PSG-Scheich droht Tuchels Pariser Stars

Gewaltexzess bei Kreisliga-Relegation

Gewalteklat in der Kreisliga in Duisburg: Kurz vor dem Ende der Kreisliga-A-Relegation zwischen dem TuS Asterlagen und dem Büdericher SV ist es zum Spielabbruch gekommen. Schiedsrichter Samet Alpaydin und sein Assistent Tobias Koch wurden mit Schlägen und Tritten verletzt und mussten ins Krankenhaus. Mehrere Polizeiwagen rückten an, um das Geschehen wieder zu beruhigen.

Alpaydin hatte kurz nacheinander zwei Asterlagen-Spieler mit Rot vom Feld gestellt, als ein Kicker völlig die Kontrolle verlor und dem Schiedsrichter ins Gesicht schlug. Mindestens eine weitere Person soll zudem den Assistenten "per Karatesprung zu Boden gebracht" haben, wie Büderich-Trainer Stefan Tebbe der Neuen Ruhr Zeitung (NRZ) sagte. "Einer der Assistenten wurde am Boden liegend getreten. Die Schiedsrichter sind im Sprint in die Kabine geflüchtet", sagte Staffelleiter Peter Hanisch. Nach Informationen der NRZ soll noch vor Ort Strafanzeige gestellt worden sein.

Asterlagen entschuldigte sich umgehend für die Übergriffe. "Die gesamte Arbeit und vor allem Freude der bisher erfolgreichen Saison wurde durch das unkontrollierbare Fehlverhalten eines Spielers unwiderruflich beschädigt", schrieb der Verein bei Facebook. Trainer Tugay Yilmazer forderte eine lebenslange Sperre des Spielers.

Asterlagen hätte das Relegationsspiel 8:0 gewonnen müssen, führte zum Zeitpunkt des Abbruchs jedoch "nur" mit 3:0.

Eintracht muss für Montagsprotest zahlen

Bundesligist Eintracht Frankfurt und Zweitligist SV Darmstadt 98 sind vom DFB-Sportgericht wegen Fehlverhaltens ihrer Fans mit Geldstrafen belegt worden. Die Eintracht muss 20.000 Euro zahlen, Darmstadt 10.200 Euro.

Im Bundesligaspiel gegen den SC Freiburg Mitte Januar hatte ein Eintracht-Anhänger Gästespieler Marco Terrazzino mit einem Feuerzeug am Hals getroffen. In der Montagspartie beim VfL Wolfsburg Mitte April hatten Frankfurter Zuschauer kurz nach Beginn zahlreiche Flummibälle auf den Rasen geworfen und damit für eine dreiminütige Spielunterbrechung gesorgt.

Darmstadt wurde bestraft, weil Lilien-Fans Anfang April in der Partie bei der SpVgg Greuther Fürth mindestens 17 Bengalische Feuer gezündet hatten.

PSG-Präsident droht Tuchels Stars

Mehr Disziplin, härtere Arbeit und keine Sonderbehandlung: Clubpräsident Nasser Al-Khelaifi hat die Stars des französischen Serienmeisters Paris St. Germain mit eindringlichen Worten in die Pflicht genommen. "Die Spieler müssen noch mehr Verantwortung übernehmen als bisher", sagte der 45 Jahre alte Chef des deutschen Trainers Thomas Tuchel im Interview mit France Football: "Es wird komplett anders werden. Sie müssen mehr machen, mehr arbeiten. Sie sind nicht hier, um sich zu vergnügen."

Trainer Thomas Tuchel (l.) mit PSG-Chef Nasser Al-Khelaifi bei einem Tennisturnier (Archiv).

Foto: Imago/Paul Zimmer

Wem dieser neue Umgang nicht gefalle, könne gehen, sagte Al-Khelaifi: "Die Türen stehen offen. Ich will hier keinen Promibonus. Ich habe festgestellt, dass Änderungen zwingend notwendig sind. Sonst entwickeln wir uns in keine Richtung."

