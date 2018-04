Die Nachfolgerin für Horst Hrubesch steht fest

Höwedes will nicht zurück zu Schalke

Benedikt Höwedes wird trotz eines noch bis 2020 laufenden Vertrags wohl nicht mehr zu Schalke 04 zurückkehren. Nach Informationen der "Bild" möchte der 30-Jährige bei Italiens Meister Juventus Turin bleiben, an den er noch bis Saisonende ausgeliehen ist.

Juve soll einer Weiterverpflichtung des Abwehrspielers nicht abgeneigt gegenüberstehen. Dabei sind die Italiener nicht mehr an die im vergangenen Sommer vereinbarte Kaufoption gebunden. Demnach hätte Juventus für Höwedes 13 Millionen Euro plus Boni zahlen müssen, wenn dieser auf mindestens 25 Pflichtspiele gekommen wäre.

Auch aufgrund zahlreicher Verletzungen kam Höwedes aber nur auf drei Spiele in der Liga, die Ablöse ist damit frei verhandelbar. Sollte es zu keiner Einigung zwischen den beiden Clubs kommen, soll es laut Bild dennoch keine Rückkehr des Ex-Kapitäns zu Schalke geben.

Vor Höwedes' Wechsel in die Serie A hatte es öffentliche Verstimmungen zwischen dem Nationalspieler und Schalkes Trainer Domenico Tedesco gegeben. Ohne den einstigen Publikumsliebling steht S04 dicht vor der vorzeitigen Qualifikation für die Champions League.

Voss-Tecklenburg folgt auf Hrubesch

Horst Hrubesch hatte die Nationalmannschaft von Steffi Jones übernommen

Der DFB hat sich seine Wunschkandidatin geangelt: Martina Voss-Tecklenburg (50) wird nach SID-Informationen neue Bundestrainerin der Frauen-Nationalmannschaft. Nach dem Ende der WM-Qualifikation im Herbst löst die derzeitige Schweizer Nationaltrainerin den Interimscoach Horst Hrubesch ab. Der 67-Jährige hatte den Posten nach der Trennung von Steffi Jones im März zwischenzeitlich übernommen. Der DFB wird die Personalie zeitnah bekannt geben.

Martina Voss-Tecklenburg lief als Spielerin 125 Mal für Deutschland auf

Die 125-malige Nationalspielerin, die seit Februar auch im Aufsichtsrat von Fortuna Düsseldorf sitzt, betreut die Auswahl der Eidgenossen seit 2012 und führte diese 2015 zur WM- und zwei Jahre später zur EM-Premiere. Vorher war die gebürtige Duisburgerin und viermalige Europameisterin in der Frauen-Bundesliga als Trainerin beim FCR Duisburg (heute MSV Duisburg) sowie beim USV Jena aktiv.

Die Schweizerinnen liegen auf dem Weg zur Endrunde nach fünf Siegen aus fünf Spielen als Spitzenreiter der Gruppe 2 auf Kurs Richtung WM 2019 in Frankreich. Der zweimalige Weltmeister Deutschland führt die Gruppe 5 vor den abschließenden beiden Spielen im September trotz einer Heim-Niederlage gegen Island an.

Nur die sieben Gruppensieger qualifizieren sich direkt für die Endrunde, die vier besten Zweiten spielen in Play-offs um ein letztes Europa-Ticket.

Salzburgs Rose: Keine Bundesliga-Gespräche

Red Bull Salzburgs deutscher Trainer Marco Rose verhandelt nach eigenen Angaben nicht mit Vereinen aus der Bundesliga. "Ich führe keine Gespräche. Ich beschäftige mich nur mit meiner Mannschaft", sagte Rose dem "Kicker". Salzburg hat dieses Jahr die Chance, das Triple aus Meisterschaft, österreichischem Pokal und Europa League zu gewinnen. "Deshalb lasse ich alles andere außen vor", erklärte Rose. Der 41 Jahre alte Sachse wird unter anderem mit Borussia Dortmund, RB Leipzig und Eintracht Frankfurt in Verbindung gebracht.

Mit Blick auf das anstehende Halbfinale der Europa League gegen Olympique Marseille am Donnerstag (21.05 Uhr) zeigte sich Rose selbstbewusst und optimistisch. "Das Halbfinale ist für uns keine Wahnsinns-Sensation. Wir sind mit jedem Spiel gewachsen", sagte Rose. "Für mich ist das alles kein Zufall, sondern die logische Folge von harter Arbeit und dem Glauben, den die Jungs an sich haben."

Salzburg und Marseille trafen bereits in der Gruppenphase der Europa League aufeinander. RB gewann damals sein Heimspiel mit 1:0, beim Rückspiel in Frankreich folgte ein 0:0. "Wir sind uns auf Augenhöhe begegnet, aber es werden komplett zwei andere Spiele werden", sagte Rose - und betonte die individuelle Qualität des Gegners. "Sie spielen gerne, überladen die Ballseite mit Spielern und gehen wie wir nach Balleroberungen ein hohes Tempo."

Bayer sticht Bayern aus und holt Brasilianer

Bayer Leverkusen hat sich eines der größten Talente des brasilianischen Fußballs geschnappt und dabei wohl auch den deutschen Serienmeister Bayern München ausgestochen. Laut Medienberichten am Zuckerhut soll der 17 Jahre alte Paulinho für 20 Millionen Euro von Erstligist Vasco da Gama aus Rio de Janeiro zum Werksclub wechseln. Einen gültigen Vertrag kann der Junioren-Nationalspieler jedoch erst an seinem 18. Geburtstag am 15. Juli unterzeichnen.

Paulinho, an dem angeblich zwölf Clubs aus Europa interessiert waren, ist derzeit nach einem Bruch am linken Ellbogen, den er am 4. April im Libertadores-Cup-Spiel bei Cruzeiro Belo Horizonte erlitten hatte, außer Gefecht gesetzt. Nach dem operativen Eingriff vermeldete Vasco eine viermonatige Zwangspause für seinen Jungstar. Bayer 04 schickte deshalb in der vergangenen Woche einen Arzt zum Medizincheck nach Rio.

International hatte sich Paulinho im vergangenen Oktober bei der U17-WM in Indien mit drei Toren und zwei Vorlagen für den WM-Dritten Brasilien ins Rampenlicht gespielt, darunter das Siegtor beim 2:1 im Viertelfinale gegen Deutschland. Für Vasco gab er am 13. Juli 2017, zwei Tage vor seinem 17. Geburtstag, im Erstliga-Spiel gegen Vitoria Bahia sein Profidebüt und gehörte seitdem zum Stammkader.

Bosbach: Bayern-Fan zu sein, ist keine Kunst

Der CDU-Politiker Wolfgang Bosbach (65) will seinem Lieblingsclub 1. FC Köln auch im Fall eines Abstiegs die Treue halten - auch auf der Tribüne. "Für mich spielt es überhaupt keine Rolle, ob Bayern München kommt oder Aue", sagte Bosbach der Deutschen Presse-Agentur. "Hauptsache, wir gewinnen." Bosbach ist seit Kindertagen FC-Anhänger. Wenn möglich, kommt er zu den Heimspielen. "Fan des FC Bayern München zu sein, ist keine Kunst", sagt er. Da habe man quasi eine Jubelgarantie. "Aber wer Fan des 1. FC Köln ist, der erlebt alle Höhen und Tiefen." Der 1. FC Köln ist hochgradig abstiegsgefährdet. Am Wochenende könnte der sechste Absturz nach 1998, 2002, 2004, 2006 und 2012 feststehen.

