel heute ist nicht mehr der gleiche wie vorher – früher hattest du diesen Wow-Effekt“, sagte der 28-Jährige "t-online.de".

Um die Moral der Spieler zu stärken, plädiert der Keeper zudem dafür, dass jeder Spieler des Aufgebots Einsatzzeiten bekommen kann. „Ich würde es gut finden, wenn wir jeden Spieler aus unserem Kader auch in einem Spiel einsetzen dürften. Dass jede Mannschaft so oft wechseln darf, wie sie will – und nicht nach drei Einwechslungen Schluss ist“, sagte der Schweizer.

Augsburg holt neuen Torhüter

Der FC Augsburg hat den Tschechen Tomas Koubek als neuen Torwart verpflichtet. Der 26-Jährige kommt von Stade Rennes aus Frankreich und unterschrieb einen Fünfjahresvertrag bis 2024. Geschäftsführer Stefan Reuter lobte den Nationalspieler als „international erfahrenen, sehr guten Torhüter“ und ergänzte am Dienstag: „Wir sind absolut davon überzeugt, dass er sehr gut in unser Team passt und uns verstärken wird.“

Nachdem sich der in der abgelaufenen Rückrunde von Hoffenheim ausgeliehene Gregor Kobel für einen Wechsel nach Stuttgart entschied, waren die Augsburger intensiv auf der Suche nach einer Nummer eins. Koubek absolvierte in seiner Karriere neun Länderspiele, ist in der Auswahl aber aktuell nur Ersatzspieler. Mit Rennes gewann er in der abgelaufenen Saison überraschend den französischen Pokal. In der Europa League hat er für Slovan Liberec, Sparta Prag und Rennes insgesamt 27 Einsätze absolviert.

Fortuna nimmt Ofori unter Vertrag

Düsseldorf hat Kelvin Ofori unter Vertrag genommen. Das 18 Jahre alte Offensivtalent aus Ghana hat einen Vertrag bis 2022 unterschrieben. Ofori hatte seit Mitte Juli als Probespieler am Trainingsbetrieb der Profis teilgenommen und machte unter anderem beim Testspiel gegen den RSC Anderlecht (2:1) positiv auf sich aufmerksam.

„Kelvin Ofori ist ein großes Talent in Ghana und wir sind sehr froh, dass er sich für die Fortuna entschieden hat. Er verfügt über eine hervorragende Technik und durch sein Tempo ist er schwer zu verteidigen. Wir sind überzeugt, dass er sich bei uns bestmöglich weiterentwickeln kann“, sagte Sportvorstand Lutz Pfannenstiel.