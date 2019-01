Aus für Hamburger Traum-Duo: Walkenhorst beendet Karriere

Kira Walkenhorst (r.) holte an der Seite von Laura Ludwig Gold in Rio 2016.

Hamburg. Die schlimmsten Befürchtungen sind wahr geworden: Die Hamburger Beachvolleyball-Olympiasiegerin Kira Walkenhorst beendet laut der "Bild" ihre Karriere. Demnach werde die 28 Jahre alte Goldmedaillengewinnerin von Rio de Janeiro nicht mehr an der Seite von Laura Ludwig antreten. Walkenhorst hat seit Jahren mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Zuletzt bereiten der besten Blockspielerin der Welt Rippe, Hüfte und Schulter trotz Operationen weiter Probleme. An leistungssportliches Training war nicht mehr zu denken. Im Dezember musste sie ihr für Anfang des Jahres avisiertes Comeback verschieben. Das Management des Duos und der Deutsche Volleyball-Verband waren zunächst nicht zu erreichen.

Seit 2013 spielte Walkenhorst an der Seite der vier Jahre älteren Ludwig. Gemeinsam gewannen sie unter anderem 2016 Olympiagold, wurden ein Jahr später Weltmeisterinnen und zweimal als Mannschaft des Jahres in Deutschland ausgezeichnet.

So geht es jetzt für Laura Ludwig weiter

Nun wird das Hamburger Erfolgsduo verletzungsbedingt auseinandergerissen. Seit Wochen werden längst Alternativen für Ludwig gesucht, die fünf Monate nach Geburt ihres Sohnes wieder topfit ist, jüngst ein Foto mit Sixpack postete. „Ich bin in guter Form, brauche jetzt aber Spielpraxis“, sagt die mutmaßlich beste Beachvolleyballerin der Welt. Will sie 2020 in Tokio ihren Olympiasieg verteidigen, muss sie möglichst bald in die Qualifikation einsteigen, die im September begann und bis Juni 2020 läuft. Die besten zwölf Turniere kommen in die Wertung, maximal zwei deutsche Frauenteams dürfen nach Japan.

An Ludwigs Seite könnte künftig die gebürtige Hamburgerin Margareta Kozuch (32) blocken, die bisher mit der Stuttgarterin Karla Borger (30) zusammenspielt. Kozuch schlug 336-mal für die deutsche Hallen-Nationalmannschaft auf, war deren Kapitänin und eine der Weltbesten. Vor zwei Jahren wechselte sie in den Sand, wollte aber nicht am Bundesstützpunkt in Hamburg trainieren, weil ihr italienischer Lebensgefährte Basketballprofi in Mailand ist. Das müsste sie nun ändern. Sie soll dazu bereit sein.

Gold! Hamburger Beach-Duo krönt sich an der Copacabana:

Bei der Siegerehrung gab’s kein Halten mehr. Laura Ludwig und Kira Walkenhorst sind die Königinnen an der Copacabana Foto: ADREES LATIF / REUTERS

Wer feiert wilder? Laura Ludwig und Kira Walkenhorst machten nach ihrem Triumph die Nacht zum Tag Foto: Conny Kurth / imago

Der 30-jährige Laura Ludwig war nach Spielende den Tränen nahe. Sie ist nun Deutschlands erfolgreichste Beachvolleyballerin Foto: Sebastian Kahnert / dpa

Strahlende Olympiasiegerinnen: Das Hamburger Beach-Duo holt Gold in Rio 2016 Foto: Ezra Shaw / Getty Images

Der Moment, als der Matchball verwandelt wurde: Kira Walkenhorst und Laura Ludwig sind am Ziel ihrer Träume Foto: Mario Ruiz / dpa



Selbst bei der Siegerehrung konnten die beiden ihren Triumph noch nicht so richtig fassen Foto: Ezra Shaw / Getty Images

Immer wieder befreiten sich Ludwig/Walkenhorst aus brenzlichen Situationen wie dieser Foto: ADREES LATIF / REUTERS

Hamburgs Sportsenator Andy Grote, Sportstaatsrat Christoph Holstein und Olympiastützpunkt-Leiterin Ingrid Unkelbach schwenkten eine Deutschlandfahne auf der Tribüne Foto: ValeriaWitters / Witters

Ein Küsschen für das Edelmetall! Foto: Ezra Shaw / Getty Images

Laura Ludwig und Kira Walkenhorst krönen ihre bärenstarke Leistung an der Copacabana Foto: Quinn Rooney / Getty Images



Die vermeintlich beste Abwehrspielerin der Welt, Laura Ludwig, in Aktion Foto: Patrick Smith / Getty Images

Immer wieder wehrte sie die Angriffsschläge der Brasilianerinnen ab Foto: Patrick Smith / Getty Images

Doch auch Barbara Seixas kann durch den Sand fliegen Foto: Patrick Smith / Getty Images

Auch diese taktische Anweisung der Brasilianerin Barbara Seixas bei eigenem Aufschlag half nicht: Deutschland dominierte das Finale Foto: Quinn Rooney / Getty Images

JAAAAAA! Hamburg holt seine erste Goldmedaille bei Olympia Foto: Ezra Shaw / Getty Images



Kira Walkenhorst ist am Netz eine Macht und blockt auch diesen Angriffsschlag Foto: Patrick Smith / Getty Images

Besonders die starken Aufschläge des Duos waren ein Grund des Finalerfolgs Foto: Patrick Smith / Getty Images

Hochkonzentriert vor dem Punktgewinn: Ludwig und Walkenhorst zeigten keine Schwächen Foto: Soeren Stache / dpa

Bezeichnend: Enttäuschung bei den Gastgebern, Jubel bei den Deutschen Foto: Ezra Shaw / Getty Images

Jubeln, abklatschen und weiter Druck machen: Laura Ludwig und Kira Walkenhorst während des Matches Foto: TONY GENTILE / REUTERS



Kurze Taktikbesprechung während einer Auszeit Foto: Quinn Rooney / Getty Images

Laura Ludwig holt auch diesen Ball noch vor der Bodenberührung Foto: Patrick Smith / Getty Images



( HA/rg/dpa )

© Hamburger Abendblatt 2019 – Alle Rechte vorbehalten.