Werder Bremen lässt Held aus Nordderby gegen den HSV ziehen

Angreifer Ishak Belfodil verlässt Werder Bremen nach einem Jahr wieder. "Der Leihvertrag mit Lüttich läuft aus, und es wird keine weitere Zusammenarbeit geben", sagte Bremens Sportchef Frank Baumann dem "Kicker". Ursprünglich wollte Werder den Algerier auch in der kommenden Saison noch halten. Zuletzt hatte es aber Querelen zwischen dem Spieler, seinem Berater und Werder gegeben. 1899 Hoffenheim und der FC Schalke 04 gelten als Interessenten.

Der 26-Jährige schoss in 26 Spielen vier Tore für Werder. Auch am 1:0-Sieg im Nordderby gegen den HSV war Belfodil maßgeblich beteiligt – wenn auch nicht als Torschütze. Letztendlich zwang der Stürmer Hamburgs Verteidiger Rick van Drongelen durch seinen energischen Einsatz jedoch zum entscheidenden Treffer in der 86. Minute.

Union Berlin holt neuen Cheftrainer

Fußball-Zweitligist Union Berlin setzt nach dem enttäuschenden Saisonverlauf auf einen neuen Cheftrainer und hat Sportdirektor Helmut Schulte entlassen. Der bisherige Chefcoach Andre Hofschneider, seit Dezember 2017 im Amt, wird dem Klub als Trainer in einem anderen Bereich erhalten bleiben.

Unions Präsident Dirk Zingler sagte zur Trennung von Schulte: "Gemeinsam sind wir in den letzten Wochen zu der Überzeugung gekommen, dass ein Neuanfang in der Lizenzspielerabteilung nach dieser Saison richtig ist."

Schulte war seit Februar 2016 als Leiter der Lizenzspielerabteilung im Amt und verlässt den Klub mit sofortiger Wirkung. Die Berliner stellen die sportliche Leitung nach Platz acht in der abgelaufenen Saison neu auf. Wer Geschäftsführer Profifußball wird, will der Klub in Kürze mitteilen.

Vor WM-Nominierung: Özil und Gündogan treffen Erdogan

Die deutschen Fußball-Nationalspieler Mesut Özil und Ilkay Gündogan haben kurz vor der WM-Nominierung den umstrittenen türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan getroffen. Im Rahmen von Erdogans dreitägigem Besuch in London überreichten Özil und Gündogan dabei Trikots ihrer Vereine FC Arsenal bzw. Manchester City.

Erdogans Partei AKP veröffentlichte Fotos des Treffens im Hotel Four Seasons, an dem auch der deutsch-türkische Profi Cenk Tosun vom FC Everton teilnahm, am Montag bei Twitter. Auf Gündogans Trikot mit der Nummer acht stand: "Mit großem Respekt für meinen Präsidenten."

Ex-Nationalspieler Friedrich geht unter die Schauspieler

Der frühere Fußball-Nationalspieler Arne Friedrich ist unter die Schauspieler gegangen. Der 38-Jährige gibt am Dienstag (15. Mai) in der Comedy-Serie "jerks." auf ProSieben sein Schauspiel-Debüt. Die Sendung wird um 22.15 Uhr ausgestrahlt.

"Beim Dreh war ich nicht aufgeregt", erklärte der 82-malige Nationalspieler, der in der Serie ausgiebig über seine Zeit bei Hertha BSC ausgefragt wird. "Ich habe mich selbst gespielt, daher musste ich mich in keine Rolle denken", sagte Friedrich, der von 2002 bis 2010 für Bundesligist Hertha BSC spielte.

Knöchelprobleme von BVB-Star Kagawa

Japans neuer Fußball-Nationaltrainer Akira Nishino hat mit Blick auf die WM in Russland Zweifel am Gesundheitszustand von Dortmunds Mittelfeldspieler Shinji Kagawa geäußert. Der Coach habe den 29-jährigen Offensivspieler, der zuletzt unter Problemen mit seinem linken Knöchel litt, aber beim Saisonfinale gegen Hoffenheim zu einem Kurzeinsatz kam, kürzlich in Deutschland getroffen. "Ich glaube schon, dass er sich selber über seine schwierige Lage bewusst ist", zitierte die japanische Tageszeitung "Sankei Shimbun" den Trainer am Montag.

