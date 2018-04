Legende greift Trainer des deutschen WM-Gegners an

Hugo Sanchez attackiert Mexiko-Trainer

Mexikos Idol Hugo Sanchez hat in einer Presserunde die Arbeit von Nationaltrainer Juan Carlos Osorio in Frage gestellt. Der einstige Torjäger von Real Madrid warf dem Coach des deutschen WM-Auftaktgegners (17. Juni in Moskau) vor, keinen klaren Spielstil zu haben. "Seine Ideen mögen modern und innovativ sein, aber das soll er dann mit der Nationalelf Kolumbiens machen, nicht mit der mexikanischen", kritisierte der 59-Jährige.

Mexikos kolumbianischer Nationaltrainer Juan Carlos Osorio

Foto: Imago/Agencia EFE

Seit der Kolumbianer Osorio im Oktober 2015 "El Tri" übernommen hat, gehört Sanchez zu seinen größten Widersachern. "Ein so symbolträchtiges Amt wie das des Nationaltrainers sollten wir Mexikaner nicht einfach so hergeben, denn wir haben hier fähige Trainer, die das machen können", erklärte der dreimalige WM-Teilnehmer, der zwischen 2006 und 2008 Nationaltrainer seines Heimatlandes war, aber seit der Entlassung im November 2012 beim heimischen Erstligisten Pachuca CF auf eine neue Traineraufgabe wartet.

Sanchez, der in Spanien gleich fünfmal Torschützenkönig wurde, glaubt dennoch fest daran, dass die Mexikaner im sechsten Anlauf in Folge endlich das Achtelfinale erfolgreich hinter sich lassen. "Das fünfte WM-Spiel würde mich für die Spieler freuen, aber ich habe kein Vertrauen in den Trainerstab. Ich vertraue jedoch dem Talent und der Qualität der Spieler", so die "El Tri"-Legende.

Hummels unterstützt Mertesacker

Mats Hummels hat den Aussagen seines einstigen Nationalmannschaftskollegen Per Mertesacker über den Leistungsdruck im Profi-Fußball zugestimmt. "Vielen Spielern geht es so, nicht allen. Es gibt verschiedene Charaktere in der Mannschaft. Es gibt Spieler, die das mehr empfinden. Per ist bei Weitem nicht allein in dieser Hinsicht. Das ist beileibe kein Einzelphänomen", sagte der Verteidiger des FC Bayern München dem "Focus".

"Über Empfindungen kann man nicht diskutieren. Wenn einer Druck empfindet, dann ist das eben so. Das gilt es dann auch zu respektieren. Punkt", erklärte Hummels weiter. Der 63-fache Nationalspieler selber habe mit solchen Problemen nicht zu kämpfen, dafür aber Verständnis. "Es ist vielleicht auch ein bisschen Glück, dass es bei mir so ist. Ich habe das Gefühl, ich kann immer die Ruhe bewahren, auch wenn es hektisch wird und andere ihre Nerven verlieren", erklärte Hummels.

Anfang März hatte Weltmeister Mertesacker (FC Arsenal) in einem "Spiegel"-Interview über den enormen Druck der Fußball-Profis berichtet und seine eigenen Probleme bis zum Brechreiz beschrieben. Der 33-Jährige beendet nach dieser Saison seine aktive Laufbahn und wird danach Leiter der Arsenal-Akademie. Mertesacker bestritt 104 Länderspiele für den DFB. Sein Abschiedsspiel findet am 13. Oktober im Stadion seines einstigen Clubs Hannover 96 statt.

Trump droht Gegnern der WM-Bewerbung

US-Präsident Donald Trump hat Gegnern der nordamerikanischen Bewerbung um die Austragung der WM 2026 indirekt politische Konsequenzen angedroht. In einem Tweet lobte der Staatschef die gemeinsame Kampagne mit Kanada und Mexiko. Nationen, die dagegen sind, müssen offenbar mit Trumps Groll rechnen.

"Es wäre eine Schande, wenn Länder, die wir immer unterstützen, gegen die Bewerbung der USA Lobbyarbeit leisten. Warum sollten wir diese Länder unterstützen, wenn sie uns nicht unterstützen (auch nicht bei den Vereinten Nationen)?", schrieb Trump. Die amerikanische Bewerbung bezeichnete er als "stark". Einziger Kontrahent der Kampagne ist Marokko.

Die Endrunde soll am 13. Juni beim Fifa-Kongress in Moskau vergeben werden. Die Verbände dürfen sich dabei aber nicht nur zwischen Marokko und der Dreierbewerbung entscheiden, ausdrücklich ist auch die Option "Keiner von beiden" vorgesehen. Dann würde die WM neu ausgeschrieben werden.

Der Präsident des afrikanischen Fußballverbandes (CAF), Ahmad Ahmad, hatte zuletzt öffentlich die Unterstützung Europas für Marokkos WM-Bewerbung gefordert. Als Gegenleistung würde der afrikanische Verband einen zukünftigen europäischen Bewerber unterstützen. "Stimmt für uns, und wir werden das nächste Mal für euch stimmen", sagte Ahmad der französischen Nachrichtenagentur AFP.

"Zeitzonen, Entfernung, Fans, das alles ist im Interesse von Europa", sagte Ahmad und betonte den Gegensatz zu der nordamerikanischen Bewerbung. Er erklärte zudem, dass Afrika und der CAF fest hinter Marokkos Bewerbung stünden. Dennoch gilt die nordamerikanische Kampagne als Favorit.

