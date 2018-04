Bayern erhalten Schiedsrichter mit Madrider Vorgeschichte

Saison-Aus für St. Paulis Buchtmann

Für St. Paulis Christopher Buchtmann ist die Zweitliga-Saison vorzeitig beendet. Der Mittelfeldspieler erlitt am Sonnabend beim 3:0-Heimsieg gegen die SpVgg Greuther Fürth einen Muskelfaserriss im Adduktorenbereich. Der 26-Jährige, der das Spielfeld wegen dieser Verletzung schon nach 30 Minuten verlassen musste, fällt mehrere Wochen aus, teilte der Kiezclub dazu am Sonntag weiter mit.

Celtic Meister mit Rekordsieg gegen Rangers

Celtic Glasgow ist zum siebten Mal in Folge schottischer Meister. Die Mannschaft von Teammanager Brendan Rodgers ist nach dem 5:0 (3:0)-Kantersieg gegen den Erzrivalen Glasgow Rangers bereits drei Spieltage vor Saisonende nicht mehr vom ersten Tabellenplatz zu verdrängen.

Odsonne Edouard (14./42.), James Forrest (45.), Tom Rogic (47.) und Calllum McGregor (53.) schossen die Celtic-Tore. Es war der höchste Celtic-Liga-Sieg im 407. Old-Firm-Duell überhaupt.

Für Celtic ist es die insgesamt 49. Meisterschaft der Vereinsgeschichte, die Rangers sind allerdings mit 54 Titeln immer noch Rekordchampion Schottlands. Seit dem Zwangsabstieg der Rangers in die 4. Liga 2012 hatte Celtic national zuletzt quasi keine ernsthaften Gegner mehr. Der Rekordmeister kehrte 2016 in die Erstklassigkeit zurück und kämpft derzeit noch um die Vizemeisterschaft.

Alaba und Martinez gegen Real dabei

Bayern München kann im Halbfinal-Rückspiel der Champions League am Dienstag (20.45 Uhr/ZDF und Sky) bei Titelverteidiger Real Madrid auf David Alaba und Javi Martinez zählen. Das zuletzt angeschlagene Duo stand am Sonntag beim Mannschaftstraining wieder mit seinen Kollegen auf dem Platz.

Bayern-Coach Jupp Heynckes verhalf gegen Frankfurt unter anderem Meritan Shabani zu seinem Bundesligadebüt

Foto: Imago/DeFodi

Alaba, der im Hinspiel (1:2) wegen Rückenproblemen gefehlt hatte, sieht sich "auf einem guten Weg bis zum Spiel am Dienstag". Er werde weiterhin "alles geben, dass dieser Weg so weitergeht", sagte er auf fcb.de. Wie der Österreicher bestritt Martinez, am vergangenen Mittwoch wegen einer Schädelprellung ausgewechselt, die Einheit komplett. Arjen Robben (muskuläre Probleme) arbeitete im Leistungszentrum.

Fehlen werden den Bayern neben Kapitän Manuel Neuer auch Kingsley Coman, Arturo Vidal sowie Jerome Boateng. Die Stimmung in der Mannschaft mit Blick auf Madrid sei trotz der angespannten personellen Lage "sehr, sehr gut", sagte Alaba, "man sieht in den Trainingseinheiten, wie fokussiert und konzentriert wir arbeiten. In der Kabine merkt man, wie sehr wir das wollen. Wir werden zu 100 Prozent alles in die Waagschale werfen".

WM-Aus für Lars Stindl

Für Lars Stindl hat sich die Hoffnung auf eine WM-Teilnahme zerschlagen. Der 29 Jahre alte Nationalspieler von Borussia Mönchengladbach zog sich beim 1:1 auf Schalke eine schwere Kapsel- und Bandverletzung mit Verletzung des Syndesmosebands im linken Sprunggelenk zu und fällt mehrere Wochen aus. Das teilte der Niederrheinclub am Sonntag nach genaueren Untersuchungen mit.