Der Coach sei auch über den früheren Mainzer Shinji Okazaki besorgt, der ebenfalls am linken Fußgelenk Schmerzen hat. Nishino will laut Medienangaben am 31. Mai seinen endgültigen Kader für die WM in Russland festlegen. Japan startet am 19. Juni gegen Kolumbien in das Turnier. Weitere Gruppengegner sind Senegal und Polen.

"Wollen mutig sein": Kiel angriffslustig vor Relegation gegen Wolfsburg

Zweitligist Holstein Kiel blickt den Relegationsspielen gegen den VfL Wolfsburg mit großer Vorfreude und viel Selbstvertrauen entgegen. "Wir sind überzeugt davon, dass wir guten Fußball spielen. Wir glauben daran. Wir wollen mutig sein, wir wollen nach vorne spielen", sagte Holstein-Trainer Markus Anfang dem SID am Montag und zeigte sich angriffslustig: "Wir sind bislang in jedes Spiel gegangen, um es zu gewinnen. Und das wollen wir gegen Wolfsburg auch."

Kiel war in der abgelaufenen Zweitliga-Saison mit erzielten 71 Toren das offensivstärkste Team. Zudem verloren sie lediglich sechs ihrer 34 Spiele - auch das ist eine Bestmarke.

Kiel war unter Anfang erst im vergangenen Jahr nach 36 Jahren erstmals wieder in die 2. Liga aufgestiegen und würde mit dem Durchmarsch ein kleines Fußball-Wunder vollbringen.

Mexikos Nationalspieler Carlos Salcedo bleibt bei Eintracht Frankfurt

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hat den bislang nur ausgeliehenen mexikanischen Nationalspieler Carlos Salcedo fest verpflichtet. Der 24 Jahre alte Verteidiger erhält in Frankfurt einen bis 2022 gültigen Vertrag, teilte der Verein am Montag mit. Salcedo kam vor dieser Saison auf Leihbasis vom mexikanischen Club Deportivo Guadalajara in die Bundesliga. Die Eintracht hatte sich aber schon im vergangenen Jahr eine Kaufoption auf den 18-maligen Nationalspieler Mexikos gesichert.

"Carlos ist ein Spieler mit einer starken Präsenz, mit einer guten Spieleröffnung und guter Robustheit", sagte der Frankfurter Sportdirektor Bruno Hübner. Salcedo hat zudem gute Chancen, mit Mexiko an der Fußball-WM in Russland teilzunehmen und dort im ersten Gruppenspiel am 17. Juni auf die deutsche Mannschaft zu treffen.

VfB gibt fünf Verpflichtungen und zwei Verlängerungen bekannt

Zwei Tage nach dem Ende der Saison in der Fußball-Bundesliga hat der VfB Stuttgart zahlreiche Personalentscheidungen für die kommende Spielzeit bekannt gegeben. Die Planungen seien damit aber noch nicht abgeschlossen, sagte Sportvorstand Michael Reschke am Montag.

Vom SC Freiburg wechselt wie erwartet Marc Oliver Kempf zu den Schwaben. Er unterschrieb einen Vertrag bis 2022. Von Manchester City kommt Rechtsverteidiger Pablo Maffeo. Der 20 Jahre alte Spanier unterschrieb einen Fünfjahresvertrag und ist laut Informationen der "Bild"-Zeitung der mit neun Millionen Euro teuerste Zugang der Vereinsgeschichte. Gemeinsam mit Neuzugang Borna Sosa von Dinamo Zagreb, über den seit Wochen spekuliert wurde, soll Maffeo die VfB-Zukunft auf den Außenverteidigerpositionen sein. Sosa einigte sich mit Stuttgart ebenfalls auf einen Vertrag bis 2023.

Den Vertrag mit Außenverteidiger Emiliano Insua verlängerte der VfB um zwei Jahre mit einer Option auf ein drittes. Auch Ersatztorwart Jens Grahl verlängerte bis 2020.

Aus der Jugend von Borussia Dortmund kommt Mittelfeldspieler David Kopacz und unterschrieb bis 2022. Roberto Massimo steht zukünftig ebenfalls in Stuttgart unter Vertrag. Der 17-Jährige wird aber sofort wieder an seinen bisherigen Club Arminia Bielefeld verliehen. Zur Laufzeit des Vertrages machte Reschke keine Angaben.

