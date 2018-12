Tod mit 47: Trauer um Ex-Boxweltmeister Markus Beyer

Der ehemalige Weltmeister stirbt in einem Berliner Krankenhaus. Sein langjähriger Trainer Ulli Wegner ist bestürzt.

Berlin. Markus Beyer ist tot. Der frühere Boxweltmeister ist am Montag in einem Berliner Krankenhaus einer kurzen, schweren Krankheit erlegen. Das meldet der MDR, für den der gebürtige Sachse seit 2015 als Experte am Ring tätig war. Beyer wurde nur 47 Jahre alt.

Seinen größten Erfolg feierte Beyer 1999, als er durch einen Sieg über den Briten Richie Woodhall Weltmeister im Supermittelgewicht wurde. "Ich kann meine Gefühle mit Worten nicht beschreiben. Jeder weiß, dass er mein Lieblingssportler war – und das hatte vor allem eine menschliche Komponente", sagte sein langjähriger Förderer und Trainer Ulli Wegner. "Markus Beyer war ein durch und durch feiner Mensch. Im Moment fühle ich mich, als hätte mir jemand in die Magengrube geschlagen. Ich muss das alles erst verarbeiten."

Erst Anfang Oktober war der frühere Weltmeister Graciano Rocchigiani bei einem Verkehrsunfall im Alter von 54 Jahren ums Leben gekommen. Mehr dazu in Kürze.