"Sich zu diesem Zeitpunkt so schwer zu verletzen, ist sehr hart", sagte Stindl, der noch in dieser Woche operiert werden soll. "Zum einen kann ich der Mannschaft jetzt nicht im wichtigen Saisonfinale helfen, zum anderen ist es sehr bitter, dass damit auch mein WM-Traum geplatzt ist."

Der Angreifer war am Sonnabend in einem Laufduell mit Schalkes Thilo Kehrer umgeknickt und musste in der 38. Minute ausgewechselt werden. Trainer Dieter Hecking und Sportdirektor Max Eberl hatten schon nach ersten Untersuchungen eine schwere Verletzung vermutet. "Das ist einen Katastrophe für Lars", sagte Hecking der "Bild".

Der Offensivspieler, der mit der deutschen Mannschaft im Vorjahr den Confed Cup gewann, gehörte trotz durchwachsener Saisonleistungen zum deutschen DFB-Aufgebot bei den Test-Länderspielen im März gegen Spanien (1:1) und Brasilien (0:1). Stindl absolvierte bisher elf Länderspiele, in denen er vier Tore erzielte. Bundestrainer Joachim Löw wird am 15. Mai den vorläufigen WM-Kader bekanntgeben. Neben Stinl muss auch Hoffenheims Serge Gnabry (Muskelbündelriss) den WM-Traum begraben, außerdem wackeln unter anderem die angeschlagenen Bayern-Profis Manuel Neuer und Jerome Boateng.

Die Chancen der WM-Kandidaten Unantastbar (13) Manuel Neuer, Marc-Andre ter Stegen, Jerome Boateng, Joshua Kimmich, Mats Hummels, Thomas Müller, Toni Kroos, Leon Goretzka, Mesut Özil, Jonas Hector, Sami Khedira, Julian Draxler, Timo Werner 1 von 4

Aussichtsreich (6) Sebastian Rudy, Mario Gomez, Lars Stindl, Antonio Rüdiger, Mario Götze, Emre Can 2 von 4

Wacklig (14) Bernd Leno, Kevin Trapp, Sandro Wagner, Ilkay Gündogan, Benedikt Höwedes, Julian Weigl, Marco Reus, Julian Brandt, Matthias Ginter, Niklas Süle, Shkodran Mustafi, Andre Schürrle, Leroy Sane, Benjamin Henrichs 3 von 4

Unwahrscheinlich (7) Jonathan Tah, Serge Gnabry, Amin Younes, Marvin Plattenhardt, Kerim Demirbay, Karim Bellarabi, Kevin Volland 4 von 4

Ancelotti wohl nicht neuer Italien-Coach

Carlo Ancelotti will übereinstimmenden Medienberichten zufolge nicht Trainer der italienischen Nationalmannschaft werden. Das berichteten am Sonntag die "Gazzetta dello Sport" und "La Repubblica". Vergangene Woche hieß es noch, der ehemalige Bayern-Coach führe die Liste der Kandidaten für den seit dem WM-Aus vakanten Posten an. Favorit soll jetzt wieder Roberto Mancini sein.

Nach der gescheiterten Qualifikation für die WM 2018 in Russland sucht der italienische Fußballverband seit Monaten nach einem Nachfolger für Gian Piero Ventura. Ancelotti hatte bereits im Dezember gesagt, bei einem Club bleiben zu wollen, statt die Nationalmannschaft zu trainieren.

Kind zu 96-Fans: "Es kotzt mich an"

Hannovers Clubchef Martin Kind hat nach dem erneuten Wechselwunsch seines Sportchefs Horst Heldt deutliche Worte gefunden. "Das ist mehr als bedauerlich", sagte der 74-Jährige am Sonntag im Sport1-"Doppelpass" angesichts der Unruhe im 96-Umfeld. Trotz des noch nicht perfekten Klassenverbleibs des Aufsteigers hatte Heldt in der vergangenen Woche mit dem Konkurrenten VfL Wolfsburg über einen Wechsel verhandelt.

