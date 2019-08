Die HSV-News am Sonnabend, den 3. August 2019:

Top-Bilanz gegen den 1. FC Nürnberg

HSV-Gegner setzt erstmals auf Ballmädchen

Geheimtraining am Sonnabend

Hecking coachte Nürnberg zum letzten Sieg gegen den HSV

An die letzte Niederlage des HSV gegen den 1. FC Nürnberg werden sich nur noch die Älteren erinnern können. Im August 2012 konnten die Franken letztmals gegen die Hamburger gewinnen. Damals gewann der "Club" im Volksparkstadion mit 1:0. Damals saß der heutige HSV-Trainer Dieter Hecking auf der Bank der Franken. Seit dem blieben die Nürnberger in sieben Pflichtspielen gegen die Hamburger sieglos. Zuletzt konnten sich die Hamburger in der Vorsaison im DFB-Pokal-Viertelfinale mit 1:0 gegen Nürnberg durchsetzen. Torschütze damals: Berkay Özcan.

In Nürnberg feiern Ballmädchen ihre Zweitligapremiere

Premiere im Max-Morlock-Stadion. Zum ersten Mal setzt der 1. FC Nürnberg gegen den HSV nicht nur männliche Ballkinder ein. Ab Montag kommen auch Mädchen zum Einsatz. "Beim Testspiel gegen Paris Saint-Germain kam uns der Gedanke, warum es eigentlich immer Balljungs sind. Das habe ich dann hinterfragt und recherchiert“, sagte Magda Thiel, soziale und pädagogische Betreuerin im Nachwuchs-Leistungs-Zentrum des Club, auf der Homepage und ergänzte: „Die komplette Hinrunde werden nun Ballmädchen bei den Heimspielen im Max-Morlock-Stadion zum Einsatz kommen. Damit wollen wir langfristig ein Zeichen für Gleichberechtigung setzen.“

HSV-Trainer zieht sich mit der Mannschaft zurück

An diesem Sonnabend steigt im Volkspark die vorletzte Einheit vor dem ersten Auswärtsspiel der Saison beim 1. FC Nürnberg. Um sich ganz in Ruhe vorzubereiten, bittet Trainer Dieter Hecking seine Spieler im Volksparkstadion zum Training. Damit keine Spione aus dem Frankenland Zugang haben, werden auch die Fenster es HSV-Fanshops sowie des Stadionrestaurant "Raute" abgehängt. Am Sonntag wird der 54 Jahre alte Übungsleiter den endgültigen 20 Spieler umfassenden Kader für das Spiel in Nürnberg bekanntgeben.