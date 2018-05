Transfermarkt läuft warm: Neues auch von Robben und Ribéry

Werden Robben und Ribéry getrennt?

Bayern Münchens kongeniales Flügel-Duo "Robbery" droht auseinandergerissen zu werden. Während Franck Ribéry das Vertragsangebot des deutschen Rekordmeisters noch in dieser Woche annehmen und bis 2019 verlängern werde, zögere Robben. Das berichtet die Münchner tz.

Trennen sich ihre Wege? Die Bayern-Altstars Arjen Robben (l.) und Franck Ribéry

Dem Niederländer (34) liegt wie dem Franzosen (35) ein Angebot für eine weitere Zusammenarbeit in der kommenden Saison vor. Ribérys Berater soll den Bayern bereits signalisiert haben, dass sein Klient in diesen Tagen unterschreiben werde. Robben, der sich bereits vor Monaten Klarheit gewünscht hatte, hat dagegen offenbar andere lukrative Angebote.

Ribéry spielt seit 2007, Robben seit 2009 für die Bayern. Größter gemeinsamer Erfolg war das Triple unter Trainer Jupp Heynckes 2013. Die Münchner Bosse hatten sich zuletzt zuversichtlich gezeigt, dass die beiden Superstars dem Klub erhalten bleiben werden.

Ingolstadt holt Hannovers Benschop

Zweitligist FC Ingolstadt intensiviert nach dem gesicherten Klassenerhalt die Planungen für die kommende Saison. Wie der Donaukurier berichtet, haben die Schanzer in Charlison Benschop von Bundesligist Hannover 96 die erste Neuverpflichtung für die kommende Spielzeit getätigt.

Der Vertrag des 28-jährigen Niederländers bei 96 läuft aus, der Mittelstürmer ist damit ablösefrei. Benshop kam bei den Niedersachsen seit 2015 zu 16 Einsätzen in der Bundesliga (zwei Tore) und zwei in der 2. Liga. Davor hatte er für Fortuna Düsseldorf in 58 Zweiligaspielen 25-mal getroffen. Benschop saß am Sonntag beim 2:0 des FCI bei Eintracht Braunschweig bereits auf der Tribüne.

Hertha vor Verpflichtung von Klünter

Der eine geht wohl, der andere bleibt: Die Kölner Lukas Klünter (l.) und Jonas Hector

Der Transfer von Lukas Klünter von Absteiger 1. FC Köln zu Hertha BSC steht offenbar kurz vor dem Abschluss. Der 21-Jährige, der in Berlin bereits den Medizincheck absolviert haben soll, wird bei den Hauptstädtern laut Kicker einen Vertrag bis 2022 erhalten. Das Kölner Eigengewächs soll zwei Millionen Euro Ablöse kosten.

Rechtsverteidiger Klünter könnte in Berlin Mitchell Weiser ersetzen, der mit Bayer Leverkusen in Verbindung gebracht wird. Nach Javairo Dilrosun (19), der ablösefrei von Manchester City kommt, wäre er der zweite Neuzugang für die Mannschaft von Trainer Pal Dardai. Klünter kam in der Kölner Abstiegssaison auf 19 Bundesligaspiele (ein Tor), stand zuletzt aber nicht mehr im FC-Kader.

Schalke an Bayerns Rudy interessiert

Sebastian Rudy hat offenbar das Interesse von Schalke 04 geweckt. Der deutsche Vize-Meister möchte den Nationalspieler von Bayern München laut "Bild"-Zeitung auf Leihbasis nach Gelsenkirchen holen. Demnach habe es bereits einen ersten Kontakt gegeben.

Der 28 Jahre alte Rudy, an dem auch dessen Ex-Club VfB Stuttgart interessiert ist, war erst im vergangenen Sommer von 1899 Hoffenheim zum FC Bayern gewechselt, wo er einen Vertrag bis 2020 erhielt. An der Isar gehört er jedoch nur zur zweiten Garde, kam aber immerhin auf 34 Pflichtspiel-Einsätze (ein Tor).

Schalke hat nach den Abgängen der Nationalspieler Leon Goretzka (FC Bayern) und Max Meyer (offen) im defensiven Mittelfeld Bedarf. Rudy will aber wohl abwarten, wie der neue Bayern-Coach Niko Kovac plant.

Piräus-Boss beschimpft Profis: "Erstickt!"

Skandal-Clubpräsident Evangelos Marinakis hat die Mannschaft des griechischen Rekordmeisters Olympiakos Piräus nach dem letzten Spieltag übel beschimpft. "Ihr seid nicht einmal das Toilettenpapier in unserem Trainingszentrum wert. Statt euch einen schönen Urlaub zu wünschen, sage ich: geht und erstickt", wird Marinakis in griechischen Medien zitiert.

Piräus hatte zum Abschluss einer enttäuschenden Saison 0:3 (0:0) bei PAS Ioannina verloren und als Tabellendritter erstmals seit 2011 die Qualifikationsspiele für die Champions League verpasst. Ex-Nationalspieler Marko Marin stand am Sonntag nicht im Kader.

Marinakis erklärte den Berichten zufolge zudem, er allein sei dafür verantwortlich "euch hierher geholt und mit goldenen Verträgen ausgestattet zu haben." Olympiakos hatte von 2011 bis 2017 siebenmal in Folge den Titel geholt, in diesem Jahr ging die Meisterschaft an AEK Athen.

Schon im vergangenen Monat hatte Marinakis der Mannschaft eine Strafe von 400.000 Euro aufgebrummt und den Spielern erklärt, sie könnten vorzeitig in Urlaub gehen. "Ich werde Olympiakos neu aufbauen, und es wird das Team werden, von dem wir alle träumen. Ich und der Rest der Fans haben euch lange genug toleriert", soll der 50-Jährige den Profis gesagt haben.

