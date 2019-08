Südamerika-Verband zieht Messi aus dem Verkehr

Nach seinen Korruptionsvorwürfen gegen den südamerikanischen Fußballverband Conmebol nach dem Spiel um Platz drei bei der Copa América ist der argentinische Weltstar Lionel Messi für die kommenden drei Monate gesperrt worden. Der Stürmer darf in diesem Zeitraum keine Partien für die Nationalmannschaft bestreiten, wie die Conmebol am Freitag mitteilte. Zudem wurde Messi zur Zahlung von einer Strafe in Höhe von 50.000 US-Dollar (45.000 Euro) verurteilt.

Messi hatte nach dem kleinen Finale der Copa América gegen Chile am 6. Juli in São Paulo den südamerikanischen Fußballverband Conmebol kritisiert: „Wir sollten an dieser Korruption nicht teilnehmen.“ Zur Siegerehrung erschien er erst gar nicht. Wegen eines Gerangels mit dem chilenischen Verteidiger Gary Medel an der Außenlinie war Messi zuvor mit Rot vom Platz gestellt worden. Deshalb ist er bereits für das erste Qualifikationsspiel für die WM 2022 im kommenden März gesperrt.

Wegen der neuen Sperre wird Messi nun vier Freundschaftsspiele verpassen, darunter auch die Partie gegen die deutsche Nationalmannschaft am 9. Oktober in Dortmund. Auch bei den Spielen gegen Chile und Mexiko im September in den USA und einer weiteren Partie im Oktober voraussichtlich gegen Portugal darf er nicht für Argentinien auflaufen.

Matthäus rüffelt Tuchel für Leistung in Paris

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hat Trainer Thomas Tuchel nach einer Saison beim französischen Fußballmeister Paris St. Germain ein mäßiges Zwischenzeugnis ausgestellt. „Man hat Tuchel gerühmt, aber am Ende hat er nur einen Titel gewonnen. Den Titel, den er mit dieser Mannschaft gewinnen musste“, sagte der 58-Jährige.

Matthäus führte aus: „Er hat die Pokale verloren, er schied in der Champions League gegen Manchester United nach einem Auswärtssieg aus. Wenn wir Bilanz ziehen, hat man bei allem Respekt mehr von ihm erwartet.“

Dass PSG trotz Weltstars wie Neymar und Kylian Mbappe in der Vorsaison lediglich die nationale Meisterschaft gewann, schreibt Matthäus aber auch einer mangelhaften Strategie im Klub zu. Man sehe „in der Politik von PSG kein klares Konzept“, sagte der Weltmeister von 1990: „Ich verstehe nicht, in welche Richtung sie gehen wollen. Welche Spieler bleiben, welche Spieler gehen?“ Es ändere sich auf mehreren Positionen zu viel, dadurch erreiche der Klub keine Stabilität.

Bremens Kohfeldt kritisiert Platzverweise für Trainer

Florian Kohfeldt von Werder Bremen sieht die Einführung von Gelben und Roten Karten gegen Trainer ab der neuen Saison kritisch. „Ich bin überzeugt, dass es das Verhältnis zwischen Trainern und Schiedsrichtern belasten wird“, sagte der Coach der Hanseaten dem Spiegel. „Mehr Kommunikation hätte positive Auswirkungen an den Bänken, aber die neue Regelung wird für weniger Kommunikation sorgen und manche Situation eher anheizen.“

Auf die Schiedsrichter sieht Kohfeldt dabei große Schwierigkeiten zukommen. „Sie müssen immer genau unterscheiden, welche Traineremotionen gelten der eigenen Mannschaft, welche einer unglücklichen Spielführung der Schiedsrichter. Und alle Emotionen können sich die Trainer auch nicht nehmen lassen. Sie gehören zu einem guten Coaching dazu“, sagte der 36-Jährige, der jüngst seinen Vertrag in Bremen bis 2023 verlängert hatte.

Werder-Trainer Florian Kohfeldt ist ein emotionaler Trainer, der immer wieder den Dialog mit Schiedsrichtern sucht.