Neben diesem Thema nervt Kind auch die anhaltende Kritik von Teilen der Fans an ihm. "Und wenn ich ehrlich bin: Es kotzt mich an. Nur ich kann nicht weglaufen. Ich muss die Probleme lösen", sagte Kind und befand: "Hannover 96 ist gut aufgestellt, auch wenn in der Außenwahrnehmung die Fan-Problematik und jetzt das mit dem Sportdirektor das überlagert."

Hitzfeld für Stöger-Verbleib beim BVB

Ex-Trainer Ottmar Hitzfeld hat sich für einen Verbleib von Peter Stöger bei Borussia Dortmund ausgesprochen. "Ich finde es falsch, dass er so kritisiert wird und es wäre ein Fehler, sich voreilig von ihm zu trennen", sagte der 69 Jahre alte ehemalige Coach des Revierclubs dem Nachrichten-Portal "t-online.de". Es sei erstaunt, dass der Österreicher immer wieder in Frage gestellt werde. "Das ist nicht richtig. Es war für ihn eine äußert schwierige Aufgabe, und er hat es geschafft, wieder Stabilität hineinzubekommen. Dortmund hat andere Probleme als auf der Trainerposition."

Stöger hatte den BVB im Dezember als Nachfolger von Peter Bosz übernommen und von Rang acht wieder auf einen Champions-League-Rang geführt. "Die Mannschaft war total verunsichert und befand sich in einem Sturzflug. Insofern war das eine besonders bemerkenswerte Leistung von Stöger, die richtigen Entscheidungen zu treffen", lobte Hitzfeld, der mit dem BVB zweimal deutscher Meister wurde und 1997 die Champions League gewann.

Türke Cakir pfeift Real gegen Bayern

Der türkische Schiedsrichter Cüneyt Cakir leitet das Halbfinal-Rückspiel der Champions League zwischen Real Madrid und Bayern München am Dienstag (20.45 Uhr/ZDF und Sky).

Für die Bayern weckt diese Ansetzung böse Erinnerungen: Nach dem Aus im Halbfinale 2016 gegen Reals Stadtrivale Atletico hatte Klubchef Karl-Heinz Rummenigge den 41 Jahre alten Versicherungsmakler kritisiert. Er fühle sich "ein bisschen betrogen", klagte Rummenigge, Cakir habe "keine glückliche Figur" abgegeben.

Cüneyt Cakir beim Rückspiel Bayern gegen Atletico vor zwei Jahren

Foto: Imago/Sami Minkoff

Hintergrund: Cakir hatte beim 2:1 der Bayern im Rückspiel in München (Hinspiel: 0:1) eine vermeintliche Abseitsstellung vor dem zwischenzeitlichen Ausgleich Atleticos durch Antoine Griezmann übersehen. Zudem war das Foul von Javi Martinez vor dem Elfmeter durch Fernando Torres, den Bayern-Torwart Manuel Neuer parierte, außerhalb des Strafraums begangen worden.

Von den übrigen vier Begegnungen in der Champions League unter dem Türken gewannen die Bayern drei, nur beim FC Arsenal setzte es in der Gruppenphase 2015/16 eine Niederlage (0:2). Zuletzt setzte sich der deutsche Rekordmeister im vergangenen Dezember unter Cakirs Leitung ebenfalls in der Vorrunde 3:1 gegen Paris St. Germain durch.

Real gewann von zehn Spielen unter Cakir sechs und verlor zwei, darunter 1:2 im Halbfinal-Rückspiel der Königsklasse 2017 gegen Atletico. Das reichte aber für den Final-Einzug. Cakir leitete auch das Viertelfinal-Hinspiel Madrids bei Juventus Turin (3:0).

( HA/sid/dpa )

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.