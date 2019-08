US-Nationalspieler mit Statement gegen Waffen

Der amerikanische Profi Alejandro Bedoya hat seinen Torjubel für ein politisches Statement gegen Waffengewalt in den USA genutzt. Einen Tag nach den Bluttaten im texanischen El Paso und in Dayton in Ohio ließ sich der Kapitän von Philadelphia United am Sonntag für seinen Führungstreffer im Spiel der Major League Soccer bei Washington United (5:1) zunächst feiern. Dann lief Bedoya zu einem Mikrofon am Rande des Spielfeldes und rief hinein: „Hey Kongress, tut jetzt etwas! Beendet Waffengewalt! Fangt an!“

Dem Jubel folgte die Botschaft: Alejandro Bedoya nach seinem Treffer gegen Washington.

Foto: Reuters

Der 32 Jahre alte Nationalspieler hatte schon vor dem Spiel in einem Tweet die Politik in den USA nach den Gewalttaten am Sonnabend mit insgesamt 29 Toten kritisiert. „Worte ohne Taten sind einfach wertlos“, schrieb er bei Twitter.

Nach den beiden Bluttaten gibt es in den USA erneut eine Diskussion um schärfere Waffengesetze. Seit Jahren sind die Bemühungen im US-Kongress dahingehend erfolglos verlaufen. Die republikanische Partei von Donald Trump und der US-Präsident selbst sind strikt gegen strengere Gesetze. Die mächtige Waffenlobbyorganisation NRA bekämpft vehement jeden Versuch, Waffenbesitz stärker zu regulieren. Das Recht auf Waffenbesitz ist in der US-Verfassung verankert.

Barça schlägt Arsenal bei Griezmann-Debüt

120-Millionen-Mann Antoine Griezmann hat im Trikot des spanischen Meisters FC Barcelona ein erfolgreiches Heimdebüt hingelegt. Der Neuzugang von Atletico Madrid kam mit den Katalanen im mit knapp 99.000 Zuschauern nahezu ausverkauften Camp Nou bei der Gamper Trophy zu einem späten 2:1 (0:1)-Erfolg gegen Europa-League-Finalist FC Arsenal.

Viel Rauch zum Debüt: Antoine Griezmann bei seiner Vorstellung im Camp Nou.

Foto: Imago/VI Images

Der ehemalige Dortmunder Pierre-Emerick Aubameyang (36.) brachte die Gunners in Führung, die Gastgeber drehten das Spiel durch ein kurioses Eigentor von Ainsley Maitland-Niles (69.) sowie einen Last-Minute-Treffer von Luis Suarez (90.). Der ehemalige deutsche Nationalspieler Mesut Özil wurde bei den Londonern in der 73. Minute ausgewechselt, Shkodran Mustafi kam erst in der 87. Minute ins Spiel. Bei Barca wurde Superstar Lionel Messi geschont, der von Ajax Amsterdam gekommene Frenkie de Jong feierte ebenfalls seine Heimpremiere.

Der französische Weltmeister Griezmann war Mitte Juli nach einer wochenlangen Hängepartie zu den Blaugrana gewechselt, Ex-Klub Atletico legte allerdings Protest gegen die Rechtmäßigkeit des Transfers ein. Eine Entscheidung des spanischen Verbandes steht noch aus.

Rassismus: Asamaoh "geschockt" wegen Tönnies

Der frühere Schalker Bundesliga-Profi Gerald Asamoah (40) hat mit Bestürzung auf die rassistischen Aussagen von Clemens Tönnies reagiert. „Ich bin ehrlich gesagt etwas sprachlos. Ich arbeite schon lange mit Clemens Tönnies zusammen und wir sind auch schon lange eng befreundet. Mir gegenüber hat er sich nie rassistisch verhalten. Seine Äußerung hat mich sehr überrascht, geschockt und auch verletzt“, schrieb der 43-malige Nationalspieler bei Instagram.

Tönnies, Aufsichtsratsvorsitzender der Königsblauen, hatte am Donnerstag bei der Festveranstaltung zum „Tag des Handwerks“ in Paderborn eine Rede zum Thema „Unternehmertum mit Verantwortung – Wege in die Zukunft der Lebensmittelerzeugung“ gehalten. Der Schalke-Boss empfahl dabei die Finanzierung von Kraftwerken in Afrika und sagte laut der Zeitung Neue Westfälische: „Dann würden die Afrikaner aufhören, Bäume zu fällen, und sie hören auf, wenn's dunkel ist, Kinder zu produzieren."