Foto: witters

Kohfeldts Trainerkollege Julian Nagelsmann von RB Leipzig hatte kürzlich in die gleiche Kerbe geschlagen. „Ich finde, dass man da an die Menschlichkeit appellieren muss und nicht alles mit Strafen reguliert. Es ist nicht im Sinne der Sache, dass ein Trainer jedes vierte Spiel auf der Tribüne sitzt, nur weil er Emotionen zeigt“, sagte er am Rande des Internationalen Trainerkongresses in Kassel.

Gelbe und Rote Karten für Trainer sind nach einem Beschluss des für Fußball-Regeln zuständige International Football Association Board (IFAB) aus dem März ab Saisonbeginn möglich. Vorgaben zu Sperren bei Gelben Karten gibt es aber noch nicht, die Deutsche Fußball Liga (DFL) will darüber am 21. August in Berlin entscheiden.

Kramer hat keine Lust auf großes Geld in China

Für Christoph Kramer ist ein Karriereende beim Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach denkbar. „Ich kann mir vorstellen, für immer hier zu bleiben“, sagte der 28-Jährige dem "Express" und führte aus: „Ich muss nicht nach China. Man muss das auch realistisch sehen: Dass ich den Schritt zu Barcelona oder Real Madrid mache, halte ich für nicht so wahrscheinlich. Ich habe fußballerisch hier meine Heimat gefunden.“

Kramer, der 2014 Weltmeister in Brasilien wurde, war von 2013 bis 2015 vom Ligarivalen Bayer Leverkusen an die Gladbacher ausgeliehen, 2016 wechselte er fest zu den Fohlen. Allerdings schränkte Kramer auch ein: „Es geht im Fußball immer sehr, sehr schnell. Ich muss auch jeden Tag dafür büffeln, dass ich ein Teil der Mannschaft bleibe.“

Gleichzeitig warnte der Mittelfeldspieler nach dem Trainerwechsel von Dieter Hecking zu Marco Rose vor zu hohen Erwartungen am Niederrhein. „Marco Rose verfolgt eine andere Philosophie, aber man darf auch nicht vergessen, dass wir vorher Fünfter geworden sind“, sagte Kramer: „Weil die letzten Spiele der vergangenen Saison nicht so gut waren, denkt jeder, dass jetzt alles besser wird.“ Das neue Trainerteam um den früheren Salzburg-Coach Rose sei jedoch „sehr umgänglich, fachlich top - ich habe nichts zu meckern“.

Schalke macht umworbenen Nübel zum Kapitän

Torwart Alexander Nübel ist neuer Kapitän des FC Schalke 04. Coach David Wagner habe diese Wahl getroffen und am Sonnabend vor der Abreise aus dem Trainingslager in Mittersill bekanntgegeben, wie der Fußball-Bundesligist mitteilte. Als Stellvertreter des 22-jährigen Keepers wurden Benjamin Stambouli und Omar Mascarell bestimmt

.

Alexander Nübel wird von Bayern München, RB Leipzig und Borussia Dortmund umworben. Nun wurde der Keeper zum Kapitän beim FC Schalke 04 ernannt.

Foto: witters

„Ich freue mich sehr darüber, dass die drei Jungs unsere Truppe in der nächsten Saison führen werden. Ich sehe unsere Mannschaft in sehr guten Händen“, sagte Wagner in der Vereinsmitteilung. Am Ende eines ergebnisoffenen Prozesses seien „Sozialkompetenz, sportliche Anerkennung und Erfahrung in diesem Verein“ sehr wichtige Faktoren für die Entscheidung gewesen, so Wagner. Neben Nübel und seinen Stellvertretern werden noch zwei weitere Spieler dem Mannschaftsrat angehören. Sie sollen demnächst vom Team gewählt werden.

Nübel steht seit geraumer Zeit im Fokus. Der Kontrakt des 22-Jährigen, der seit 2015 bei den Knappen unter Vertrag steht, läuft nach der kommenden Saison aus. Der FC Bayern und RB Leipzig wurden zuletzt als Interessenten gehandelt. Die Schalker wollen Nübel unbedingt halten und drängen auf eine Vertragsverlängerung mit dem U21-Nationaltorwart. Vor dem Saisonstart soll Klarheit herrschen.