Namen nannte der PSG-Präsident nicht, Medien spekulieren jedoch, dass insbesondere der brasilianische Superstar Neymar gemeint sein könnte. Der 27-Jährige sieht sich derzeit Vergewaltigungsvorwürfen ausgesetzt. Zudem hatte Neymar via Instagram einen Schiedsrichter beleidigt und beim französischen Pokalfinale einen Fan ins Gesicht geschlagen – und sich damit Sperren eingehandelt.

Paris hat zwar in den vergangenen sieben Jahren sechsmal die französische Meisterschaft gewonnen, in der Champions League scheiterte das Starensemble aber regelmäßig vorzeitig.

Neu-Schalker verkündet Transfer eigenständig

Schalke 04 steht vor der Verpflichtung des 18-jährigen Mittelstürmers Matthew Hoppe. Der US-Amerikaner wurde in einer Fußballakademie des FC Barcelona in den Vereinigten Staaten ausgebildet und wechselt von der Nachwuchsakademie der Katalanen in die von Norbert Elgert trainierte U 19 des Bundesligisten.

Offiziell bestätigt haben die Gelsenkirchener den Transfer noch nicht, stattdessen verkündete der Stürmer selbst seinen Wechsel auf Instagram. "Ich bin extrem glücklich und dankbar, mitteilen zu können, dass ich meinen ersten Profivertrag beim FC Schalke 04 unterzeichnet habe", schreibt der 18-Jährige.

Union Berlin: Ex-Manager Beeck stichelt

Der ehemalige Manager des 1. FC Union, Christian Beeck, sieht in einer Immobilienfirma als neuen Hauptsponsor des Berliner Erstligisten "ein Problem für einen Verein, der sich eigentlich gegen Kommerz ausspricht". Gerade vor dem Hintergrund Berlin mit einem großen Wohnmietproblem hält Beeck die Entscheidung des Aufsteigers für unglücklich: "Dass es manchem Fan nicht gefällt, ist logisch", sagte der ehemalige Union-Profi in einem Interview mit dem Tagesspiegel.

Christian Beeck im September 2017 beim Abschiedsspiel der Union-Legenden Torsten Mattuschka und Karim Benyamina.

Foto: Imago/Matthias Koch

"Da sieht auch der letzte Fan, dass Union ein Club ist wie jeder andere. Aber Geld regiert die Welt im Fußball, es geht nicht anders", sagte Beeck. Seit seiner Zeit als Manager des Vereins von 2005 bis 2011 habe sich im Sponsoren- und Marketingbereich natürlich einiges verändert. "Inzwischen sind ganz andere Summen im Umlauf", erklärte Beeck. Der neue Hauptsponsor Aroundtown soll für den neuen Zweijahres-Vertrag laut "B.Z." pro Saison 1,5 Millionen Euro zahlen. Ein Teil der Fanszene kritisiert die Wahl des Sponsors heftig.

"Ein Club wieder jeder andere"? Union Berlins Spieler bei der Aufstiegsfeier im Stadion.

Foto: Imago/Matthias Koch

"Union hat sich etwas aufgebaut, das Respekt verdient. Es war zwar nicht billig, aber sie haben es gepackt", sagte Beeck: "Ich finde es allerdings sehr schade, dass Union seit Jahren so tut, als wäre man weniger kommerziell als die anderen. Dass man zur eigenen Kommerzstory nicht steht, kann ich nicht verstehen." Natürlich sei auch der 1. FC Union "Bestandteil des Fußballzirkusses und damit genauso kommerziell wie alle anderen".

Beeck glaubt an eine sportlich Chance für die Eisernen in der 1. Liga: "Wenn sie es hinbekommen, ein tolles Team zu erwirtschaften – und das meine ich wörtlich – und schwierigen Debatten fernbleiben, können sie es schaffen, in der Bundesliga zu bleiben. Düsseldorf hat gezeigt, wie es geht."