Neuer wohl nicht bereit für den VfB

Nationaltorhüter Manuel Neuer muss sich auf seinem langen Weg zurück offenbar weiter gedulden. Einer "Bild"-Meldung zufolge ist auch ein Einsatz des Bayern-Kapitäns am Sonnabend gegen den VfB Stuttgart fraglich.

Hintergrund: Neuer habe zuletzt wegen eines Knochen-Ödems (Schwellung) im operierten linken Fuß eine Woche mit dem Training aussetzen müssen und nur im Kraftraum üben können. Seit vergangenem Donnerstag steht Neuer allerdings wieder auf dem Platz. Der Kapitän der DFB-Auswahl hat wegen eines Fußbruchs seit September kein Spiel mehr bestritten.

Sollte Neuer (32) auch gegen Stuttgart passen müssen, bliebe ihm mit den Bayern nur noch das DFB-Pokalfinale am 19. Mai gegen Eintracht Frankfurt. Sein Vertreter Sven Ulreich (29) würde seinen Platz ohne Murren räumen.

Zwar würde er in Berlin gerne spielen, sagte Ulreich im kicker, "ich habe eine gute Saison gespielt und geholfen, dass wir im Pokal ins Finale gekommen sind. Aber wenn Manu fit ist und der Trainer sagt, Manu spielt, dann ist das so. Ich verstehe, dass Manu Spielpraxis braucht, das ist auch wichtig für das Nationalteam."

Bundestrainer Joachim Löw plant fest mit Neuer für die WM in Russland (14. Juni bis 15. Juli). Zum vorläufigen Aufgebot, das Löw am 15. Mai benennen wird, dürften wegen Neuers Situation neben seinem Kapitän und der Nummer 2 Marc-Andre ter Stegen in Bernd Leno und Kevin Trapp zwei weitere Torhüter gehören. Zur Mission Titelverteidigung darf Löw im 23er-Kader nur drei Keeper mitnehmen.

Van Marwijk nominiert für Australien

Die Offensivspieler Mathew Leckie von Hertha BSC und Robbie Kruse vom VfL Bochum gehören zum vorläufigen WM-Kader der australischen Nationalmannschaft. Trainer Bert van Marwijk berief am Montag außerdem in Torhüter Mitch Langerak und Angreifer Nikita Rukavytsya weitere Akteure mit Bundesliga-Erfahrung in seinen 32-köpfigen Kader.

Auch Australiens Rekordschütze Tim Cahill vom englischen Zweitligisten aus England zählt trotz Formschwäche und mangelnder Spielpraxis zum Aufgebot von van Marwijk. "Er ist ein Sonderfall", sagte der Niederländer über den 38-Jährigen, der in 105 Länderspielen 50 Tore erzielt hat. "Er ist ein Spieler, der den Unterschied ausmachen kann." Im entscheidenden WM-Qualifikationsspiel gegen Syrien hatte Cahill beide Treffer zum 2:1-Sieg markiert.

In der kommenden Woche will van Marwijk sechs Spieler aus dem Kader streichen, bevor Australien ab dem 19. Mai sein Trainingslager in der Türkei beginnt. Das 23-köpfige WM-Aufgebot wird er dort am 3. Juni bekanntgeben, zwei Tage nach einem Testspiel gegen Tschechien. Die WM-Generalprobe folgt am 9. Juni gegen Ungarn, bei der WM in Russland sind Frankreich, Dänemark und Peru in der Gruppe C die Gegner.

Zidane gibt Entwarnung bei Ronaldo

Trainer Zinedine Zidane von Real Madrid hat nach der verletzungsbedingten Auswechslung von Cristiano Ronaldo im Clasico beim FC Barcelona (2:2) Entwarnung gegeben. "Es sieht im Moment nicht gut aus, aber ich glaube, es ist nichts Schlimmes", sagte Zidane. Für das Endspiel in der Champions League am 26. Mai in Kiew gegen den FC Liverpool mache er sich "keine Sorgen".

Ronaldo bekam im 238. Duell mit dem Erzrivalen bei seinem Treffer zum zwischenzeitlichen 1:1 (15.) nach Vorarbeit von Toni Kroos einen Schlag auf den Knöchel. Der 33-Jährige hielt bis zur Pause durch, blieb dann aber in der Kabine.

"Wie lange es dauern wird, kann ich noch nicht sagen, aber für ihn ist das eine Kleinigkeit", sagte Zidane weiter über Ronaldos Blessur. Der Portugiese sei zunächst aber etwas besorgt gewesen, weil der Knöchel geschwollen war.

Luis Suarez (10.) und Lionel Messi (52.) hatten Meister Barcelona mit Nationaltorwart Marc-Andre ter Stegen im Camp Nou zwei Mal in Führung gebracht. Real konnte die Serie von Barca, das auch im 35. Saisonspiel ungeschlagen blieb, trotz langer Überzahl nach der Roten Karte gegen Sergi Roberto (45.+1/Tätlichkeit) nicht beenden. Gareth Bale (72.) gelang lediglich noch der Ausgleich.

Zidane haderte damit, dass Schiedsrichter Alejandro Hernandez den Königlichen nach einem Foul von Jordi Alba an Marcelo in der Schlussphase einen Elfmeter verweigerte. "Wenn nächste Saison der Video-Schiedsrichter kommt, wird sich alles ändern", sagte er.

Ene Saison ohne Niederlage hatte in Spanien zuletzt Real vor 86 Jahren geschafft, damals umfasste die Spielzeit nur 18 Begegnungen. In der Tabelle führt Barca mit 87 Punkten souverän vor den Madrider Klubs Atletico (75) und Real (72).

