Werner spricht sich für DFB-Comeback von Özil aus

Werner wünscht sich Özil-Comeback

Angreifer Timo Werner wünscht sich ein Comeback von Mesut Özil in der Nationalmannschaft. „Ich glaube, dass viele in der Mannschaft glücklich wären, wenn Mesut sagen würde, ich mach’s nochmal. Er ist ein Spieler, der den Unterschied ausmachen kann und ist im Team hoch angesehen“, sagte der Leipziger der „Sport Bild“.

Weiter bedauerte Werner die Umstände von Özils Rücktritt aus der Nationalelf. „Ich finde es schade, dass es so endete. Er hat viel für Deutschland geleistet, beim WM-Titelgewinn in Brasilien war er Stammspieler. Man wünscht sich, dass sich beide Parteien nochmals zusammensetzen und nicht auf diese Weise auseinandergehen“, sagte der 22-Jährige.

Ramos stichelt gegen Klopp nach Kritik

Real Madrids Kapitän Sergio Ramos hat im öffentlichen Disput mit Liverpool-Coach Jürgen Klopp nachgelegt und dessen Kritik an seiner Spielweise im Champions-League-Finale gekontert. „Er versucht, die Niederlage zu erklären. Aber es ist nicht das erste Endspiel, das er verloren hat“, sagte Ramos vor dem europäischen Supercup gegen den Stadtrivalen Atletico Madrid in Tallinn an diesem Mittwoch (21 Uhr/Sky).

Die Königlichen hatten das Finale 3:1 gewonnen. Abwehrspieler Ramos war dabei mit einer überharten Spielweise aufgefallen. Nach einem Sturz durch eine Ringkampf-Einlage des Spaniers hatte zunächst Liverpools Offensivstar Mohamed Salah ausgewechselt werden müssen, der deutsche Keeper Loris Karius erlitt später durch einen Ellbogenschlag von Ramos eine Gehirnerschütterung.

Sergio Ramos ist nach dem Champions-League-Finale weltweit kritisiert worden

„Ich habe nicht die Absicht, einen Spieler vorsätzlich zu verletzen“, sagte Ramos und ergänzte in Richtung Klopp: „Einige von uns arbeiten seit vielen Jahren auf einem sehr hohen Level. Ich bin nicht sicher, ob er das von sich sagen kann.“ Zugleich zeigte sich Ramos versöhnlich: „Bei der Wahl des besten Trainers habe ich für ihn gestimmt. Er kann sich entspannen.“ Klopp hatte Ramos’ Finalauftritt zuletzt unter anderem als „rücksichtslos und brutal“ bezeichnet.

Pogba-Bruder fällt bei Uerdingen durch

Mathias Pogba, Bruder von Frankreichs Weltmeister Paul Pogba, ist beim Probetraining des Drittligisten KFC Uerdingen durchgefallen. „Mathias hat für einen Neuner einen guten Körper, ist groß. Aber er hat noch zu viele Kilos auf den Hüften“, sagte KFC-Trainer Stefan Krämer der „Bild“. Der 27 Jahre alte und derzeit vertragslose Angreifer hatte zu Wochenbeginn versucht, sich beim ambitionierten Aufsteiger zu empfehlen. Er spielte zuletzt für Sparta Rotterdam. „Mathias hätte der Mannschaft nicht weiterhelfen können. Er ist schon wieder weg“, sagte Krämer.

Effenberg: „Bundesliga wird immer schlechter“

Stefan Effenberg macht sich große Sorgen um das Leistungsvermögen der Bundesliga. „Die Qualität wird immer schlechter“, schreibt der 50-Jährige in seiner Kolumne für t-online und begründet seine These mit der deutschen Transferpolitik.

„Wenn ich mir die Transfers der Bundesligisten anschaue, fällt auf: Der namhafteste Spieler, der von außen dazu gekommen ist, ist Axel Witsel beim BVB. Das ist zweifellos ein richtig guter Spieler, aber er kommt von Tianjin Quanjian aus China und hat noch nie in einer europäischen Topliga gespielt“, so der frühere Bayern-Kapitän, der ergänzte: „Wenn das einer der namhaftesten neuen Spieler ist, dann ist klar: Die Bundesliga ist aktuell nicht attraktiv für Topspieler. Und deshalb bin ich mir auch sicher, dass der Rückstand der Bundesliga zur Premier League und zu den anderen Topligen erheblich größer wird.“

Der „Tiger“ Effenberg macht sich Sorgen um die Bundesliga

Deshalb würde es den Champions-League-Sieger von 2001 auch nicht wundern, wenn die deutschen Vertreter im Europacup wie in der vergangenen Saison enttäuschen: „Natürlich müssen wir uns darauf einstellen, dass es wieder in einem Desaster endet und dass nur der FC Bayern uns würdig vertreten wird. Das ist ja auch der einzige Verein mit dem Anspruch, das zu tun.“

Effenberg sieht für die Königsklasse schwarz: „Was haben denn Schalke, Dortmund oder Hoffenheim für Ansprüche? Die werden durchweg die Aussage tätigen, dass sie in Europa überwintern wollen. Und das wird eng.“

Auch Schalke an Rudy interessiert

Nach RB Leipzig ist offenbar auch Vizemeister Schalke 04 an einer Verpflichtung von Bayerns Sebastian Rudy interessiert. Nach Informationen der „Bild“ hat sich Schalkes Trainer Domenico Tedesco mit Rudy in München getroffen. Der 28 Jahre alte WM-Teilnehmer besitzt in München noch einen Vertrag bis 2020. Im Mittelfeld der Bayern herrscht aber ein Überangebot. Am Dienstag hatte der SWR vermeldet, dass Rudy für 15 Millionen Euro nach Leipzig wechseln werde. RB bestätigte die Meldung allerdings nicht.

Eto’o wechselt nach Katar

Der Kameruner Samuel Eto’o wechselt vom türkischen Erstligisten Konyaspor zum Qatar Sports Club. Der 37 Jahre alte Torjäger wechselt ohne Ablösesumme nach Katar, nachdem er seinen Vertrag mit seinem bisherigen Club vor gut einer Woche in gegenseitigem Einvernehmen aufgelöst hatte.

