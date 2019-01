Wie Kira Walkenhorst ihr Karriereende erklärt

Hamburg. Beachvolleyball-Olympiasiegerin Kira Walkenhorst hat das Ende ihrer Laufbahn als "die mit Abstand härteste" Entscheidung ihrer Karriere bezeichnet. In einer Mitteilung des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) bestätigte die 28-Jährige am Montag, dass sie aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr mit ihrer langjährigen HSV-Erfolgspartnerin Laura Ludwig spielen werde.

"Ich würde nichts lieber tun, als mit Laura und meinem großartigen Team dort weitermachen, wo wir 2017 aufgehört haben", sagte Walkenhorst. Sie habe vielleicht die Warnsignale ihres Körpers "in den letzten Jahren zu sehr in den Hintergrund gedrängt, jedenfalls erlaubt mir mein Körper keinen Leistungssport mehr". Alles andere als ihrer Teamkollegin nahezulegen, sich eine andere Partnerin zu suchen, "mit der sie ihre Ziele erreichen kann, erschien mir unfair".

Kozuch soll Walkenhorst ersetzen

Offen blieb in der Mitteilung, mit wem Ludwig künftig spielt. Topkandidatin ist die gebürtige Hamburgerin Margareta Kozuch, die 2016 ihre herausragende Karriere im Hallenvolleyball beendet hatte und seit 2017 mit der früheren WM-Zweiten Karla Borger in Stuttgart spielte. Eine offizielle Bestätigung soll in den kommenden Tagen folgen.

Die Trennung von Borger und Kozuch wurde bereits am Montag offiziell bekannt gegeben. “Ich bin Karla sehr dankbar für die gemeinsame Zeit und dass ich an ihrer Seite zum Beachvolleyball gefunden habe. Jetzt freue ich mich auf neue Herausforderungen im Beachvolleyball“, sagte Kozuch.

Laura Ludwig (vorn) wird nach dem Triumph von Kira Walkenhorst mit Sekt geduscht Foto: FrankPeters / WITTERS

Zuvor drehten die Olympiasiegerinnen und Weltmeisterinnen eine Ehrenrunde mit HSV-Fahne und -Fanschal Foto: FrankPeters / WITTERS

Schon wieder Gold: Bereits im Vorjahr hatten Laura Ludwig (r.) und Kira Walkenhorst die Premiere des Turniers gewonnen Foto: Witters

Das Team hinter dem Erfolg: Laura Ludwig (hinten) und Kira Walkenhorst posieren mit ihrem Trainer- und Betreuerstab Foto: FrankPeters / WITTERS

Kira Walkenhorst lässt ihren Manager vom Erfolgstrank kosten Foto: FrankPeters / WITTERS



Bereits am Freitag im Halbfinale hatte Laura Ludwig ihr ganzes Können gezeigt – und die Ästhetik ihres Sports Foto: BEAUTIFUL SPORTS/T. Sobczak / imago/Beautiful Sports

Der Finaleinzug wurde mit Maskottchen Marnin gefeiert Foto: TimGroothuis / WITTERS

Das Tennisstadion am Rothenbaum war am ersten Finaltag mit 9000 Zuschauern prall gefüllt Foto: FrankPeters / WITTERS

Bei angenehmem Spätsommerwetter konnte das Dach, das sich hier in der Sonnenbrille eines Spielers spiegelt, geschlossen bleiben Foto: Markus Tischler / imago/Tischler



Seit 2013 spielte Walkenhorst an der Seite der vier Jahre älteren Ludwig. Gemeinsam gewannen sie unter anderem 2016 Olympia-Gold, wurden ein Jahr später Weltmeisterinnen und zweimal als Mannschaft des Jahres in Deutschland ausgezeichnet.

Die Fußstapfen, in die Kozuch tritt, sind riesig. Walkenhorst galt als eine der besten Blockspielerinnen der Welt. Neben Olympia- sowie WM-Gold holte sie mit Ludwig noch zwei EM-Siege und gewann zweimal das World-Tour-Finale. 2019 wollten beide in Hamburg ihren WM-Titel verteidigen.

Die "Golden Girls" meisterten zudem in ihrer Karriere viele Rückschläge. Walkenhorst erholte sich vom Pfeifferschen Drüsenfieber, einem Meniskusschaden sowie einem Kreuzbandriss, Ludwig überstand eine Schulter-OP erfolgreich. Immer kamen die beiden stärker zurück, doch nun wurden die Strapazen für Walkenhorst zu groß.

Wenig Zeit für das neue Topduo

Das neu formierte Duo hat nicht viel Zeit, sich zu finden. Die Konkurrenz startete bereits im September in die Olympia-Qualifikation, die zwölf besten Turnierergebnisse gehen in die Wertung ein. Wann Ludwig und Kozuch erstmals gemeinsam auf der Tour antreten, steht noch nicht fest.

Kozuch ist anders als die introvertierte Walkenhorst ein offener Typ, ein PR-Profi, der die Social-Media-Kanäle gekonnt bedient. Schon oft zierte das Konterfei der fünfmaligen Volleyballerin des Jahres verschiedene Werbekampagnen, nach Angelina Grün ist sie Deutschlands bekannteste Volleyballerin. Sollte das Duo bald Erfolge feiern, könnte das der Sportart einen weiteren Schub verleihen.

( dpa/SID/HA )