Bereits am Freitag bat der 63-Jährige um Entschuldigung und bezeichnete seine Aussagen als „töricht“. Der Ehrenrat des Vereins kündigte bereits an, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Im schlimmsten Fall könnte das Gremium Tönnies des Amtes entheben. Auch die Politik reagierte mit deutlichen Statements.

Dagmar Freitag etwa, Vorsitzende des Sportausschusses im Deutschen Bundestag, sagte der Welt am Sonntag: „Dass so etwas von jemandem artikuliert wird, der eine herausgehobene Position im Sport innehat, macht die Sache umso schlimmer. Die am folgenden Tag veröffentlichte Klarstellung durch Herrn Tönnies kann den gesellschaftspolitischen Schaden sicher nicht wettmachen.“

Sylvia Schenk von Transparency International erklärte: „So etwas rutscht einem bei einer offiziellen Rede nicht einfach heraus, da steckt eine hochproblematische Einstellung dahinter.“

Kroos: DFB-Entscheidung nach EM 2020

Toni Kroos will nach der Europameisterschaft 2020 über seine Zukunft in der Nationalmannschaft nachdenken. „Nach dem Turnier ist ein guter Zeitpunkt, mir das zu überlegen“, sagte der Mittelfeldspieler von Real Madrid dem Kicker. Falls er zurücktreten sollte, dann möglichst mit dem EM-Titel. Es wäre schön, „den EM-Titel noch in der Sammlung zu haben“, meinte der Weltmeister von 2014, „aber es wird definitiv nicht einfach.“ Wenn es nicht klappe mit dem Titel, „werde ich mich nicht umbringen“.

Schon nach der missglückten WM 2018 in Russland war über einen möglichen Rückzug von Kroos aus dem Team von Bundestrainer Joachim Löw spekuliert worden. Der 29-Jährige gilt nun aber als wichtige Konstante beim Umbruch der DFB-Auswahl. „Wir werden bei dem Turnier keine Mannschaft sein, die seit fünf, sechs Jahren eingespielt ist, sondern erst seit anderthalb. Wir werden eine junge Mannschaft haben“, meinte er über die mögliche deutsche EM-Mannschaft. Kroos hat bislang 92 Länderspiele absolviert.

Bobic: Zu viele Ängste wegen 50+1

Der frühere deutsche Nationalstürmer Fredi Bobic fürchtet sich vor Monotonie in der Bundesliga. „Solange sich die Strukturen und die Möglichkeiten, Einnahmen zu generieren, in der Bundesliga nicht ändern, werden die Machtverhältnisse bleiben, wie sie sind“, sagte der Sport-Vorstand von Eintracht Frankfurt dem Magazin Playboy in einem Interview. Bobic spricht sich daher für eine Abschaffung der 50+1-Regel aus.

Mit der nur in Deutschland geltenden 50+1-Regel soll sichergestellt werden, dass Vereine auch dann die Entscheidungsgewalt über ihre Profiabteilungen behalten, wenn sie diese in eine Kapitalgesellschaft ausgegliedert haben. Externe Investoren haben damit keine Chance, über eine Mehrheit der Anteile auch die Kontrolle zu übernehmen. „Es würde doch nicht automatisch heißen, dass der böse Tycoon aus dem fernen Ausland kommt und alles an sich reißt“, erklärte Bobic. Seiner Ansicht nach werden in Deutschland mit Blick auf ein Fallen dieser Regelung „zu viele Ängste geschürt“.

Fröhlich: Schiedsrichter heute wie Teammanager

Der frühere Top-Schiedsrichter Lutz Michael Fröhlich sieht seine Nachfolger im Profifußball auf vielfältige Art und Weise beansprucht. „Der Schiedsrichterjob heute beinhaltet nicht nur einen sportlichen und regeltechnischen Anspruch, sondern ganz wesentlich auch einen an Managementqualität“, sagte Fröhlich, Sportlicher Leiter der Elite-Schiedsrichter, dem Kicker. Mit dem Vierten Offiziellen, dem Video-Assistenten und seinem Team auf dem Platz gebe es eine Menge zu managen. „Der Schiedsrichter ist an der Stelle auch der Teammanager“, betonte Fröhlich.

Die technischen Hilfen stellen für den 61-Jährigen eine deutliche Weiterentwicklung des Schiedsrichter-Wesens dar. Wenn ein Referee sich auf seine „ureigene Aufgabe“ fokussiere, dann seien „die Voraussetzungen heute deutlich besser, dass Schiedsrichter mit großer Akzeptanz und ohne große Fehler durch die Saison kommen“, betonte Fröhlich. Er fügte an: „Mit diesem Verständnis müsste heute jeder Schiedsrichter besser sein als einer vor 15 Jahren.“