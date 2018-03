Bildhauer korrigiert Spott-Büste für Cristiano Ronaldo

KSC stellt Drittliga-Rekord auf

Der Karlsruher SC hat in der 3. Liga einen Rekord aufgestellt. Die Mannschaft von Trainer Alois Schwartz setzte sich gegen Preußen Münster mit 3:0 (1:0) durch und blieb damit 21 Partien in Serie ungeschlagen. Die bisherige Bestmarke mit 20 Spielen hielten seit fünf Jahren ebenfalls die Badener, die am Ende den direkten Wiederaufstieg in die 2. Bundesliga schafften. Und auch in dieser Saison ist die Rückkehr trotz des verpatzten Saisonstarts noch möglich, wenngleich der KSC zwei Spiele mehr absolviert hat als der punktgleiche Tabellendritte 1. FC Magdeburg.

Die Spitzenposition behauptete der SC Paderborn durch ein 5:0 (2:0)beim VfR Aalen. Die Ostwestfalen profitierten zudem von der 0:2 (0:1)-Niederlage des SV Wehen Wiesbaden bei den Würzburger Kickers. Dadurch vergrößerte Paderborn seinen Vorsprung auf den Tabellen-Zweiten auf fünf Punkte. Zudem riss Wehens Erfolgsserie von sechs Siegen nacheinander. Magdeburg kann mit einem Erfolg am Sonntag gegen Unterhaching an Wehen Wiesbaden in der Tabelle vorbeiziehen.

Fortuna Köln verlor bei Aufsteiger SV Meppen mit 0:2 (0:1) und muss seine Minimalchance auf den Aufstieg wohl endgültig abschreiben. Wie auch der FC Hansa Rostock, der beim VfL Osnabrück 1:1 (1:0) spielte. Einen wichtigen Sieg für den Klassenverbleib sicherte sich der FC Carl Zeiss Jena, der sich im Traditionsduell gegen den FSV Zwickau mit 2:1 (1:0) behauptete. Der Chemnitzer FC hingegen schlittert nach dem 2:3 (1:1) zu Hause gegen die SG Sonnenhof Großaspach immer weiter dem Abstieg in die Regionalliga entgegen.

Salah rettet Klopps Jubiläum

Jürgen Klopp durfte sich bei Crystal Palace über einen späten Sieg freuen

Der FC Liverpool hat die Generalprobe vor dem Champions-League-Hit gegen Manchester City am kommenden Mittwoch gewonnen. Im 100. Premier-League-Spiel von Trainer Jürgen Klopp sorgte der ägyptische Nationalstürmer Mohamed Salah beim 2:1 (0:1)-Erfolg bei Crystal Palace mit seinem 29. Saisontreffer sechs Minuten vor dem Ende für die Entscheidung. Luka Milivojevic hatte die Gastgeber in der 13. Minute nach einem von Liverpool-Torhüter Loris Karius verursachten Foulelfmeter in Führung gebracht, Sadio Mané glich in der 49. Minute aus. Das Klopp-Team ist als Tabellenzweiter mit 66 Punkten erneut auf Champions-League-Kurs.

Bernd Schuster punktet erstmals in China

Der chinesische Erstligist Dalian Yifang hat mit seinem neuen Trainer Bernd Schuster im vierten Saisonspiel den ersten Punkt geholt. Beim Auswärtsspiel gegen Henan Jianye erkämpfte sich das Team am Samstag bei Debüt von Schuster ein 1:1 (1:1). Der Belgier Yannick Carrasco hatte die bisher sieglose Mannschaft bereits in der 13. Minute in Führung gebracht und damit das erste Saisontor für Dalian Yifang erzielt. Für Henan Jianye traf Christian Bassogog (34. Minute). Dalian Yifang bleibt trotz des Punktgewinns auf einem Abstiegsplatz.

Verbesserte Büste von Cristiano Ronaldo

Genau ein Jahr nach der Präsentation einer Büste mit dem Antlitz von Real-Madrid-Superstar Cristiano Ronaldo, die weltweit für viel Hohn gesorgt hatte, hat der Künstler einen zweiten Versuch gestartet. Die ursprüngliche Bronze-Büste von Bildhauer Emanuel Santos war vor allem im Internet mit sarkastischen und spöttischen Kommentaren verlacht worden. Kein Wunder – denn das Werk, das für den Flughafen in Funchal auf Madeira gegossen worden war, zeigt einen Ronaldo mit tief hängendem Auge, schief lächelndem Mund und seltsam geformter Haartolle.

Cristiano Ronaldo hatte trotz misslungener Büste sein Lachen nicht verloren

Jetzt habe die amerikanische Webseite "Bleacher Report" bei Santos eine zweite Skulptur in Auftrag gegeben, mit der er sein wahres Können unter Beweis stellen sollte, berichtet die spanische Zeitung "Marca". Die neue Statue trifft die Essenz des portugiesischen Superstars nun deutlich besser: Der Weltfußballer hat den Mund geschlossen, die Augen sind ebenmäßig und die Haare originalgetreu geformt.