Noch ein Neuer für Uerdingen

Drittligist KFC Uerdingen hat sich mit Mittelfeld- und Defensiv-Allrounder Selim Gündüz vom Zweitligisten SV Darmstadt 98 verstärkt. Der 25-Jährige erhielt bei den Krefeldern einen Einjahresvertrag bis 2020.

Gündüz spielte zuvor für den VfL Bochum in der 2. Bundesliga und kam dort auf insgesamt 53 Einsätze. "Selim ist ein absoluter Kämpfer, der immer alles gibt und an sein Limit geht. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit ihm", sagte KFC-Trainer Heiko Vogel.

U21-EM: Chiesa-Gala verzückt Italiener

Die italienischen Gazetten haben die U21-Auswahl des EM-Gastgebers nach dem 3:1 (1:1) zum Auftakt gegen Spanien überschwänglich gelobt – allen voran Jungstar und Doppeltorschütze Federico Chiesa (36./64.). "Chiesa beflügelt Italien", schrieb der Corriere dello Sport.

La Repubblica ergänzte: "Das Auftaktspiel der U21 ist ein Meisterwerk seines talentiertesten Spielers Federico Chiesa. Zwei Schüsse genügen, um das ganze Spiel zugunsten der Azzurri zu drehen." Der 21 Jahre alte Chiesa, Sohn von Ex-Nationalspieler Enrico Chiesa, leitete nach italienischem Rückstand mit seinem Doppelpack die Wende im Spiel ein, ehe Lorenzo Pellegrini per Foulelfmeter (82.) den Schlusspunkt setzte.

"Wir haben nie nachgegeben. Wir sind eine starke Gruppe und können noch weit kommen", kommentierte Chiesa junior seine Gala-Vorstellung. Spanien reichte die frühe Führung durch Dani Ceballos (9.) nicht, nun muss die Mannschaft um das Weiterkommen bangen.

"Die blauen Furien versenken die Spanier ohne Gnade", urteilte Tuttosport, "die Italiener bestehen die erste schwierige Prüfung." Corriere della Sera resümierte: "Die blaue Renaissance ist nicht nur ein Slogan. Die Azzurri zeigen Herz und Seele."

Nur die drei Gruppensieger und der beste Gruppenzweite erreichen das Halbfinale. Die Azzurri übernahmen zunächst die Tabellenführung vor den punktgleichen Polen. Der Außenseiter bezwang Belgien mit 3:2 (1:1).

Rangnick fürchtet Fan-Ärger wegen Werner

RB Leipzigs scheidender Sportdirektor Ralf Rangnick befürchtet einen Zwist mit den Fans, falls Nationalspieler Timo Werner in der kommenden Saison seinen Vertrag auslaufen lässt. "Das könnte, je nachdem wie seine Leistung ausfällt, auch schwierig werden mit den Fans, was sehr schade wäre, weil er sich bei uns zu einem Publikumsliebling entwickelt hat", sagte der 60-Jährige dem Kicker.

Werner steht noch bis 2020 in Leipzig unter Vertrag, zuletzt wurde jedoch immer wieder über einen Wechsel des 23-Jährigen in diesem Sommer spekuliert. Vor allem Meister Bayern München gilt als Interessent.

Laut Rangnick habe sich die Lage nicht verändert. "Er ist auf dem Standpunkt, dass er den Vertrag nicht verlängern will, aber bisher hat sich noch kein Verein gemeldet, der gesagt hat, er wäre mit Timo einig und wolle ihn verpflichten", sagte er.

Schon vorher hatte Rangnick, der den Posten als Sportdirektor künftig aufgibt und neuer Fußballchef der Red-Bull-Standorte in New York (USA) und Bragantino (Brasilien) wird, einen vorzeitigen Wechsel Werners angeregt für den Fall, dass er nicht bei RB bleiben wolle. Dennoch würde er ihn am liebsten mit einen langfristigen Kontrakt weiter bei den Sachsen sehen: "Wenn ich sein Berater oder Vater wäre, würde ich ihm ganz klar raten, hierzubleiben und zu verlängern."

