Champions League: Bayern ohne Robben nach Madrid

Kurz vor seinem von einigen Nebengeräuschen begleiteten Abschied bei Schalke 04 hat Mittelfeldspieler Max Meyer zu einem Rundumschlag gegen die Führungsetage des Bundesligisten ausgeholt. Dabei attackierte der viermalige Nationalspieler insbesondere Sportvorstand Christian Heidel. "Ich wollte einfach nicht mehr bei Schalke bleiben und unter Herrn Heidel arbeiten. In letzter Zeit fühlt sich das für mich alles nur noch wie Mobbing an", sagte Meyer der "Bild"-Zeitung.

Aussortiert: An den vergangenen sieben Spieltagen saß Schalke-Profi Max Meyer viermal 90 Minuten auf der Bank

Foto: picture alliance Der 22-Jährige, der die Königsblauen am Saisonende nach neun Jahren im Verein und fünfeinhalb Spielzeiten als Profi ablösefrei verlässt, konkretisierte seine Vorwürfe: Heidel, der im Juli 2016 die sportliche Leitung auf Schalke übernahm, habe ihm "vom ersten Tag an gesagt, ich könne gehen. Dann meinte er noch, dass ich nicht mehr viel spielen würde. Ich war nicht mehr erwünscht. Ich sollte verkauft werden. Als ich da nicht mitgemacht habe, sollte ich verlängern."

Schalke hatte dem Mittelfeldspieler, der unter anderem mit RB Leipzig und 1899 Hoffenheim in Verbindung gebracht wird, einen Vierjahresvertrag mit bis zu 5,5 Millionen Euro Gehalt geboten. "Mir ging es nie ums Geld", beteuerte Meyer, "sonst hätte ich ja das zweite verbesserte Angebot angenommen. Deshalb finde ich es auch eine Sauerei von Clemens Tönnies, es im TV so hinzustellen, als ob es mir nur um Geld ginge."

Der Schalker Clubboss hatte in der vergangenen Woche bei Sky über Meyer und Leon Goretzka, der ebenfalls ablösefrei zu Bayern München wechselt, gesagt: "Der Zug des Geldes hat die Emotionen überholt."

Meyer bestritt für Schalke in der laufenden Saison 24 Bundesliga-Spiele. An den vergangenen sieben Spieltagen saß er aber viermal 90 Minuten auf der Bank. Am Sonnabend beim 1:1 gegen Borussia Mönchengladbach fehlte er offiziell wegen einer Fußverletzung. Meyer widersprach dieser Darstellung: "Ich war nicht verletzt. Das sagte ich am Donnerstag dem Trainer. Er meinte vorm Training, ich solle drin bleiben und bis Montag mit dem Training warten. Ich hätte seit Donnerstag zur Verfügung gestanden."

Bayern reist ohne Robben nach Madrid

Bayern München tritt die Reise zum Halbfinal-Rückspiel der Champions League bei Real Madrid am Dienstag (20.45 Uhr/ZDF und Sky) ohne Arjen Robben an. Der frühere Real-Profi steht nicht im 21-köpfigen Kader, mit dem der deutsche Rekordmeister am Montagvormittag zur Reise in die spanische Hauptstadt aufbrach. Der niederländische Rechtsaußen hatte im Hinspiel (1:2) am vergangenen Mittwoch eine Adduktorenverletzung erlitten.

Die zuletzt angeschlagenen David Alaba und Javi Martinez stehen Trainer Jupp Heynckes dagegen zur Verfügung. Darüber hinaus gehören in Niklas Dorsch, Meritan Shabani und Lars Lukas Mai drei der vier Nachwuchsspieler zum Aufgebot, die am Samstag in der Startformation beim 4:1 gegen Eintracht Frankfurt gestanden hatten.

Verzichten müssen die Bayern außerdem auf Innenverteidiger Jerome Boateng, den ebenfalls eine Adduktorenverletzung außer Gefecht setzt. Außerdem fehlen Kapitän Manuel Neuer sowie Kingsley Coman und Arturo Vidal.

FC Barcelona feiert Double mit Triumphfahrt

Einen Tag nach dem 25. Meistertitel wird der FC Barcelona seinen Double-Triumph in Spanien traditionell mit einer Siegerparade durch die katalanische Metropole feiern. Wie der Club mitteilte, wird die Mannschaft mit dem deutschen Fußball-Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen am Montagabend um 18.00 Uhr zu ihrer eineinhalbstündigen Fahrt in einem Bus durch Barcelona aufbrechen.

Am Sonntagabend hatte Argentiniens Superstar Lionel Messi mit drei Toren entscheidenden Anteil am 4:2-Sieg bei Deportivo La Coruña, mit dem sich der FC Barcelona vorzeitig die Meisterschaft sicherte. Das Pokalfinale hatte der Club zuvor mit 5:0 gegen den FC Sevilla gewonnen. In der Champions League ist die Mannschaft von Trainer Ernesto Valverde dagegen ausgeschieden.