Unter dem Gespött und den Sticheleien habe er im vergangenen Jahr sehr gelitten, erklärte der auf Madeira lebende Santos. "Ich erinnere mich gut daran, wie schwer diese Tage waren", sagte die Ehefrau des 41-Jährigen. Das Ergebnis des neuen Versuchs sei nun "viel näher an der Realität", so die Zeitung "AS".

The guy who made Cristiano Ronaldo's infamous statue, Emanuel Santos, has had another go... And the improvement is pretty incredible. pic.twitter.com/8CGYVNICCJ — GeniusFootball (@GeniusFootball) 30. März 2018

Lautern wehrt sich mit Kantersieg

Der 1. FC Kaiserslautern stemmt sich in der 2. Bundesliga mit aller Kraft gegen den Abstieg. Der Tabellenletzte gewann dank eines Dreierpacks des überragenden Osayamen Osawe (12./48./64.) sowie eines Treffers von Benjamin Kessel (84.) beim MSV Duisburg mit 4:1 (1:0) und verkürzte den Rückstand auf den Relegationsplatz zumindest vorübergehend auf fünf Punkte.

Für Aufsteiger Duisburg war es die vierte Niederlage in Serie. Daran änderte auch der Treffer des eingewechselten Stanislav Iljutschenko (70.) nichts.

Die Lauterer Mannschaft von Trainer Michael Frontzeck erwischte vor 18.273 Zuschauern einen glänzenden Start. Osawe traf nach einem Konter zur Führung. Danach übernahmen die Zebras das Kommando, der MSV ließ bis zur Pause aber mehrere Möglichkeiten ungenutzt. Boris Taschtschy schoss aus kurzer Distanz drüber (22.), Moritz Stoppelkamp traf innerhalb einer Minute zweimal den Pfosten (32./33.).

Kaiserslautern war in der Chancenverwertung deutlich effizienter. Nach einem Ballverlust von Lukas Fröde erhöhte Osawe auf 2:0. Mit seinem fünften Saisontreffer sorgte der Angreifer dann aus kurzer Distanz für die Entscheidung.

Nürnberg lässt erneut Federn

Der 1. FC Nürnberg hat einen weiteren Dämpfer im Aufstiegskampf der 2. Bundesliga hinnehmen müssen. Das Team von Trainer Michael Köllner kam bei Dynamo Dresden nur zu einem 1:1 (0:1) und blieb damit im fünften Spiel in Serie sieglos. Vor 30.765 Zuschauern gingen die abstiegsgefährdeten Gastgeber durch Rico Benatelli (44. Minute) in Front, ehe Hanno Behrens (53.) ausglich. Nürnberg hat nur drei Punkte Vorsprung auf Aufsteiger Holstein Kiel, der mit einem Erfolg am Sonntag bei Arminia Bielefeld die Franken von Rang zwei verdrängen könnte. Die Sachsen rangieren nur drei Zähler vor dem Abstiegsrelegationsplatz 16.

Ingolstadt robbt sich an Aufstiegsplätze

Der FC Ingolstadt hat seinen Aufwärtstrend in der 2. Bundesliga auch beim 1. FC Heidenheim fortgesetzt. Dank eines Doppelschlags innerhalb von fünf Minuten gewannen die Schanzer am Samstag mit 2:1 (0:0) bei ihrem Wohlfühlgegner und verbesserten sich vorerst auf den vierten Tabellenplatz. Vor 11.300 Zuschauern bescherten Almog Cohen mit einem Kopfball (62. Minute) und Robert Leipertz (67.) den Ingolstädtern die dritte ungeschlagene Partie nacheinander. Maximilian Thiel (80.) konnte nur noch verkürzen. Im vierten Zweitligaduell mit den in der Defensive zu unsicheren Heidenheimern war es bereits der vierte Sieg des FCI.

Nationalspieler wegen Trunkenheit gefeuert

Nach seiner Festnahme wegen Trunkenheit am Steuer muss sich der irische Nationalspieler Darron Gibson einen neuen Verein suchen. Wie der englische Zweitligist FC Sunderland mitteilte, wurde der im Sommer auslaufende Vertrag des 30-Jährigen "in beiderseitigem Einvernehmen" aufgelöst.

Der seit Jahresbeginn verletzte Gibson war vor zwei Wochen am St. Patrick's Day festgenommen und vom Premier-League-Absteiger suspendiert worden, nachdem einige Autos in der Nähe des Trainingsgeländes beschädigt worden waren. Der Mittelfeldspieler, der seine Profikarriere bei Manchester United begonnen hatte, war im Januar 2017 vom FC Everton zu den Black Cats gewechselt.

Da Gibson Wiederholungstäter ist, droht ihm sogar eine Haftstrafe. Bereits 2015 musste er nach einer Alkoholfahrt für 20 Monate seinen Führerschein abgeben.