Eintracht will FFC-Frauen eingliedern

Eintracht Frankfurt will die Fußballerinnen des 1. FFC Frankfurt eingliedern. "Aus sportlichen und gesellschaftspolitischen Gründen kann ich sagen, dass Profi-Frauenfußball sehr gut zu Eintracht Frankfurt passen würde. Es spricht daher vieles dafür, dass wir in Zukunft gemeinsame Wege gehen", sagte Eintracht-Vorstandsmitglied Axel Hellmann in einem Interview der Frankfurter Rundschau und der Frankfurter Neue Presse. Wenn es so kommt, würde der Männer-Bundesligist die Spiellizenz des 1. FFC vom Sommer 2020 an übernehmen.

"Ich denke, wir werden uns zu dem Thema zeitnah öffentlich erklären", ergänzte Hellmann. Der siebenmalige deutsche Meister 1. FFC hofft schon länger auf eine Kooperation mit der Eintracht. Manager Siegfried Dietrich hatte kürzlich erklärt, die Kooperation mit einem Männerverein sei grundsätzlich sinnvoll, "um den Frauenfußball dort unterzubringen, wo die besten Strukturen und Möglichkeiten bestehen".

Die Entwicklung bei den Frauen in Europa sei sehr eindeutig, wenn man sich die Besetzung der Champions-League-Halbfinals mit Olympique Lyon, dem FC Barcelona, FC Chelsea und FC Bayern München ansehe.

Kurioser Protest gegen Terror-Absage

Kurioser Protest in Macau: Weil die Nationalmannschaft der chinesischen Sonderverwaltungszone wegen der vermeintlichen Terrorgefahr nicht zum geplanten WM-Qualifikationsspiel in Sri Lanka antreten durfte, haben die Teams Ka I und Hang Sai ihr Pokalspiel zum Tag der offenen Tore erklärt. Es fielen insgesamt 39 Treffer, am Ende stand es 21:18 für Ka I.

Die Spieler beider Mannschaften durften nach Belieben über den Platz spazieren und Tore erzielen – und applaudierten sich dafür selbst. Macaus Verband hatte sich aus Sicherheitsgründen entschieden, nicht zum Spiel in Sri Lanka anzutreten. "Aufgrund der jüngsten Terroranschläge", wie der Verband mitteilte.

Dabei hatte Macau das Hinspiel 1:0 gewonnen und somit seine Ausgangslage im Rennen um die Qualifikation für die WM 2022 in Katar verbessert. Durch den Boykott dürfte das Rückspiel mit 2:0 für Sri Lanka gewertet werden – eine Entscheidung darüber liegt noch nicht vor.

Ob sich weitere Vereinsmannschaften aus Macau dem Protest anschließen, ist noch offen. Hang Sai teilte mit, dass eine Untersuchung eingeleitet worden sei.

Rohr begrüßt Afrika-Cup im Sommer

Nigerias Nationaltrainer Gernot Rohr hat vor Beginn des Afrika-Cups (21. Juni bis 19. Juli) in Ägypten die Verschiebung in des Kontinentalturniers in den Sommer begrüßt. "Ich finde es sehr gut. So sind wenigstens alle Spieler dabei, weil keiner Angst haben muss, seinen Stammplatz im Klub zu verlieren. Es ist auch mehr Respekt den Klubs gegenüber", sagte der 65-Jährige im Kicker-Interview.

Der afrikanische Verband CAF hatte 2017 entschieden, die Meisterschaft künftig im Sommer auszurichten. Bislang war das Turnier mit den besten Nationalteams Afrikas jeweils alle zwei Jahre im Januar oder Februar ausgetragen worden. Die Ansetzung im Winter hatte oft zu Differenzen mit europäischen Klubs geführt, da diese ihre Spieler mitten in der laufenden Saison für das Turnier abstellen mussten.

