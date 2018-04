Bayern München droht nun auch noch eine Uefa-Strafe

München. Dieser Fehlpass war einer zuviel: Nach einem Blackout von Rafinha steht der FC Bayern München in der Champions League vor dem Aus. Der Brasilianer leitete im Halbfinal-Hinspiel gegen Real Madrid mit einem fatalen Querpass den 2:1-Siegtreffer des spanischen Titelverteidigers durch Marco Asensio ein (57.). Zuvor hatte Marcelo (44.) die Bayern-Führung durch Joshua Kimmich (28.) egalisiert. Im Rückspiel am kommenden Dienstag in Madrid benötigt der deutsche Meister somit einen 2:1-Sieg für die Verlängerung oder einen Sieg mit mindestens drei eigenen Treffern für die Final-Qualifikation innerhalb der regulären Spielzeit.

Bayern droht Strafe wegen Flitzern

Einer der Flitzer ging Bayern-Star Franck Ribéry an die Wäsche

Bayern München droht eine Strafe durch die Uefa. Nach dem Schlusspfiff gegen Real lief mindestens ein halbes Dutzend Flitzer auf den Platz, die Ordnungskräfte konnten die Situation erst nach ein paar Minuten bereinigen. Die Uefa pflegt derartige Vorfälle mit einer Geldbuße für den Heimverein zu belegen.

Auch Reals Toni Kroos (r.) erlebte den Platzsturm hautnah mit

Zwei Flitzern gelang es, sich für ein Foto mit Reals Superstar Cristiano Ronaldo aufzustellen, ehe sie von den Ordnern abgeführt wurden. Ronaldo blieb dabei gewohnt cool, der Portugiese war schon häufiger Ziel von Flitzern. Ein anderer erreichte Bayern-Profi Franck Ribéry, ehe er von einem Aufpasser weggerissen wurde und Ribéry dabei ins Stolpern brachte. "So etwas sollte nicht passieren", sagte Weltmeister Toni Kroos über die Szenen.



Bayern beschwören das "Wunder von Madrid"

Bayern München beschwört nach dem unglücklichen 1:2 das "Wunder von Madrid". "Wir werden in Madrid noch einmal alles versuchen, um das Ergebnis zu korrigieren. Das ist auch unsere Pflicht", sagte Trainer Jupp Heynckes über das Rückspiel: "Am Schluss wird abgerechnet."

Die Begegnung in München habe wie Reals 1:3-Heimpleite im Viertelfinal-Rückspiel gegen Juventus Turin gezeigt, "dass Real Madrid verwundbar ist in der Defensive. Daraus können wir Hoffnungen schöpfen", ergänzte Heynckes. Er habe im Laufe seiner langen Trainerkarriere gelernt, "dass man sich nie aufgeben darf. Wir haben in Madrid nichts zu verlieren, können dort befreit aufspielen."

Auch Sportdirektor Hasan Salihamidzic meinte: "Wir geben nicht auf, fahren nach Madrid und werden alles versuchen." Torschütze Joshua Kimmich ergänzte: "Sie sind leicht favorisiert, aber wir werden alles reinhauen."

Madrid fühlt sich auf dem Weg ins Finale am 26. Mai in Kiew keinesfalls sicher. "Wir werden auch im Rückspiel leiden müssen, die Bayern können das auch im Bernabeu noch wettmachen", sagte Trainer Zinedine Zidane. Kapitän Sergio Ramos pflichtete bei: "Wir haben noch nichts erreicht."

Boateng deutet Abschied aus München an

Jérôme Boateng sieht seine Zukunft nicht mehr zwingend bei Bayern München. "Ich habe beim FC Bayern alles erlebt. (...) Und so komme ich langsam an den Punkt, an dem ich gewisse Fragen für mich beantworten muss: Was sind meine noch nicht erreichten Ziele? Möchte ich mich immer wieder beim gleichen Club mit den gleichen Voraussetzungen beweisen?", sagte der Weltmeister dem Magazin Socrates.

Es gehe ihm "um die Frage der persönlichen Herausforderung", ergänzte Boateng: "Das sind gar nicht unbedingt klassische Karrierefragen, das sind Lebensfragen. (...) Letztendlich sind es die Fragen, die einen als Menschen antreiben." Der 29-Jährige kam 2011 nach München und gewann neben sechs deutschen Meisterschaften dreimal den DFB-Pokal sowie 2013 die Champions League.

Heynckes: Boateng fällt für Rückspiel aus

Im Halbfinal-Rückspiel wird Jérôme Boateng den Bayern nach Einschätzung von Trainer Jupp Heynckes erst einmal fehlen. Der Abwehrspieler hatte sich am Mittwoch eine Verletzung im Adduktorenbereich zugezogen und war nach gut einer halben Stunde ausgewechselt worden. "Bei Jérôme ist es etwas Muskuläres, er wird wohl ausfallen", sagte Heynckes. Vor einer genauen Prognose wolle er die Untersuchungen am Donnerstag abwarten.

Auch Arjen Robben und Javi Martínez hatten die Partie wegen Verletzungen nicht beenden können. Routinier Robben musste schon nach acht Minuten passen. "Wir hoffen, dass es nicht so schlimm ist", sagte Heynckes. Martínez habe in der Schlussphase einen Schlag gegen die Schläfe bekommen und sei benommen gewesen, berichtete der Coach.

Zwei Angeschlagene auch bei Real Madrid

Auch Real musste verletzungsbedingt wechseln. Isco blieb zur Pause wegen Schulterproblemen in der Kabine, Dani Carvajal musste wegen einer Oberschenkelblessur vom Platz (67.). Zumindest Carvajal habe ihm aber gesagt, dass es "nichts Schlimmes" sei, sagte Trainer Zinedine Zidane.

