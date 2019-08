Nürnberg/Hamburg. Die 4:0-Gala des HSV beim 1. FC Nürnberg lieferte zwei Randgeschichten, die unterschiedlicher kaum sein könnten. Da ist zum einen Offensivspieler Jairo Samperio. 347 Tage nach seinem Totalschaden im Knie feierte der Spanier sein Pflichtspiel-Comeback, als er in der 82. Minute für Torschütze Sonny Kittel eingewechselt wurde.

„Ein Traum ist in Erfüllung gegangen, ich bin überglücklich. Niemand wusste, ob ich das schaffe. Aber ich habe immer an diesen Moment geglaubt“, sagte Jairo in den Katakomben des Max-Morlock-Stadions. Seine langwierige Verletzung belaste ihn nicht mehr mental. Vielmehr hat den technisch versierten Linksaußen nach seinem Kurzeinsatz sofort wieder der sportliche Ehrgeiz gepackt. "Das war ein wichtiger erster Schritt. Jetzt geht es hoffentlich weiter voran.“

347 Tage nach seiner schweren Knieverletzung feierte @JairoTheki in Nürnberg sein Comeback. „Ein Traum ist in Erfüllung gegangen. Ich bin sehr glücklich. Niemand wusste ob ich das schaffe. Aber ich habe immer an diesen Moment geglaubt.“ #HSV pic.twitter.com/Ump9gy5m56 — Abendblatt HSV (@abendblatt_hsv) August 5, 2019

Trainer Dieter Hecking gab anschließend zu, Jairo mit seiner Einwechslung für seine harte Arbeit belohnt zu haben. „Das war ein Zeichen an ihn, dass wir gesehen haben, dass er in den vergangenen Wochen an die Mannschaft herangerückt ist und nun auch mal wieder einen Wettkampf hatte", sagte der Coach. „Jetzt geht es darum, dass er Spielpraxis bekommt und wieder Vertrauen in sein Knie bekommt."

Ein Extralob für Jairo gab es auch von Kapitän Aaron Hunt: „Ich habe mich riesig für ihn gefreut, als er reingekommen ist. Das hat er sich verdient."

HSV-Zugang Letschert fällt länger aus

Die schlechte Nachricht folgte allerdings nur wenige Minuten später von der medizinischen Abteilung des HSV. Neuzugang Timo Letschert hat sich am Außenband im Knie verletzt. Der niederländische Innenverteidiger wird wohl mehrere Wochen ausfallen. Die genaue Diagnose soll am Dienstag erfolgen.

Letschert hatte sich beim Abschlusstraining am Sonntag in Hamburg verletzt, als er bei einem Pass einen stechenden Schmerz verspürte und die Einheit sofort abbrach.