"Es ist ja auch schön, in einem wunderbaren Land wie Ägypten abends Fußball zu Spielen. Es ist ja nur Südafrika, wo es im Juni kalt werden kann", sagte Rohr, der mit seinem Team um Kapitän John Obi Mikel in Gruppe B auf die Debütanten Burundi (22. Juni) und Madagaskar (30. Juni) sowie Guinea (26. Juni) trifft. "Ich glaube, dass alles möglich ist in dieser Gruppe. Jeder kann jeden schlagen", sagte Rohr.

Bei der Weltmeisterschaft in Russland hatte Rohr mit Nigeria im vergangenen Jahr knapp das Achtelfinale verpasst. Die Spielweise beim Turnier in Ägypten unterscheide sich wesentlich, findet der Coach. Jene Spieler, die in Europa unter Vertrag stehen, müssten sich umstellen: "Es wird mit langen Bällen operiert und dann gepresst. Es ist eine andere Spielweise. Es gibt mehr Überraschungseffekte", sagte Rohr.

Copa: Paraguay verspielt Sieg gegen Katar

Uruguay ist dank der Superstars Luis Suarez und Edinson Cavani mit einem lockeren Erfolg gegen Ecuador in die Copa America gestartet. Der Rekord-Champion gewann 4:0 (3:0), Cavani (33.) und Suarez (44.) steuerten jeweils einen Treffer bei.

Boualem Khoukhi (l.) traf für Katar zum überraschenden Ausgleich.

Foto: Imago/Fotoarena

Paraguay verspielte dagegen einen bereits sicher geglaubten Sieg gegen Außenseiter Katar und kam in Rio de Janeiro trotz 2:0-Führung nicht über ein 2:2 (1:0) gegen die Gast-Teilnehmer vom Persischen Golf hinaus. Im gähnend leeren Maracana trafen der 36-jährige Oscar Cardozo (4.) und Derlis Gonzalez (56.) für Paraguay. Almoez Ali (68.) und Boualem Khoukhi (77.) sicherten dem WM-Gastgeber von 2022 aber noch einen unerwarteten Punkt.

Damit verpasste es Paraguay, in der Gruppe B nach Punkten zu Kolumbien aufzuschließen, das am Sonnabend 2:0 gegen Argentinien gewonnen hatte. Im wegweisenden zweiten Gruppenspiel trifft Paraguay am Mittwoch auf die Argentinier.

Neben Cavani und Suarez traf Nicolas Lodeiro (6.) für Uruguay, zudem unterlief Arturo Mina (78.) in der Schlussphase ein Eigentor. Ecuador musste jedoch einen Großteil der Partie in Unterzahl spielen, nachdem Jose Quinteros (24.) bereits früh Rot gesehen hatte. Uruguay, 15-maliger Südamerika-Meister, setzte sich in der Gruppe C mit Titelverteidiger Chile erst einmal an die Spitze.

Im zweiten Gruppenspiel startet in der Nacht zum Dienstag (1 Uhr MESZ) Chile gegen Japan die Mission Titelverteidigung. Die Asiaten sind am Freitag (1 Uhr MESZ) auch nächster Gegner Uruguays.

Gold Cup: Siege für Costa Rica und Haiti

Costa Rica und Haiti sind mit Siegen in den Gold Cup gestartet. Die "Ticos" setzten sich in Costa Ricas Hauptstadt San Jose mühelos mit 4:0 (3:0) gegen Nicaragua durch, Haiti behielt im Duell der Außenseiter gegen Bermuda mit 2:1 (0:1) die Oberhand.

Celso Borges (7.), Bryan Oviedo (19.), Elias Aguilar (45.+1) und Allan Cruz trafen für Costa Rica, das 2017 bis ins Halbfinale gestürmt war und den Titel zuletzt 1989 gewonnen hatte.

Der Gold Cup findet in den USA, Costa Rica und Jamaika statt und wird erstmals mit 16 Mannschaften gespielt. Titelverteidiger USA greift in der Nacht auf Mittwoch beim Spiel gegen Guyana ins Geschehen ein.